En el marco del Día del Periodista, el periodista Román Reynoso publicó una columna de opinión en el medio digital Mundo Norte, una web que cubre la actualidad de los municipios de la zona norte bonaerense, con foco en la información regional.

Ads

Bajo el título “La incomodidad de la verdad: por qué el periodismo local es más necesario que nunca”, el artículo plantea una reflexión sobre el presente del oficio en la Argentina de 2026 y la relación entre el poder político y los medios de comunicación.

Según el texto, la tensión con el periodismo ya no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un clima más estructural en el que la información entra en disputa directa con los relatos oficiales.

Ads

El valor del periodismo en el territorio

La columna pone el eje en el rol del periodismo regional, al que define como un “cable a tierra” frente al ruido del debate nacional y la lógica de las grandes agendas mediáticas.

En ese sentido, destaca que en los municipios bonaerenses la información se vuelve más concreta y cercana a la vida cotidiana: obras públicas, servicios, salud, educación y reclamos vecinales que atraviesan a cada comunidad.

Ads

El artículo remarca además que esa cercanía con el territorio no debilita el trabajo periodístico, sino que lo vuelve más exigente, ya que el periodista convive con sus fuentes y con los hechos que cubre de manera diaria.

Puede interesarte

Presiones y vigencia del oficio

Otro de los puntos de la columna de Reynoso aborda las presiones económicas y políticas que atraviesan a los medios independientes, especialmente en el interior y el conurbano bonaerense.

Sin embargo, el texto sostiene que la reacción frente a determinadas coberturas funciona también como un indicador del peso que mantiene el periodismo cuando logra instalar temas en la agenda pública.

Ads

En ese marco, la publicación de Mundo Norte concluye que el periodismo sigue siendo necesario en la medida en que conserva su capacidad de incomodar y de poner en agenda lo que ocurre en el territorio.