Desde el 10 de diciembre Alberto Fernández del Frente de Todos es el presidente nacional. Por lo tanto, la cuenta oficial de twitter de la Casa Rosada emite Spots vinculados al nuevo frente político. En el último día del año publicaron un audiovisual titulado “Comienza el amor, se apaga el odio”.

“Entre todo, entre todas, recuperemos la esperanza para poner a la Argentina de pie. Feliz 2020”, cierra el Spot.

Comienza el amor, se apaga el odio. Vamos a recuperar la esperanza. En 2020, la Argentina se pone de pie. pic.twitter.com/r9Quz4Kffs — Casa Rosada (@CasaRosada) December 31, 2019

La polémica reside en el título seleccionado que, sin nombrar al adversario político, refiere al pasado reciente de la gestión Cambiemos donde se vincula a ese espacio (ahora) opositor con la exacerbación del odio y al Frente de Todos como su contrario.

Ese título recuerda una frase utilizada por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en numerosas oportunidad: “El amor vence al odio”. Quien utilizó la célebre frase de quien fuera dos veces presidenta, fue el ex mandatario nacional Mauricio Macri en su saludo navideño días atrás.

"Nos falta todavía ponernos de acuerdo todavía en cómo se logra el país que si queremos, un país más justo para todos", expresaba Macri para retomar la frase de su adversaria preferida y manifestar que "el amor supera al odio".

