Con un Javier Milei alejado de la campaña bonaerense, Axel Kicillof impulsa los últimos actos de campaña este jueves con actividades en Almirante Brown y Berazategui, municipios con gestiones locales afines.

Por último, el Gobernador participará en San Martín del cierre de Fuerza Patria, junto al candidato Jorge Taiana, el líder del Frente Renovador Sergio Massa, y otros integrantes de la lista, como Jimena López y Juan Grabois.

Mientras tanto, los libertarios en Provincia tendrán sólo a Diego Santilli, que estará en Campana y luego se trasladará a Rosario, para participar del cierre nacional de LLA que encabezará el propio Milei.

Desde Fuerza Patria bonaerense saben que un triunfo en el distrito significa un contundente mensaje contra Casa Rosada, que ya recalcula y baraja para dar de nuevo a partir del lunes, previendo que los resultados del domingo no serán alentadores.

