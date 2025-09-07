Este 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. No se eligen intendentes ni gobernador: el turno es de diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.
Son 547.677 los electores habilitados en la Cuarta Sección Electoral, integrada por 19 municipios del noroeste bonaerense, renuevan 7 bancas en el Senado provincial. Se trata de un territorio estratégico donde conviven distritos agrícolas y grandes ciudades del interior.
Los municipios que conforman la sección son: 9 de Julio, Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.
Entre ellos, Junín, Chivilcoy, Lincoln, Pehuajó y Trenque Lauquen concentran la mayor parte del padrón.
Los protagonistas
- En Fuerza Patria, encabeza Diego Videla, acompañado por la diputada provincial Valeria Arata y el intendente de Alberti Germán Lago. También integra la nómina Juan Pablo Morán.
- En La Libertad Avanza, la lista está encabezada por Gonzalo Darío Cabezas, secundado por el senador provincial Matías Ranzini.
- El espacio Somos Buenos Aires lleva al intendente de Junín Pablo Petrecca, junto al jefe comunal de ChivilcoyGuillermo Britos.
- El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad presenta como primer candidato a Luciano Roggero.
- Otras listas que completan la oferta electoral son: Construyendo Porvenir (Horacio Ghinaudo), Partido Libertario (Alejandro Franco), Valores Republicanos (Pedro Barrera), Es con Vos Es con Nosotros (Gustavo Arabia), Nuevos Aires (Analia Esperón), Potencia (María Andrea Passerini), Unión Liberal (Carlos Sebastián D’Alfonso), Unión y Libertad (Lorena Sgur), Movimiento Avanzada Socialista (Emilio Almada), Frente Patriota Federal (Sandra García), Política Obrera (Sonia Rodríguez) y Tiempo de Todos (Patricia Urquiza).
En total, son 16 listas oficializadas que competirán en la 4ª Sección Electoral por las 7 bancas en el Senado bonaerense.
Clima electoral
Las elecciones bonaerenses se desarrollan en un contexto de comicios desdoblados y concurrentes, con debates sobre la modalidad que LaNoticia1.com analizó y explicó en este artículo. Además, el crecimiento de la Primera Sección sobre la Tercera reconfigura el peso electoral del mapa bonaerense, aunque la Cuarta mantiene un rol clave en el interior.
Listas 4ª Sección (Senadores provinciales)
Listas oficializadas – 4ª Sección (Senadores/as provinciales)
Fuente: Junta Electoral PBA (PDF provisto por la redacción). Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: Apellido, Nombre(s).
Construyendo Porvenir – Cabeza de lista: Ghinaudo, Horacio Raul ▾
Titulares
- 1. Ghinaudo, Horacio Raul
- 2. Amaya, Claudia Alejandra
- 3. Sunsundeguy, Jeronimo Rodrigo
- 4. Escurra, Mayra Alejandra
- 5. Sunsundeguy, Oscar Alfredo
- 6. Randone, Silvana Andrea
- 7. Fernandez, Carlos Gines
Suplentes
- 1. Galeano, Olga Susana
- 2. Ramirez, Carlos Dario
- 3. Raviol, Maria Beatriz
Partido Libertario – Cabeza de lista: Franco, Alejandro Mariano ▾
Titulares
- 1. Franco, Alejandro Mariano
- 2. Russo, Estefania Soledad
- 3. Russo, Daniel Alberto
- 4. Sosa, Romina Soledad
- 5. Musso, Sergio Daniel
- 6. Ibáñez, Silvina Mariel
- 7. Ridolfi, Edgardo Roberto
Suplentes
- 1. Mulazzi, Hilda Mabel
- 2. Sanchez, Alberto Daniel
- 3. Casimo, Antonela
- 4. Eliceiry, Ricardo Fabian
Valores Republicanos – Cabeza de lista: Barrera, Pedro ▾
Titulares
- 1. Barrera, Pedro
- 2. Agüero, Jorgelina Noemi
- 3. Porcu, Jorge Luis
- 4. Saccella, Yesica Romina
- 5. Villafañe, Jose Luis
- 6. Avalos, Josefina Paola
- 7. Ducasse, Luciano Andres
Suplentes
- 1. Batista, Natalia Soledad
- 2. Quagliaroli, Federico Ismael
- 3. Silva, Laura Araceli
- 4. Mattalia, Godoy Alberto Mario Antonio
Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros – Cabeza de lista: Arabia, Gustavo Eduardo ▾
Titulares
- 1. Arabia, Gustavo Eduardo
- 2. Laurelli, Gladys Norma
- 3. Jatip, Jordan
- 4. Pizzello, Leila Melanie
- 5. Gonzalez, Santoro Carlos Alberto
- 6. Alsina, Maria Cecilia
- 7. Ledesma, Jose Luis
Suplentes
- 1. Vazquez, Oriana Natalina
- 2. Rodriguez, Leandro Emmanuel
- 3. Talento, Margarita Alicia
Alianza Nuevos Aires – Cabeza de lista: Esperon, Analia Veronica ▾
Titulares
- 1. Esperon, Analia Veronica
- 2. Quinteros, Torres Gaston Alfredo
- 3. Quiña, Eduarda
- 4. Gonzalez, Gabriel Andres
- 5. Gomez, Vilma Yolanda
- 6. Sadoc, Carlos Alberto
- 7. Godoy, Contreras Karen Yael
Suplentes
- 1. Mikaoeki, Pablo Javier
- 2. Frega, Yanina Leila
Alianza Potencia – Cabeza de lista: Passerini, Maria Andrea ▾
Titulares
- 1. Passerini, Maria Andrea
- 2. Bollini, Fabio Carlos
- 3. Fernandez, Cagnone Laura Cecilia
- 4. Speranza, Luis Maria
- 5. Bozzone, Maria Eugenia
- 6. Plou, Juan Jose
- 7. Corrao, Maria Cristina
Suplentes
- 1. Ramello, Daniel Hector
- 2. de, Pietro Maria Vanesa
- 3. Pasquali, Fernando Daniel
- 4. Ferro, Cintia Guadalupe
Alianza La Libertad Avanza – Cabeza de lista: Cabezas, Gonzalo Dario ▾
Titulares
- 1. Cabezas, Gonzalo Dario
- 2. Balaudo, Analia
- 3. Ranzini, Matias Fernando
- 4. Monzon, Daniela Guillermina
- 5. Bories, Gustavo Emilio
- 6. Arce, Julieta
- 7. Grego, Ignacio Ezequiel
Suplentes
- 1. Laborde, Maria Guillermina
- 2. Montero, Dante Omar
- 3. Gonzalez, Yoana Lucia
- 4. Pascual, Alberto Eduardo
Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad – Cabeza de lista: Roggero, Luciano ▾
Titulares
- 1. Roggero, Luciano
- 2. Rodas, Rosalia Elizabeth
- 3. Bunster, Eduardo Jorge
- 4. Farias, Nancy Valeria
- 5. Rivarola, Emiliano Oscar
- 6. Toledo, Florencia Alejandra
- 7. Herrero, Juan Carlos
Suplentes
- 1. Vainstein, Gloria Isabel
- 2. Largente, Nemiña Federico Nehuen
- 3. Guillen, Mercedes
- 4. Goncalves, Juan Manuel
Alianza Fuerza Patria – Cabeza de lista: Videla, Diego Alberto ▾
Titulares
- 1. Videla, Diego Alberto
- 2. Arata, Maria Valeria
- 3. Lago, German
- 4. Fernandez, Maria Sol
- 5. Ibañez, Diego Eduardo
- 6. Garello, Julieta
- 7. Caprioli, Silvio Maximiliano
Suplentes
- 1. Campagnoni, Marianela Yesica
- 2. Kunkel, Daniel Fernando
- 3. Laguzzi, Lucila Karen
- 4. Moran, Juan Pablo
Alianza Somos Buenos Aires – Cabeza de lista: Petrecca, Pablo Alexis ▾
Titulares
Suplentes
- 1. Benitez, Valeria Andrea
- 2. Lopez, Cesar Dante
- 3. Marteletti, Mirta Rosa
- 4. Boccanera, Nazareno
Alianza Unión Liberal – Cabeza de lista: D'alfonso, Carlos Sebastian ▾
Titulares
- 1. D'alfonso, Carlos Sebastian
- 2. Lopez, Susana Beatriz
- 3. Orol, Alberto Pascual
- 4. Nasso, Nelly Griselda
- 5. Gonzalez, Dante Ezequiel
Suplentes
Alianza Unión y Libertad – Cabeza de lista: Sgur, Lorena Maria Cecilia ▾
Titulares
- 1. Sgur, Lorena Maria Cecilia
- 2. Alberdi, Peñavera Gaston Lucas
- 3. Villamayor, Nelida Isabel
- 4. Lugones, Manuel Eduardo
- 5. de, Santo Maria Cecilia
- 6. Sanchez, Angel Marcelo
- 7. Roman, Silvia Beatriz
Suplentes
- 1. Diaz, Pablo Gabriel
- 2. Delgadin, Florencia Karina
- 3. Valdez, Daniel Antonio
Movimiento Avanzada Socialista – Cabeza de lista: Almada, Emilio Alberto ▾
Titulares
- 1. Almada, Emilio Alberto
- 2. Barreal, Melina
- 3. Santagata, Carlos Alberto
- 4. Bosco, Paula Catalina
- 5. Juarez, Oscar Fabian
- 6. Lobos, Silvia Noemi
- 7. Guagnini, Nicolas
Suplentes
- 1. Linero, Florencia
- 2. Robles, Luciano
- 3. Casazza, Walquiria Grisel
- 4. Romero, Cristian Sebastian
Partido Frente Patriota Federal – Cabeza de lista: Garcia, Sandra Marcela ▾
Titulares
- 1. Garcia, Sandra Marcela
- 2. Delgado, Norberto Cesar
- 3. Ponte, Maricel Mabel
- 4. Figgini, Eduardo Jose
- 5. Leonelli, Sofia del Carmen
- 6. Trujillo, Alexis Rodrigo
- 7. Mamonde, Nancy Soledad
Suplentes
- 1. Anchaval, Facundo Federico
- 2. Luque, Ariana Valeria
- 3. Galvan, Jorge Luis
- 4. Santucho, Gabriela Rita
Partido Política Obrera – Cabeza de lista: Rodriguez, Sonia Ofelia ▾
Titulares
- 1. Rodriguez, Sonia Ofelia
- 2. Rodriguez, Fidel Juan Tupac
- 3. Battaglino, Laura Antonela
- 4. Miranda, Nicolas Emanuel
- 5. Primiani, Elsa Libertad
- 6. Galarse, Roberto Marcelo
- 7. Negrete, Burtin Laura
Suplentes
- 1. Rodriguez, Leopoldo Ernesto
- 2. Muñoz, Maria del Lujan
- 3. Patiño, Luciano Hugo
- 4. Morelli, Irene Isabel
Partido Tiempo de Todos – Cabeza de lista: Urquiza, Patricia Noemi ▾
Titulares
- 1. Urquiza, Patricia Noemi
- 2. Ibarra, Cesar Ricardo
- 3. Antoniz, Carolina Alexandra
- 4. Zanetti, Hugo Roque
- 5. Amodio, Laura Viviana
- 6. Esposito, Cristian Emanuel
- 7. Monteros, Fatima Beatriz
Suplentes
- 1. Hertel, Alejandro David
- 2. Soraire, Vanesa Noemi
¿Dónde voto?
Fuente: Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
