La actividad se llevó adelante en el Club Deportivo Tigre, con la asistencia de una multitud de vecinos, militantes y dirigentes de Somos Buenos Aires de la Primera Sección Electoral. Alló Zamora manifestó: "Queremos llevar nuestra política a toda la Provincia, para que en Moreno, Campana, Escobar, Merlo, entre otros distritos, tengamos la seguridad que la ciudadanía merece".

El evento contó con la participación de aspirantes a diputados nacionales del espacio Provincias Unidas por Córdoba, Juan Schiaretti, y por Buenos Aires, Florencio Randazzo.

“Creo que a nivel nacional este es un proceso que viene provocando resultados muy adversos para el Gobierno nacional y este 7 de septiembre no será la excepción porque lo vemos en la calle, cuando charlamos con vecinos, comerciantes y jubilados. Hay una realidad económica que los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires sienten cada día, cuando abren la heladera. Sencillamente es así: la cuestión económica está provocando mucho dolor en las familias”, aseguró.

Consultado sobre la presencia de Axel Kicillof, quien cerró la campaña en su espacio político en Benavídez, Zamora manifestó: "De la noche a la mañana apareció el gobernador en nuestra ciudad. Vino al barrio El Progreso. Yo pensé que había ido a ver el arroyo Lola, que desde hace años requiere el saneamiento que debe hacer el gobierno bonaerense. Pensé que iba a venir al Hospital Provincial de General Pacheco, que se incendió hace cinco años y no hicieron ninguna obra para solucionarlo. Allí, un hombre de 48 años con pie diabético lleva diez días esperando una operación de amputación, sin conseguir turno en ningún hospital de la región".

Con respecto al accionar del Gobierno nacional, el intendente de Tigre declaró: "Tiene que haber diálogo entre los partidos políticos. Eso no lo hace Milei; es incapaz de generar un espacio de consenso entre los argentinos. Nosotros esperamos que este resultado electoral llame la atención del Gobierno nacional y genere un equipo que pueda trabajar con todos los sectores políticos".

Una vez terminado el acto y ante la pregunta sobre significa haber cerrado esta campaña con una multitud de gente junto a Randazzo, Schiaretti y todos los candidatos de Somos Buenos Aires, Zamora resaltó: "Me genera mucha alegría y entusiasmo por el resultado que podemos tener, pero también por el punto de partida que significa esta agrupación a nivel provincial: una fuerza nueva, con futuro. La construcción de esperanza. Esperamos tener un buen resultado el domingo en la elección".