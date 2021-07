El Neurólogo y neurocientífico Facundo Manes aceptó ser precandidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical, luego de confirmarlo en un video publicado en redes sociales. "Decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones", dijo.

En la pieza grabada, Manes asegura que "hay dos cosas que nos movilizan a los seres humanos: el miedo y la esperanza. Queda en nosotros elegir el camino que queremos tomar". Y continúa: "Sepan que a pesar del dolor y el sufrimiento que estamos viviendo, podemos salir fortalecidos de todo esto. Tenemos que convertir la resignación y el desencanto en esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Es tiempo de estar presentes".

"Por eso - anunció - decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Se viene un nuevo país en un nuevo mundo y hay que pensarlo, armarlo, explicarlo y, sobre todo, hacerlo. En este contexto tan crítico, la pregunta no es quién se involucra sino cómo hacemos todos para involucrarnos. El futuro no está escrito, depende de nosotros".

Y concluye: "Tenemos por delante un desafío que nunca imaginamos. No podemos enfrentar una crisis de esta magnitud con las mismas prácticas de siempre. Somos más que esto. En Argentina tenemos un dolor común. Necesitamos un sueño común. Esta es la lucha de nuestras vidas y vamos a estar hasta el final".

Es tiempo de estar presentes. Por eso, decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Esta es la lucha de nuestras vidas. Y vamos a estar hasta el final: https://t.co/da103y29Ie pic.twitter.com/QCinFQFmin — Facundo Manes (@ManesF) July 3, 2021

Creador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), oriundo de Salto y de 52 años, Manes se manifestó en varias ocasiones cercano al radicalismo. El pasado 16 de junio se reunió con las máximas autoridades del partido que ya cumplió 130 años y allí se concretó la oferta, donde el profesional no descartó la posibilidad que ahora se concreta.