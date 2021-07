QUÉ DENUNCIAN DESDE JxC EN CAMPANA

La concejal de Juntos por el Cambio en Campana, Romina Buzzini, denunció que en enero la Dirección de Discapacidad del Municipio gestionó ante el Gobierno de la Provincia 118 Pases Libres Multimodales de distintas personas con discapacidad, pero que hasta el momento todavía no llegaron. Frente a esta prolongada demora, la edil radical presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para solicitar un informe a la Subsecretaría de Transporte bonaerense.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LaNoticia1.com, este pase es una credencial emitida por la Provincia, que se utiliza como único instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público, para todas las personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera para trasplante, acreditando su condición mediante la convalidación de su credencial INCUCAI/CUCAIBA o con su Certificado Único de Discapacidad (CUD).

"Tanto en el Municipio como en el Concejo, hemos recibido quejas de vecinos que realizaron el trámite en enero, y a la fecha no recibieron su credencial, no pudiendo así hacer uso de este beneficio", enfatizó Buzzini. "Habitualmente este trámite demoraba un mes pero este año ya lleva un retraso de seis meses. La Provincia no nos da respuestas y nuestros vecinos perdieron el derecho de viajar gratuitamente en transporte público", explicó a este medio.

"Esta situación es un gran problema para muchas familias que tienen integrantes discapacitados ya que no cuentan con recursos y utilizan este pase para asistir a terapias o consultas médicas, por lo cual se ven realmente perjudicadas. Ante el reclamo vecinal, corroboré esta información con la directora de Discapacidad Municipal, Lic. Margara Pons, quien me mostró que los mails que habían mandado a la Provincia no habian tenido respuestas", agregó.

De acuerdo a lo que indicó Buzzini ante nuestros micrófonos, el trámite se encuentra descentralizado y se gestiona a través de la Dirección de Discapacidad del Municipio de Campana, donde el beneficiario presenta la documentación necesaria y luego es aprobado por la Provincia: "Esto nos genera un inconveniente porque es el municipio el que termina dando la cara ante los vecinos por un problema que en realidad es responsabilidad del Gobierno bonaerense".

Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio en Camapana ahora buscan saber si este problema es propio de su distrito o se replica en otros municipios bonaerenses. "Yo no quiero creer que el retraso de los pases se deba a que somos un gobierno municipal de Juntos por el Cambio. Pero llama mucho la atención que después de tantos reclamos todavía no tengamos aún ninguna respuesta oficial", subrayó la edil que responde al Intendente cambiemita Sebastián Abella.

QUÉ RESPONDIERON DESDE LA PROVINCIA

Consultado acerca de este conflicto, el propio Subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Supply, dialogó en exclusiva con LaNoticia1.com. El funcionario de Axel Kicillof salió a desmentir esta situación y aseguró que no existen inconvenientes con la entrega de los pases en toda la Provincia. En ese sentido, confirmó que "en el municipio Campana el 11 de febrero se entregaron 76 pases correspondientes a las solicitudes presentadas en enero".

"Los pases que faltan voy a llevárselos mañana miércoles 21 de julio a la concejal Stella Maris Giroldi, que fue la que me llamó para contarme que aún había una pequeña cantidad de faltantes", indicó Supply, rechazando haber recibido reclamos por parte de Juntos por el Cambio. En ese marco, el titular de la cartera de Transporte bonaerense repudió que desde el bloque local de Cambiemos adjudicaran esta situación a un enfrentamiento político.

"Desde el municipio nunca se comunicaron por este tema. Me entero por vos que dicen que mandaron mails, bueno... que se fijen si les anda la computadora. Aparte es muy fácil contactarse conmigo por redes sociales, todo el mundo lo hace", respondió muy molesto el funcionario. Y agregó: "Es muy fácil conseguir mi número de teléfono y los concejales puede llamarme cuando quieran, porque yo atiendo a todo el mundo por igual".

En ese contexto, agregó: "Yo tengo gran relación con muchos intendentes de Cambiemos, como Carlos Santoro de Madariaga o Esteban Reino de Balcarce, por mencionarte algunos. Hoy martes mantuve una comunicación con el Intendente de Suipacha, Alejandro Federico, quien me llamó para pedirme algunas cosas y mañana a la tarde ya vamos a estar en su pueblo entregándole todos los elementos, como alcoholímetros y kits de seguridad, que fueron requeridos".

Supply aclaró que los Pases Libres Multimodales son la prioridad número 1 de su gestión por los tratornos que debían padecer los discapacitados a la hora de viajar en transporte público: "En la Provincia siempre hubo muchos problemas en torno a estos permisos a la hora de viajar con empresas que se hacían las tontas. Por eso decidimos unificar todos los pases en una tarjeta digital similar a la SUBE, para la cual hemos adquirido una impreso especial".

El oriundo de Azul precisó que este nuevo sistema redujo el tiempo de espera de emisión de 6 meses, durante la gestión de María Eugenia Vidal, a entre 7 y 30 días en la actualidad. En esa línea, detalló que el nuevo Pase para colectivos de media y larga distancia "incluye nueva tecnología, la nueva posibilidad a partir de este 2021 de poder viajar en tren y cambios de normativas para que las empresas de transporte no se hagan las distraídas".

"Además de este nuevo convenio que alcanzamos con Trenes Argentinos, durante nuestra gestión también incluimos en el beneficio a trasplantados y a pacientes en lista de espera para trasplantes. También sacamos una resolución para obligar a todas las unidades de transporte a que lleven los calcos con los derechos de las personas que utilizan este Pase. Y además, junto con Nación, estamos pronto a incluir este sistema en la app Mi Argentina", repasó.

Por último, Supply llamó a "no hacer política con los discapacitados". "Cuando yo llegué a esta cartera, lo primero que hcie fue sacarle los colores políticos al pase que hoy se imprimen en blanco y negro y no con el verde que caracterizaba a la gestión de María Eugenia Vidal". "A Cambiemos lo que menos le interesó siempre son los discapacitados. Y yo no hago política con los discapacitados", concluyó el funcionario bonaerense en declaraciones a LaNoticia1.com