El orden se definió en una audiencia pública ante la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires.

La Junta es integrada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo; el juez federal con competencia electoral en el distrito de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan.

En el sorteo se definieron las ubicaciones de las 17 boletas de candidatos que participarán en la elección nacional legislativa en la provincia de Buenos Aires.

La lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, que encabeza José Luis Espert, aparecerá en el primer lugar en la Boleta Única de Papel. En segundo lugar, figurará la lista de Nuevo Buenos Aires, que encabeza el dirigente nacionalista Santiago Cúneo; tercera aparecerá la alternativa de Liber.ar, una nómina que mostrará en primer lugar a María Fernanda Tokumoto Eyler; en el cuarto puesto aparecerá Fuerza Patria, la alianza peronista que encabeza como candidato Jorge Taiana. El quinto lugar de la boleta quedó para el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (con Nicolás del Caño a la cabeza); el sexto, para el Frente Patriota Federal (que lleva en primer término a Alberto Samid); el séptimo puesto estará ocupado por el Partido Demócrata Progresista (Alberto San Martín es el primer candidato); en el octavo aparecerá Unión Liberal (el economista Roberto Cachanosky encabeza la boleta); en el noveno, estará la Coalición Cívica-ARI (que lleva como primer postulante a Juan Manuel López); en el décimo, figurará la opción del Movimiento Político y Cultural Proyecto Sur (lista que encabeza Ricardo Alfonsín) Allí irá Propuesta Federal para el Cambio (que lidera el abogado Fernando Burlando); en este puesto estará la alianza Provincias Unidas (Florencio Randazzo es el primer candidato); en ese casillero se verá al Partido Libertario (con Juan Carlos Blumberg a la cabeza de la nómina); allí se ubicará la alianza Potencia (boleta que lidera María Eugenia Talerico); Posición para el Frente Unión Federal (con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, al frente); Allí quedará la alianza Nuevos Aires (la encabeza Sixto Cristiani) En el último casillero aparecerá el Movimiento Avanzada Socialista (Manuela Castañeira lidera la nómina).

