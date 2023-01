La Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), tuvo su presentación oficial el pasado miércoles, en un acto oficiado por el ministro de Economía, Sergio Massa. En el lanzamiento de la Mesa de Trabajo, se presentó oficialmente a quien presidirá la Agencia, el intendente de Castelli, Francisco Echarren.

Con la promesa de generar “empleo genuino, inclusión y desarrollo económico”, el mandatario agradeció a Massa por su confianza y expresó que “vamos a dar lo mejor y transformar esta agenda de futuro en una herramienta transformadora de las economías regionales en el presente”.

Presentamos la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, como nos pidió @SergioMassa desde la #AgenciaCannabis vamos a trabajar para potenciar y fomentar el desarrollo del sector. pic.twitter.com/IDES0jYMiD — Francisco Echarren (@EcharrenF) January 26, 2023

Es que el organismo descentralizado, funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía, que articulará las acciones con todas las provincias de la Argentina. Y en esta línea, Echarren ya se comunicó con los gobernadores para crear un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal.

En declaraciones a la popular revista de cannabis THC, el flamante presidente de la Agencia, contó que su primer acercamiento “a la realidad del cannabis medicinal” fue a través del subsecretario de Salud de Castelli, Mariano Akino.

“Pude ver la necesidad que había, la gente que terminaba comprando aceites de mala calidad o directamente no podía acceder a nada. Venían a decirme a mí “¡intendente necesito aceite de cannabis!, se me está terminando y no tengo plata”.

Cabe destacar que el Municipio de Castelli fue el tercero en adherir a la ley de cannabis medicinal, en una decisión unánime del Concejo Deliberante en el 2018.

"Sergio Massa no solo me convocó para ocupar este lugar, nos instruyó para que pongamos de pie una nueva política pública en Argentina con la finalidad de impulsar el nacimiento de una nueva industria que necesita de un Estado que acompañe", expresó Echarren.

Y en su cuenta de Twitter se explayó sobre el esquema pensado para "apoyar la producción de Cannabis y Cáñamo Industrial con medidas de promoción y alivio fiscal, así como promover la investigación y generación de conocimientos".

En este sentido, el intendente de Castelli destacó que "el Estado no se hace presente como ente recaudador, sino como facilitador", y agregó que la ideas es "fomentar la inversión y la generación de empleo, con la mirada puesta en las oportunidades para las personas jóvenes".

Echarren destacó que “somos una Agencia federal, queremos potenciar el desarrollo de las economías regionales y no concentrar la riqueza” y aseguró que el objetivo es generar 5 mil puestos de trabajo en todo el país.

Y si bien aseguró que la idea es facilitar la obtención de licencias para los cultivadores aclaró que “a medida que vas subiendo en la pirámide productiva se van a ir complejizando los requisitos para la obtención de las licencias”.

El directorio de la Agencia terminó de conformarse con el reconocido médico Marcelo Morante, como vicepresidente (por parte del Ministerio de Salud); Mercedes La Gioiosa (designada por Aníbal Fernández en representación de Salud); Gabriel Giménez (por Agricultura, viene del Instituto Nacional de la Semilla y es un gran conocedor del mundo cannábico local) y la bióloga Varleria Rudoy (por Ciencia y Tecnología).