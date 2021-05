El diputado provincial , Emiliano Balbín, lanzó fuertes críticas hacia el Intendente de Ensenada, Mario Secco, quien parafraseó a Leopoldo Fortunato Galtieri para declararle la guerra a Juntos por el Cambio. "Si quieren venir que vengan. Estamos preparados compañeros para darles batalla en las elecciones", señaló el alcalde durante el acto que compartió con Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof.

"La verdad que escuchar al Intendente de Ensenada, nos hizo a todos recordar a Galtieri, a su violencia y a una época a la que no queremos volver. Pero ya nada nos sorprende, pero si nos interpela porque en el momento que vivimos, la violencia y la prepotencia no creo que sea la salida a algo mejor", señaló Balbín a LaNoticia1.com, quien considero que la frase de Secco "fue totalmente desacertada y fuera de lugar".

El joven legislador provincial, nieto del recordado dirigente radical Ricardo Balbín, señaló: "Estamos recibiendo permamentemente ataques desde el gobierno, descalificaciones, y ahora amenazas, por el solo hecho de pensar distinto y marcar algunos errores en la gestión de la pandemia. No es el país de la Unión de los argentinos, de paz y de diálogo que el presidente anunció en su discurso".

"Nos acusan de no apoyar las medidas que toman para los argentinos en el medio de la pandemia, nos acusan de obstaculizar, y varias cosas mas. Nosotros defendemos los intereses y los derechos de los ciudadanos que la están pasando muy mal porque tiene sus derechos cohartados en nombre de la pandemia. Unos no pueden ir a la escuela, otros no pueden trabajar, otros no pueden atender su salud", agregó a este medio.

"Ahora ellos si tienen permitido hacer un multitudinario acto para demostrar fuerza y poder, para decirnos que no nos tienen miedo y para amenazarnos como si esto fuera una guerra", se quejó el abogado y docente de la UNLP. "Esto no es una guerra, es un momento dificil, que necesita de cada uno de los argentinos para salir adelante con seriedad, con sensibilidad y conteniendo a todos", concluyó Balbín.