El Senado bonaerense avanzó con la conformación de una nueva comisión permanente vinculada a la defensa de los derechos de las personas usuarias y consumidoras. Durante una reunión realizada en el Salón Antonio Cafiero, quedaron definidas sus autoridades y los siete integrantes que formarán parte del cuerpo.

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La comisión estará presidida por Analía Balaudo (La Libertad Avanza), mientras que María Inés Laurini (Fuerza Patria) ocupará la vicepresidencia y María Florencia Arietto (La Libertad Avanza) será la secretaria.

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La definición de las autoridades tuvo una modificación respecto de la propuesta inicial. Balaudo y Arietto acordaron intercambiar los cargos de presidenta y secretaria, una alternativa que fue puesta a consideración de los senadores presentes y aprobada mediante votación.

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Además de Balaudo, Laurini y Arietto, la comisión estará integrada por Diego Alberto Videla, Roxana Alejandra López y Marcelo Enrique Feliú, de Fuerza Patria, y Jorge Schiavone, del PRO.

En la reunión participaron de manera presencial Laurini, Schiavone y Balaudo, mientras que Arietto, Feliú, Videla y López lo hicieron de forma virtual.

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Entre los temas que quedarán bajo la órbita de la comisión se encuentran los proyectos relacionados con la protección de consumidores y usuarios, las relaciones de consumo y el cumplimiento de las normas que regulan la adquisición de bienes y servicios.

Con la designación de sus autoridades y la definición de sus integrantes, la comisión quedó formalmente constituida y podrá comenzar a analizar las iniciativas que sean giradas por la Cámara alta durante el actual período legislativo.