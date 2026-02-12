En medio del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, el gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves la apertura del Congreso Provincial de Seguridad en la Escuela de Policía “Juan Vucetich” de Berazategui y puso el eje en el programa Entramados, la estrategia bonaerense orientada a prevenir el delito juvenil mediante intervención territorial y abordaje integral.

“Hoy alcanzamos los 30 municipios adheridos al programa Entramados, consolidando una política para prevenir y combatir el delito que involucra a los jóvenes”, destacó el mandatario provincial durante el acto, acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y autoridades policiales.

La ampliación del programa se da en un contexto atravesado por la discusión legislativa nacional sobre la reforma del régimen penal juvenil. En ese marco, Kicillof marcó diferencias en el enfoque: “No se trata de anuncios grandilocuentes, sino de trabajo cotidiano, mucho esfuerzo y articulación con todos los poderes del Estado y los distritos. Invertimos para detectar señales de alerta temprana, intervenir y cortar trayectorias delictivas”.

Qué es Entramados y cómo funciona

Entramados es una política pública que impulsa una estrategia integral de intervención territorial para abordar la situación de jóvenes con conflictos con la ley penal. El programa articula políticas provinciales y municipales y establece un monitoreo permanente de casos para intervenir de manera temprana.

Entre sus principales ejes se encuentran:

Revinculación con el sistema educativo.

Abordaje de consumos problemáticos.

Formación para el trabajo.

Seguimiento personalizado y articulación interinstitucional.

El objetivo es evitar la reincidencia y reducir los factores de riesgo social que inciden en la conflictividad juvenil.

“Para prevenir el delito hay que mejorar la calidad de vida. Eso implica más justicia social, trabajo e inversión de un Estado eficiente”, señaló el ministro Javier Alonso, quien remarcó que la política combina firmeza ante delitos graves con prevención estructural.

Los nuevos municipios adheridos

Durante la jornada firmaron su incorporación al programa los municipios de Almirante Brown, Ezeiza, Lomas de Zamora, Berisso, Cañuelas y Quilmes. Además participó Avellaneda a través de su Secretaría de Seguridad.

Con estas adhesiones, ya son 30 los distritos bonaerenses que implementan Entramados como herramienta de prevención del delito juvenil.

Kicillof subrayó que la seguridad “no se mejora con ajuste ni soluciones mágicas” y vinculó esa definición con el escenario nacional. “Con un solo día de los intereses de deuda que paga el Gobierno nacional se podría equipar a todas las fuerzas de seguridad. El superávit fiscal del que hablan constituye en realidad una deuda con las provincias y con el pueblo argentino”, sostuvo.

Seguridad e inversión provincial

En el mismo acto también se anunció una inversión de $5.093 millones para la construcción de 57 viviendas destinadas a personal policial en el municipio de Azul, con infraestructura completa de servicios.

“Desde el primer día trabajamos para reconstruir nuestra Policía. No estamos hablando de lo que vamos a hacer, lo estamos demostrando con hechos”, afirmó el Gobernador, quien aseguró que la Provincia continuará sosteniendo la inversión en seguridad “a pesar de que el Gobierno nacional nos quite ilegalmente los recursos que nos corresponden”.

La jornada incluyó una exhibición de equipamiento y demostraciones tácticas del Grupo Halcón y cuerpos de bomberos, en un encuentro que reunió a intendentes de distintos signos políticos.

En un contexto de debate sobre la ley penal juvenil, la Provincia refuerza así una estrategia que pone el acento en la prevención, la intervención temprana y la articulación territorial como eje central de su política de seguridad.