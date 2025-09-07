Este 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. No se eligen intendentes ni gobernador: se renuevan diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.

Son 639.839 los votantes habilitados en la Octava Sección Electoral, o sección Capital ya que corresponde sólo al municipio de La Plata, renuevan 6 bancas en la Cámara de Diputados provincial. Como capital bonaerense, la sección concentra un padrón decisivo y funciona como termómetro político provincial.

Las fuerzas de mayor peso presentan dirigentes conocidos:

Las demás listas completan la oferta electoral:

Construyendo Porvenir (Leopoldo Miglioranza)

(Leopoldo Miglioranza) Partido Libertario (José Ignacio Campodónico)

(José Ignacio Campodónico) Valores Republicanos (Enrique Otero)

(Enrique Otero) Es Con Vos Es Con Nosotros (Maximiliano Ibarra Guevara)

(Maximiliano Ibarra Guevara) Nuevos Aires (Marcelo Peña)

(Marcelo Peña) Potencia (Jorge Metz)

(Jorge Metz) Unión Liberal (Diana Zonaro)

(Diana Zonaro) Unión y Libertad (Facundo Zaldua)

(Facundo Zaldua) Movimiento Avanzada Socialista (Facundo Díaz)

(Facundo Díaz) Frente Patriota Federal (Oscar Loyola)

(Oscar Loyola) Política Obrera (Sergio Gómez de Saravia)

(Sergio Gómez de Saravia) Tiempo de Todos (Oscar Alvarenga)

En total, son 16 listas oficializadas que compiten en la Octava Sección por las 6 bancas en la Cámara de Diputados bonaerense.

Clima electoral

Las elecciones se desarrollan en un marco de comicios desdoblados y concurrentes, con fecha distinta al calendario nacional. El debate sobre este esquema fue analizado en LaNoticia1.com y en esta nota explicativa. A su vez, el crecimiento de la 1ª Sección sobre la 3ª en cantidad de electores reconfigura el mapa provincial, aunque La Plata sigue siendo epicentro político.