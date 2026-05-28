Alrededor de 70 legisladores de todo el país se reunieron con figuras nacionales del PRO, en la sede central de la calle Balcarce.

Ads

Participaron, entre otros, el presidente del partido Mauricio Macri, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la vicepresidenta del partido e intendente de Vicente López, Soledad Martínez, y el secretario general del PRO y diputado nacional, Fernando De Andreis.

El encuentro fue organizado por Soledad Martínez, quien dos semanas atrás fue anfitriona del encuentro del PRO bonaerense que encabezó Macri.

Ads

“Independientemente de lo que suceda en términos electorales en 2027, el PRO tiene que que llegar mucho más fortalecido como Partido a ese momento, de lo que hemos llegado al proceso electoral de 2025”, planteó Martínez en su mensaje ente los Legisladores presentes.

El encuentro se enmarca en la estrategia de consolidación territorial del PRO de cara a 2027, con el objetivo de fortalecer la coordinación legislativa y ampliar la presencia del Partido en todo el País.

Ads