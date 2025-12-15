Estudiantes de La Plata y Platense se enfrentarán este sábado 20 de diciembre a las 18 horas en el estadio San Nicolás de los Arroyos por el Trofeo de Campeones.

En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se procederá con un tiempo suplementario de 30' divididos en dos mitades de 15' y, de mantenerse la igualdad, se definirá con una tanda de penales.

El Calamar alcanzó esta instancia luego de vencer a Huracán 1-0 en la final del Apertura, mientras que el Pincharrata superó a Racing este fin de semana tras empatar 1-1 en los 120' y luego vencer en la tanda de penales.

Entradas

La comercialización de las entradas para ambas hinchadas se realizará a través de la página web deportick.com. La preventa exclusiva para clientes de Naranja X comenzará el martes 16 a partir de las 14 horas.

Al día siguiente, el miércoles 17 desde las 14, se habilitará la venta para socios de los clubes. En caso de que queden localidades disponibles, se comunicará oportunamente la fecha de venta para el público no socio.

Para ingresar al estadio, los espectadores deberán contar con su DNI físico para el correspondiente escaneo en los molinetes y no serán válidos otros documentos o comprobantes de compra. Tampoco se venderán entradas presencialmente el día del encuentro.

A continuación, el valor de las entradas para la final del Trofeo de Campeones 2025:

Estudiantes:

Popular Reynoso (socio): $50.000.

Popular Reynoso (no socio): $90.000.

Tribuna Rucci (socio): $65.000.

Tribuna Rucci (no socio): $97.500.

Platea Del Pozo (socio): $100.000.

Platea Del Pozo (no socio): $150.000.

Platense:

Popular Damaso (socio): $50.000.

Popular Damaso (no socio): $90.000.

Platea Codo: $65.000.

Platea Codo: $97.500.

Platea Del Pozo (socio): $80.000.

Platea Del Pozo (no socio): $120.000.