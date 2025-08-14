Con una fuerte impronta “anti kirchnerista", el presidente Javier Milei encabezaba el acto de cara al lanzamiento oficial de la campaña bonaerense. Allí se hizo hincapié en “kirchnerismo nunca más", tal el lema que lanzó desde una foto en Villa Celina, La Matanza, días atrás.

Milei mencionó a sus cabezas de lista por sección quienes “le pondrán un freno al kirchnerismo” y a sus candidatos a concejales “combatirán contra los degenerados fiscales de los intendentes del kirchnerismo”. Asimismo definió como "gigante" a Sebastián Pareja, armador y titular de LLA bonaerense, cuestionado en un sector de las filas más cercanas al asesor presidencial, Santiago Caputo. En el momento de los agradecimientos también mencionó al “jefe” Karina Milei por haber llevado a LLA a los 24 distritos del país.

El mandatario cuestionó que la provincia es un reducto de “clientelismo y miseria humana planificada”. “Ya no se puede tapar el sol con la mano. Los bonaerenses saben muy bien como es el día el día. La calle es tierra de nadie, porque el asfalto nunca llega, la gente está enrejada y los delincuentes circulan impunes en la calle. Los chicos en las escuelas aprenden cada vez menos, son rehenes de los sindicalistas”, aseguró.

"Kicillof desdobló las elecciones porque tiene miedo de lo que aplasten los violetas"

“Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población diciéndoles que si no fuera por el Estado, no tendrían nada, un delirio del tirano de aldea, el comunista enano de Kicillof”, vociferó. “El Estado es sólo para sus amigos”, lanzó.

El presidente mencionó que La Matanza tiene un tasa de homicidios “seis veces más alta que la de Rosario, esto es: el kirchnerismo es peor que el narcotraficante".

En su andanada de críticas a la gestión provincial, dijo que “el orden de prioridades está completamente roto”, y que “el gobernador financia su campaña eterna y llenó la provincia de ñoquis”.

Milei cuestionó el desdoblamiento - “Kicillof tiene miedo”- porque “no quieren que la gente sepa lo que se pone en juego en esta votación y pretenden desmotivarlos". "Quieren que los bonaerenses se quede en la casa, para que sólo vayan a votar los ñoquis, y sólo vote el aparato. No es casualidad que ocho intendentes van candidatos a pesar que no tienen ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, señaló.

“Hay que votar, se trata un acto de defensa personal, si no votan los bonaerenses de bien que quieren un cambio van a votar los otros, los que son ñoquis de este sistema putrefacto”, añadió.

En esta jornada se terminó de confirmar que José Luis Espert, será el cabeza de lista de LLA en las elecciones de octubre. “José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, ratificó Sebastián Pareja, y armador político.

Sobre el resto de los nombres que podrían conformar la lista bonaerense se destaca Diego Santilli, el propio Sebastián Pareja, Alejandro Finocchiaro, entre otros candidatos.