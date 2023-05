El fiscal Gabriel López, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Moreno-General Rodríguez, dispuso que el sargento que mató a balazos a un hombre que intentó robarle la moto, recupere la libertad por considerar que no existen riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El policía acusado de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad“ reconoció este martes ante el fiscal de la causa haber disparado en defensa propia y recuperó la libertad, aunque seguirá siendo investigado por “homicidio agravado“.

En este marco, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en una nota brindada en las últimas horas a Radio con Vos dejó en clara su posición al inicio de la entrevista: “Presunto no, motochorro, las cosas por su nombre”.

Consultado por la postura institucional de la cartera a su cargo expresó que “por sobre todas las cosas, es esperar la sentencia definitiva”. A la vez que fijó su postura personal: “Estoy totalmente convencido de que es un acto de legítima defensa y a la sumo es un abuso de la legítima defensa”.

En este marco, explicó que la “legítima defensa es algo que puede ejercer cualquier ciudadano argentino. La ley lo describe claramente, quien se defiende no es el agresor, quien se defiende usa un medio proporcional de fuerza y algo que usted no sabe que es la interrupción de la acción, no me pueden agredir y yo ir a mi casa a buscar un arma y volver a matarlo, que fue lo que no pasó en el caso Chocobar”.

Consultado por los periodistas sobre la complejidad de pelear contra el delito, espetó: “Lo que es complejo es pelear con la justicia todos los días para que no liberen a los delincuentes. El gran problema en Provincia de Buenos Aires son los delitos de baja monta que tienen poca pena, entran y salen todos los días”.

“La excepción dentro de la Provincia es detener a alguien que no tenga antecedentes”

Y en esta línea retomó una vieja discusión: “Ni hablar el tema que tenemos con los menores, que tiene que ver con el daño que pueda hacer el menor por un lado y la obligación que tiene el estado de protegerlo, por otro. Si el Estado lo deja impune, lejos de cuidarlo, termina muriendo en un enfrentamiento”.

“En La Plata tenemos un problema con dos menores, en dos meses fueron detenidos 74 veces entre los dos, uno de ellos dos veces el mismo día. Menores que comienzan robando un celular, una moto y que terminan matando porque se les escapó un tiro. Si el Estado no puede solucionar el problema de los menores en La Plata imagínese en el resto de la provincia”, relató el funcionario.

En este contexto, se le consultó si no era necesario reformar las leyes vigentes, a lo que respondió: “No tenga ninguna duda que la legislación siempre hay que aggiornarla, ahora eso no es una excusa para que con las leyes vigentes no podamos darle una solución a los ciudadanos que lo único que quieren es vivir en paz”.

Y agregó: “Hay que avanzar con medidas, otros que tienen una mirada garantista que cuando les toca a ellos son los primeros en pedir medidas más fuertes dentro del sistema carcelario. La excepción dentro de la Provincia es detener a alguien que no tenga antecedentes. Bueno, esta es la realidad”.