Este 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. No se eligen intendentes ni gobernador: el turno es de diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.

Son 547.677 los electores habilitados en la Cuarta Sección Electoral, integrada por 19 municipios del noroeste bonaerense, renuevan 7 bancas en el Senado provincial. Se trata de un territorio estratégico donde conviven distritos agrícolas y grandes ciudades del interior.

Los municipios que conforman la sección son: 9 de Julio, Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Entre ellos, Junín, Chivilcoy, Lincoln, Pehuajó y Trenque Lauquen concentran la mayor parte del padrón.

Los protagonistas

En Fuerza Patria , encabeza Diego Videla , acompañado por la diputada provincial Valeria Arata y el intendente de Alberti Germán Lago . También integra la nómina Juan Pablo Morán .

, encabeza , acompañado por la diputada provincial y el intendente de Alberti . También integra la nómina . En La Libertad Avanza , la lista está encabezada por Gonzalo Darío Cabezas , secundado por el senador provincial Matías Ranzini .

, la lista está encabezada por , secundado por el senador provincial . El espacio Somos Buenos Aires lleva al intendente de Junín Pablo Petrecca , junto al jefe comunal de Chivilcoy Guillermo Britos .

lleva al intendente de Junín , junto al jefe comunal de Chivilcoy . El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad presenta como primer candidato a Luciano Roggero .

presenta como primer candidato a . Otras listas que completan la oferta electoral son: Construyendo Porvenir (Horacio Ghinaudo), Partido Libertario (Alejandro Franco), Valores Republicanos (Pedro Barrera), Es con Vos Es con Nosotros (Gustavo Arabia), Nuevos Aires (Analia Esperón), Potencia (María Andrea Passerini), Unión Liberal (Carlos Sebastián D’Alfonso), Unión y Libertad (Lorena Sgur), Movimiento Avanzada Socialista (Emilio Almada), Frente Patriota Federal (Sandra García), Política Obrera (Sonia Rodríguez) y Tiempo de Todos (Patricia Urquiza).

En total, son 16 listas oficializadas que competirán en la 4ª Sección Electoral por las 7 bancas en el Senado bonaerense.

Clima electoral

Las elecciones bonaerenses se desarrollan en un contexto de comicios desdoblados y concurrentes, con debates sobre la modalidad que LaNoticia1.com analizó y explicó en este artículo. Además, el crecimiento de la Primera Sección sobre la Tercera reconfigura el peso electoral del mapa bonaerense, aunque la Cuarta mantiene un rol clave en el interior.

