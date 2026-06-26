Durante los últimos días se acrecentaron los mensajes y cuestionamientos directos a Axel Kicillof y su tropa, en el medio de las disputas internas del peronismo. Primero fue Máximo Kirchner, en un acto en Parque Lezama, y luego la tensa sesión en el Senado bonaerense, la primera de carácter ordinario en el año con los cruces de Sergio Berni y Verónica Magario y los cortes de micrófono.

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En ese marco, el gobernador Kicillof encabezó una reunión con referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en la sede de La Patria es el Otro, que lidera el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, en la ciudad de La Plata. Allí, una vez más, evitó contestar en público a los dardos y críticas internas del kirchnerismo y bajó línea para que tampoco nadie de su sector lo haga.

“Nuestras tareas principales son muy claras: tenemos la obligación de gobernar, cuidar a nuestro pueblo y darle cuerpo a la construcción de una alternativa política que esté en condiciones de recuperar la Nación”, afirmó.

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“El desafío es innovar, reinterpretar y reconfigurar nuestras mejores experiencias para ofrecerle a la sociedad una alternativa real frente a la compleja coyuntura que estamos atravesando”, subrayó. Y agregó: “Nos enfrentamos a una política que recorta los fondos de nuestra provincia y amenaza la democracia: frente a ello, debemos oponer un profundo trabajo de reflexión, participación y militancia”.

Asimismo, Kicillof sostuvo: “Tenemos que volver a entusiasmar a la sociedad y ganar su confianza con sensatez, coherencia y trayectoria, demostrando que es con justicia social, soberanía e independencia como vamos a sacar al país adelante”.

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Participaron integrantes del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) y referentes de los sectores de Producción, Universidad y Ciencia; Educación, Internacional, Salud, Trabajadores, Mujeres y Diversidades; Cultura, Deportes, Derechos Humanos, Organizaciones y Juventudes.

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