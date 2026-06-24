Este miércoles, la vicegobernadora Verónica Magario dio comienzo a la primera sesión ordinaria del Senado bonaerense en el año. En primer lugar se trataron las licencias, como la de Florencia Saintout, quien la renovó para seguir como titular del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.

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Luego tomó la palabra el senador Sergio Berni y comenzó a cuestionar a las autoridades del Senado: “Estoy un poco mareado”, comenzó diciendo, y luego añadió: “O alguien modificó la Ley 501/9, porque la verdad no se cuántos senadores somos. Tenía entendido que éramos 46. La senadora Saintout, a quien recién este cuerpo le votó la licencia, me parece que no tenía uso de sus facultades. Me parece que hace seis meses no le votamos la licencia a Saintout".

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"Votamos la licencia de Valenzuela y después aparece el senador Valenzuela en el uso de comisiones. Votamos la licencia de Katopodis y Valenzuela en una sesión extraordinaria donde los senadores no estaban legitimados para votar porque el reglamento así lo dice. Podemos aprovechar y votar todas las licencias y poner en orden todo este gran desorden que se armó y poder transitar el año dentro de los canales reglamentarios”, añadió Berni.

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Luego Magario le recordó que la licencia de Saintout “se votó en el período extraordinario, cuando votamos el presupuesto”. Acto seguido, se votó la continuidad de la licencia de Gabriel Katopodis y desde la presidencia de la Cámara recordaron que se venció la licencia del senador de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela. Allí volvió a tomar la palabra Berni y pidió una moción para regularizar todas las licencias. La misma fue rechazada.

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Berni vs. Magario: cómo comenzó

Todo comenzó en diciembre del 2025 cuando Teresa García dejó su banca y la jefatura del bloque de Fuerza Patria para asumir en el Congreso. A partir de ese momento, Sergio Berni tomó el bastón de mariscal y comenzó una cruzada contra Verónica Magario.

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La primera afrenta se hizo pública cuando el Senador cuestionó la legalidad de las licencias otorgadas a Diego Valenzuela y Gabriel Katopodis, aprobadas el 8 de diciembre durante la sesión preparatoria, momento previo a la asunción de los nuevos legisladores, es decir, que no tenían mandato vigente al momento del voto. Más allá de la cuestión formal, el planteo de Berni buscó exponer públicamente lo que consideraba una falta de conducción política de Magario al frente de la Cámara Alta.

Con el reinicio de la actividad parlamentaria en marzo de este año, la interna peronista y la pelea por comisiones clave en un año preelectoral retrasó la conformación de las mismas en ambas cámaras, aunque fue en el Senado en donde se levantó polvareda.

En el decreto firmado por Magario, las presidencias de varias comisiones estratégicas fueron asignadas a nombres distintos de los que impulsaba Sergio Berni, lo que terminó de desatar la disputa interna. La disputa escaló y hace tres semanas, durante la conformación de la comisión de Seguridad, el ahora jefe del bloque peronista se refirió a Magario como "Su excelencia la Vicegobernadora" y la acusó de autoritarismo por haber tomado decisiones unilaterales que, a su entender, correspondían a los legisladores.