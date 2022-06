El evento se llevó a cabo en el Movistar Arena con el objetivo de recaudar fondos para crear el primer centro argentino especializado en la atención de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la afección que le fue diagnostica hace poco más de un año al exsenador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, que anoche fue el centro de la atención del encuentro.

De pie, los presentes recibieron con un aplauso sostenido a Bullrich, que avanzó en el escenario junto con su esposa María Eugenia “Uque” Sequeiros. Durante su presentación, el exsenador expresó: "Veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda la batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar”.

¡GRACIAS! Quiero agradecerles a las más de 3 mil personas que nos acompañaron en este día inolvidable en el Estadio Movistar Arena. pic.twitter.com/zAjfxbNmBS — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) June 29, 2022

En otro tramo de la charla con José Del Río, quien ofició de conductor del evento, Bullrich se refirió a su mayor temor: "Me da miedo perderme". Y ante la pregunta de qué título le pondría a su vida, contestó: "Todavía no terminó, así que no le puedo poner titulo. Lo que sí, espero terminar como un buen tipo”. El momento de mayor emoción llegó cuando su hija Margarita le dedicó una canción de su autoría.

Hoy dimos un gran paso juntos. Gracias a todos ustedes el sueño del primer centro especializado en ELA de la Argentina está cada vez más cerca de hacerse realidad. — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) June 29, 2022

Respecto a la grieta política, Bullrich opinó: "Por supuesto que podemos unirnos. Depende de nosotros. Hay que salir de la comodidad. Si nos pudimos poner detrás de la causa ELA, ¿por qué no podríamos salir de la tranquilidad para ser mejores? Necesitamos líderes y personas con coraje. Construir puentes y no muros”. En ese marco, llamó al Gobierno a "reunir esfuerzos para el éxito común".

Entre la multitud que se hizo presente, unas 3500 personas, se vio al diputado nacional Diego Santilli; a su par Cristian Ritondo; a la conductora de televisión Cecilia “Caramelito” Carrizo, cuyo hermano murió por ELA; el joven empresario Mateo Salvatto; y al artista Diego Torrres, que en el cierre de la noche cantó "Sueños". En el evento se recaudaron 25 millones de pesos para la creación del centro.