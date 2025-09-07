Este 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. No se eligen intendentes ni gobernador: se renuevan diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.
Son 639.839 los votantes habilitados en la Octava Sección Electoral, o sección Capital ya que corresponde sólo al municipio de La Plata, renuevan 6 bancas en la Cámara de Diputados provincial. Como capital bonaerense, la sección concentra un padrón decisivo y funciona como termómetro político provincial.
Las fuerzas de mayor peso presentan dirigentes conocidos:
Las demás listas completan la oferta electoral:
- Construyendo Porvenir (Leopoldo Miglioranza)
- Partido Libertario (José Ignacio Campodónico)
- Valores Republicanos (Enrique Otero)
- Es Con Vos Es Con Nosotros (Maximiliano Ibarra Guevara)
- Nuevos Aires (Marcelo Peña)
- Potencia (Jorge Metz)
- Unión Liberal (Diana Zonaro)
- Unión y Libertad (Facundo Zaldua)
- Movimiento Avanzada Socialista (Facundo Díaz)
- Frente Patriota Federal (Oscar Loyola)
- Política Obrera (Sergio Gómez de Saravia)
- Tiempo de Todos (Oscar Alvarenga)
En total, son 16 listas oficializadas que compiten en la Octava Sección por las 6 bancas en la Cámara de Diputados bonaerense.
Clima electoral
Las elecciones se desarrollan en un marco de comicios desdoblados y concurrentes, con fecha distinta al calendario nacional. El debate sobre este esquema fue analizado en LaNoticia1.com y en esta nota explicativa. A su vez, el crecimiento de la 1ª Sección sobre la 3ª en cantidad de electores reconfigura el mapa provincial, aunque La Plata sigue siendo epicentro político.
Listas oficializadas – 8ª Sección (Diputados/as provinciales)
Fuente: Junta Electoral PBA (PDF provisto por la redacción). Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: Apellido, Nombre(s).
Construyendo Porvenir — Cabeza de lista: Miglioranza, Leopoldo▾
Titulares
- 1. Miglioranza, Leopoldo
- 2. Pissola, Priscila Mariel
- 3. Meres, Gustavo Javier
- 4. Moreno, Marcela Evangelina
- 5. Cufre, Fernando Ezequiel
- 6. Ruiz Diaz, Natalia Yanina
Suplentes
- 1. Alves da Costa, Lucas Mariano
- 2. Marquez, Vanesa Jimena
Partido Libertario — Cabeza de lista: Campodonico, Jose Ignacio▾
Titulares
- 1. Campodonico, Jose Ignacio
- 2. Manso, Marta Susana
- 3. Boglione, Martin Jesus
- 4. Griffo, Sasha Micaela
- 5. Firpo, Tomas Gonzalo
- 6. Loizu, Daiana Evelin
Valores Republicanos — Cabeza de lista: Otero, Enrique Oscar▾
Titulares
- 1. Otero, Enrique Oscar
- 2. Yoshinaga, Violeta Bibiana
- 3. Otero Nolte, Luciano Demian
- 4. Zanfardino, Marina Florencia
- 5. Avala, Luis Alberto
- 6. Otero Nolte, Abril Guadalupe
Suplentes
- 1. Lardapide, Edgardo Dario
- 2. Nolte, Maria Hilda Isabel
- 3. Condori, Alexis Daniel
- 4. Nuñez, Solange Antonella
Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros — Cabeza de lista: Ibarra Guevara, Maximiliano Esteban▾
Titulares
- 1. Ibarra Guevara, Maximiliano Esteban
- 2. Scacheri, Maria Fernanda
- 3. Perez, Alejandro
- 4. Yodas, Norma Susana
- 5. Gutierrez, Esteban Daniel
- 6. Sena, Fernanda Gabriela
Suplentes
- 1. Cisneros, Angel Daniel
- 2. Selim, Nancy Laura
Alianza Nuevos Aires — Cabeza de lista: Peña, Marcelo Adrian▾
Titulares
- 1. Peña, Marcelo Adrian
- 2. Vanoni, Karina Edith
- 3. Erzi, Mariano Andres
- 4. Nieva, Ivana Del Pilar
- 5. Zic, Ricardo Raul
- 6. Pavon, Claudia Karina
Suplentes
- 1. Mapis, Oscar Marcelo
- 2. Hippener, Maria Cristina
- 3. Bavestrello, David Alejandro
- 4. Romero, Sandra Marisa
Alianza Potencia — Cabeza de lista: Metz, Jorge Gerardo▾
Titulares
- 1. Metz, Jorge Gerardo
- 2. Castagnet, Maria Del Rosario
- 3. Massano, Nicolas
- 4. Ramoslourdesar~dna
- 5. Llorente, Guillermo Daniel
- 6. Massaccesi Franco, Aylen
Suplentes
- 1. Ontivero, Hernan Orlando
- 2. Gonzalez, Alejandra Del Carmen
- 3. Conte, Hernan David
- 4. Silva, Ayelen Jesica Johanna
Alianza La Libertad Avanza — Cabeza de lista: Adorni, Francisco Jorge▾
Alianza Frente De Izquierda y De Trabajadores Unidad — Cabeza de lista: Cano Kelly, Maria Laura▾
Alianza Fuerza Patria — Cabeza de lista: Archanco, Juan Ariel▾
Titulares
Suplentes
- 1. Denappole, Lucio Maximiliano
- 2. Gallardo, Claudia Azucena
- 3. Iafolla, Marcelo Fabio
- 4. Rodriguez, Andrea
Alianza Somos Buenos Aires — Cabeza de lista: Nicoletti, Pablo Daniel▾
Titulares
- 1. Nicoletti, Pablo Daniel
- 2. Ciparelli Moreno, Antonela
- 3. Rodriguez Ascurra, Emilio
- 4. Temporetti, Vanesa Elena
- 5. Rovella, Diego Alejandro De Jesus
- 6. Perez, Maria Virginia
Suplentes
- 1. Ravainera, Ricardo Alberto
- 2. Barbero Viegas, Maria De Las Mercedes
- 3. Lopez Lastra, Martin Gabriel
- 4. Pappa, Johana Haydee
Alianza Union Liberal — Cabeza de lista: Zonaro, Diana Cecjlia▾
Titulares
- 1. Zonaro, Diana Cecjlia
- 2. Panebianco, Leonardo Maximiliano
- 3. Druetto, Virginia
- 4. del Franco, Alejandro Miguel
- 5. Barrutia, Adriana
- 6. Niccolo, Gustavo Federico
Suplentes
- 1. Somma, Maria Cecilia
- 2. Machicote, Roberto Miguel
- 3. Pello, Alejandra Soledad
- 4. Irazabal, Rodolfo Tomas
Alianza Union y Libertad — Cabeza de lista: Zaldua, Facundo José▾
Titulares
- 1. Zaldua, Facundo José
- 2. Azar, Maria Belen
- 3. Chimenti, Matias Gaston
- 4. Martin, Beatriz Edith
Movimiento Avanzada Socialista — Cabeza de lista: Diaz, Facundo Ariel▾
Titulares
- 1. Diaz, Facundo Ariel
- 2. Callaud, Mariana Agustina
- 3. Baldioli, Gabino
- 4. Bardas, Emilia Agostina
- 5. Valdes, Juan Pablo
- 6. Montero Suarez, Maribel Zoe
Suplentes
- 1. Toledo, Horacio
- 2. Baldioli, Francesca
- 3. Montes de Oca, Constantino
- 4. Garay, Camila Victoria
Partido Frente Patriota Federal — Cabeza de lista: Loyola, Oscar Ruben▾
Titulares
- 1. Loyola, Oscar Ruben
- 2. Fernandez, Alejandra Lorena
- 3. Roma, Pablo Cristian
- 4. Berrueco, Carla Soledad
- 5. Giordano, Ricardo Ariel
- 6. Guillardot, Olga Mabel
Suplentes
- 1. Giordano, Luis Ricardo
- 2. Giordano, Tiziana Belen
- 3. Rodriguez, Augusto Cesar Luis
- 4. Azman, Rosa Andrea
Partido Politica Obrera — Cabeza de lista: Gomez de Saravia, Sergio Ezequiel▾
Titulares
- 1. Gomez de Saravia, Sergio Ezequiel
- 2. Greig, Alejandra
- 3. Zarza, Omar Aníbal
- 4. Gonzalez, Maria Alicia
- 5. Zapata, Daniel Hector
- 6. Garnis, Erica Diana M
Suplentes
- 1. Pavon, Pablo Alejandro
- 2. Jacobi, Laura Beatriz
- 3. Carmelo, Enzo Ariel
- 4. Libran, Edith E
Partido Tiempo De Todos — Cabeza de lista: Alvarenga, Oscar Edgardo▾
Titulares
- 1. Alvarenga, Oscar Edgardo
- 2. Albornoz, Costantina
- 3. Latronica, Daniel Gabriel
- 4. Costa, Alicia Ana
- 5. Balvidares, Rubén Ismael
- 6. Domínguez, Micaela
Suplentes
- 1. Gimenez, Mario Alberto
- 2. Nuñez, Laura Adela
- 3. Gonzalez, Carlos David
- 4. Mendiberry, Vanina Soledad
¿Dónde voto?
Fuente: Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
