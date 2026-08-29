El Senado bonaerense analiza la creación del Sello de Calidad y Sostenibilidad “Excelencia Bonaerense”, una iniciativa que busca fortalecer la presencia de productos y servicios de la Provincia en los mercados internacionales.

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El proyecto fue presentado por el senador Adrián Santarelli (Fuerza Patria) y quedó en estudio durante una reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Mercosur, que funciona en la Cámara Alta provincial.

La propuesta apunta a distinguir, promocionar y certificar bienes y servicios producidos mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires que formen parte de la oferta exportable bonaerense.

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Según los fundamentos de la iniciativa, el sello buscará convertirse en una herramienta para mejorar la competitividad y el posicionamiento internacional de la producción bonaerense, incorporando criterios vinculados con la calidad, la trazabilidad, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social.

🏛️La Comisión de Relaciones Internacionales analizó distintos proyectos



El encuentro incluyó el tratamiento de iniciativas vinculadas al comercio exterior, las relaciones internacionales y distintos temas de interés legislativo.



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De esta manera, el proyecto plantea generar una identificación que permita poner en valor el origen bonaerense de los productos y servicios y, al mismo tiempo, reforzar los estándares requeridos para competir en los mercados externos.

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Qué otros temas se trataron

Durante la reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Mercosur también se abordaron distintos proyectos de declaración, que recibieron el acompañamiento del cuerpo.

Entre ellos se encuentran dos iniciativas vinculadas al 40° aniversario de la inauguración del Puente de la Fraternidad: una propone declararlo de interés legislativo y otra solicita al Poder Ejecutivo que lo declare de interés provincial.

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También fueron tratados proyectos relacionados con el III Congreso Internacional de Derecho Disciplinario y Ética Judicial, el 80° aniversario de la creación de la UNESCO, la situación de los católicos en Nigeria, la distinción obtenida por Gonzalo Ruiz del Castillo en el National Model United Nations (NMUN) y el Festival Mundial de la Juventud de la Federación de Rusia.

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Finalmente, la comisión analizó un proyecto que expresa el beneplácito por el respaldo de Chile a los derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos correspondientes.

La iniciativa fue aprobada, aunque no contó con el respaldo de todos los senadores que participaron de la reunión.

El encuentro fue encabezado por Santarelli y contó con la participación presencial de Marcelo Leguizamón Brown (Hechos), Matías De Urraza (La Libertad Avanza), Sergio Berni (Fuerza Patria), Laura Clark (Fuerza Patria) y Sergio Vargas (Unión y Libertad). De manera virtual participaron María Valeria Arata, Marcos Pisano, Marcelo Feliú y Diego Videla, todos de Fuerza Patria.