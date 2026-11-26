La Comisión de Salud Pública del Senado bonaerense, presidida por el senador de Fuerza Patria Pedro Borgini, avanzó con distintos proyectos vinculados a políticas sanitarias, prevención y reconocimiento de instituciones y profesionales.

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Entre las iniciativas que recibieron despacho por unanimidad, con modificaciones, se destacó una propuesta de Borgini que establece mecanismos de identificación, notificación y seguimiento ante el incumplimiento injustificado del esquema de vacunación obligatoria de niños, niñas y adolescentes.

El proyecto busca establecer procedimientos de intervención frente a la negativa de progenitores, tutores o representantes legales a cumplir con el calendario de inmunización, en el marco de las leyes nacionales y provinciales vigentes.

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También obtuvo aprobación unánime, con modificaciones, la iniciativa para adherir a la Ley Nacional 25.598, que instituye el Día Nacional de la Medicina Social. Además, avanzó un proyecto del senador Marcelo Feliú para establecer un protocolo obligatorio de evaluación del frenillo lingual en recién nacidos en hospitales y maternidades.

Por otra parte, recibió despacho por mayoría una propuesta de la senadora Mónica Macha que establece capacitaciones obligatorias en violencia ginecobstétrica y neonatal para el personal de salud.

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En tanto, se aprobó por unanimidad el proyecto del senador Marcelo Leguizamón Brown, de Hechos, que declara personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires al doctor Roberto Albertazzi, en reconocimiento a su trayectoria profesional y académica y al premio internacional "Giglio d’Oro", obtenido en Italia por el desarrollo de una técnica quirúrgica innovadora para tratar enfermedades de la visión.

Otros proyectos en tratamiento

Durante el encuentro también quedó en estudio una iniciativa de Borgini para crear la Campaña Provincial de Prevención del Suicidio. La propuesta plantea una política permanente de difusión y concientización, con acciones de educación, detección temprana, intervención y acompañamiento de personas en riesgo.

En cuanto a los proyectos de declaración, se aprobó por unanimidad una iniciativa del exsenador Marcelo Daletto que expresa beneplácito por el 83° aniversario del Hospital Zonal Especializado Dr. Noel H. Sbarra, conocido como Ex Casa Cuna, de La Plata.

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Asimismo, la comisión trató en conjunto tres proyectos de Laura Clark, Valeria Arata y Federico Fagioli, todos de Fuerza Patria, vinculados al Programa Nacional Remediar. Las iniciativas expresan repudio y preocupación por el proceso de desfinanciamiento, el incumplimiento y la eventual eliminación del programa. Los expedientes fueron anexados y aprobados por mayoría.

También recibió aprobación unánime la declaración de interés legislativo de la Asociación Ola Rosa, de Olavarría, impulsada por la senadora Evelyn Díaz.

Por último, la comisión tomó conocimiento de una manifestación de repudio y preocupación por el desfinanciamiento del Programa Nacional Remediar, enviada por el Concejo Deliberante de San Nicolás.