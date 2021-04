Las internas dentro del bloque del Frente de Todos en la Provincia volvieron a quedar en evidencia este martes, cuando en plena sesión de la Legislatura, una senadora peronista estalló contra Verónica Magario y la acusó de "proscribirla". Todo ocurrió cuando la presidenta de la Cámara alta le otorgó la palabra al senador Marcelo Feliú, quien le advirtió que su par Agustina Propato estaba pidiendo hablar sin éxito.

"Gracias senador Feliú por avisar que estoy solicitando la palabra, me ha pasado varias veces en este recinto que por alguna razón extraña parece que soy invisible a los ojos de la Presidencia. La verdad que cualquier militante de nuestro movimiento de liberación con una historia de proscripción no puede bajo ningún punto de vista cometer el mismo error de proscribir la palabra de un representante del pueblo bonaerense”, disparó Propato.

Visiblemente molesta, la esposa del Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, pateó el tablero y disparó directamente contra la vicegobernadora antes de expresar su discurso en el que cuestionó las críticas de Juntos por el Cambio a la suspensión de clases presenciales. Además, ni bien terminó de hablar, la legisladora se levantó de su bancada virtual sin dejarle la chance a Magario de que le responda.

Las tensiones entre Propato y la presidenta de la Cámara baja no son nuevas. En ese sentido, no es la primera vez que la senadora bonaerense oriunda de Zárate pide la palabra en medio de una sesión y Magario no se la otorga. A los chispazos por el uso de la palabra se suma un cortocircuito por un proyecto de Propato que no logró ingresar al temario de la sesión, y la pulseada por la presidencia de la Comisión de Seguridad.