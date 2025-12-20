Estudiantes de La Plata volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino. En el estadio Único de San Nicolás, territorio bonaerense que ya le sienta cómodo, el Pincha revirtió un partido complejo ante Platense, ganó 2-1 y levantó el Trofeo de Campeones 2025, sumando una nueva estrella a su rica historia.

No fue una final sencilla. Platense, campeón del Torneo Apertura, pegó primero con el gol de Franco Zapiola a los 5 minutos del segundo tiempo y puso en aprietos al equipo de Eduardo Domínguez. Pero Estudiantes, con ese ADN competitivo que lo caracteriza, no se desesperó. Esperó su momento y encontró en Lucas Alario al héroe de la noche.

El delantero apareció cuando más hacía falta: primero a los 34 minutos del complemento y luego, cuando el partido se moría, a los 46, para desatar el desahogo de los hinchas que viajaron desde La Plata y distintos puntos de la Provincia para acompañar al equipo.

Lucas Alario festejando el doblete que le dio el triunfo al Pincha. FOTO: 0221

Una estrella que pesa en la historia

Con esta consagración, Estudiantes llegó a las 19 estrellas oficiales, alcanzó a Vélez en el historial y volvió a ratificar su vigencia en el plano local. Además, Eduardo Domínguez sumó su quinto título como entrenador del Pincha y quedó a solo uno de igualar a una leyenda como Osvaldo Zubeldía, nombre sagrado en la memoria albirroja.

La imagen del festejo en San Nicolás, con el plantel abrazado y los hinchas copando las tribunas, volvió a reflejar ese vínculo tan particular entre Estudiantes y el interior bonaerense, donde el club suele sentirse como en casa.

El camino no termina acá

El Trofeo de Campeones no solo significó una nueva vuelta olímpica. También le abrió a Estudiantes la puerta a dos finales más en 2026:

Supercopa Argentina: enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa Argentina 2025.

Supercopa Internacional: jugará ante Rosario Central, el mejor equipo de la Tabla Anual.

Además, el Pincha tendrá lugar asegurado en el nuevo formato de la Recopa, otro certamen que promete sumar capítulos a un calendario cada vez más cargado.

Para Estudiantes y su gente, la noche de San Nicolás fue mucho más que un título. Fue otra confirmación de identidad, de carácter y de una costumbre que en La Plata se renueva año tras año: competir, creer y volver a festejar.

El edificio municipal se vistió de rojo y blanco

“Hoy La Plata es nuevamente la Capital del fútbol argentino”, escribió el intendente Julio Alak en un posteo publicado en sus redes sociales junto a una imagen del edificio municipal iluminado con los colores del Pincha.

Hoy La Plata es nuevamente la Capital del fútbol argentino.



Estudiantes de La Plata se coronó nuevamente como campeón del Trofeo de Campeones, una enorme hazaña que jerarquiza una vez más esta centenaria institución.



Felicitaciones jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, y a… pic.twitter.com/TVAPQcfhX1 — Julio Alak (@Julio_Alak) December 20, 2025

“Estudiantes de La Plata se coronó nuevamente como campeón del Trofeo de Campeones, una enorme hazaña que jerarquiza una vez más esta centenaria institución”, destacó el jefe comunal y concluyó: “Felicitaciones jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, y a los miles y miles de hinchas de todo el país”.