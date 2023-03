Un informe de Padres Organizados de la Provincia de Buenos Aires, puso nuevamente en agenda la discusión en torno al sistema educativo bonaerense. La agrupación, publicó un gráfico en el que se reflejan la cantidad de días de clases que hubo en algunos distritos bonaerenses, desde que inició el ciclo lectivo.

María Eugenia Vidal, retuiteó la información y aprovechó para lanzar severas críticas contra la actual gestión de gobierno: “En la Provincia aún hay escuelas que no tuvieron una semana completa de clases desde el inicio del ciclo lectivo”.

“Los que cerraron las escuelas dos años, siguen robándose las oportunidades de nuestros chicos”, continuó y para finalizar advirtió: “Para recuperar el futuro, hay que recuperar la educación”.

Cabe destacar que la exgobernadora ya cruzó a Kicillof, tras las declaraciones del mandatario que la acusó de "robarse todo", junto a Macri. En esa oportunidad, vidal recordó que "la que está condenada a prisión por robo es tu jefa".

El ministro de Educación le respondió en un extenso hilo de twitter que inició espetando “Por si perdieron la memoria, les recordamos que estamos recuperando la educación”.

Así repasó que “no solo reabrimos escuelas que ustedes cerraron, sino que, además, inauguramos 150 nuevos edificios escolares, y seguiremos haciéndolo durante todo el presente año”.

En esa misma línea, Sileoni destacó que se incrementaron “la cantidad de horas de clase en las escuelas primarias públicas y recuperamos el salario docente que habían reducido en un 20%”. También destacó el programa Conectar Igualdad Bonaerense.

Aunque el ministro evitó referirse a la acusación directa de la Vidal, respecto a los días de clases perdidos, destacó que “por cuarto año consecutivo comenzamos las clases en la fecha establecida en el calendario escolar”.

Para finalizar, Sileoni expresó: “Tengan la seguridad que la sociedad bonaerense sabe perfectamente quien ha destruido y quien defiende la educación pública”.

Este jueves, la exgobernadora reabrió la polémica, retuiteando el post de un docente, comentando que "Esto que cuenta Bruno lamentablemente es moneda corriente".

Hoy comencé a trabajar en una escuela nueva, 5to año; alumnos que adeudan hasta 9 materias, me contaban que en 4to (año pasado) no tuvieron matemáticas "la profe venía dos días y se pedia licencia, tuvimos una prueba al ppio y luego nos aprobó a fin de año a todos, si ella no nos

— Bruno Videla (@UnEntusiasta) March 23, 2023