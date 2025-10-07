Tal como este portal había anticipado existe jurisprudencia sobre reemplazos en las listas y pese el pedido de La Libertad Avanza, la fiscal federal de La Plata con competencia electoral, Laura Roteta, se pronunció sobre el nuevo orden en la lista de candidatos.

En ese sentido dictaminó que Diego Santilli no debe encabezar la lista tal como propuso el partido violeta tras la renuncia de José Luis Espert, en función de la “interpretación que hay que hacer desde una perspectiva constitucional sobre el principio de igualdad de género”.

En su lugar debería ir la segunda en la lista de La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires es la exmodelo Karen Reichardt.

Cabe mencionar que los apoderados de LLA se presentaron ante el juzgado con el escrito donde además del pedido de reimpresión de la Boleta Única de Papel por la renuncia de Espert, se pedía el corrimiento de los candidatos en favor de Santilli.

Ahora es competencia exclusiva del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, la resolución sobre el reemplazo que propone La Libertad Avanza.

LLA sostiene que Santilli debe encabezar la lista en función del decreto de promulgación de las reformas al Código Nacional Electoral, que en su artículo 7 indica que cuando un “precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones” será reemplazado “por la persona del mismo género que le sigue en la lista”. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal entiende que esa interpretación no es correcta.