Mauricio Macri encabezo un acto del PRO de la provincia de Buenos Aires en el Club Centro Galicia, de Olivos, Vicente López, con vistas a reposicionar al partido de cara a las elecciones del año que viene.

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Ante más de 700 personas, donde además hubo intendentes, legisladores provinciales y diputados, el exmandatario ratificó el apoyo del PRO al rumbo del gobierno nacional, aunque sin renunciar a marcar diferencias.

En la previa del acto, se escuchó un pedido de la militancia macrista: “Mauricio Presidente”. Por el momento, Macri se mueve como un jefe político con intenciones de movilizar a los amarillos pero no va más allá, pese al pedido de los suyos.

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MAURICIO PRESIDENTE pic.twitter.com/B8g28HH93M — Tercer Tiempo Argentina (@TercerTiempoAr) May 15, 2026

El líder del PRO sostuvo que “es el silencio (el que perjudica el cambio) y si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance un paso”, marcando distancias con el gobierno de Javier Milei pero sin romper. De hecho ha acompañado la mayoría de sus proyectos legislativos y funcionarios del Ejecutivo, como Diego Santilli, siguen en el partido amarillo.

"El PRO estuvo cuando el Gobierno estaba solo sin pedir nada a cambio, apoyamos las leyes más difíciles. El PRO está para cuidar y completar el cambio, que tiene que ser irreversible", advirtió. "Pero el populismo nunca vuelve solo -siguió -, vuelve solo porque cuando hay un error interno se quiere tapar. Y el error interno que se tapa, lo que pasa es que hay un argentino que se desilusiona. Que pierde la esperanza en ese cambio. Entonces, hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas", reclamó el exmandatario.

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Además, sobre el gobernador Axel Kicillof dijo, según publica Infobae: “Lo que claramente no nos genera futuro es tener gobernadores como Kicillof. Eso no nos genera futuro. La verdad que me da mucha lástima por el peronismo, porque si ese es su candidato estrella, seguramente pierde. Y si llega a ganar, van a volver a perder, porque nunca más los van a votar definitivamente. Así que esperemos que el peronismo consiga un candidato mejor que Kicillof por el bien de todos nosotros”, sostuvo.

Bajo la consigna “Próximo Paso”, forma parte de la estrategia impulsada por el expresidente para relanzar al PRO y fortalecer su presencia en distintos distritos del país de cara a la construcción política hacia el 2027. El 22 de mayo tiene previsto un acto en Mendoza, el 28 una reunión con legisladores en la sede del PRO en Buenos Aires y el 5 de junio visitará Santa Fe.