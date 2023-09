El ministro de Economía, Sergio Massa, anuncia cambios en el Impuesto a las Ganancias, que incluyen la elevación del piso y la presentación de un proyecto para su eliminación para miles de trabajadores.

En cuanto a la derogación, Massa envía al Congreso para que trate la eliminación del IIGG a trabajadores como policías, médicos, maestros y también a jubilados, de la cuarta categoría.

Representantes de las centrales obreras se reunieron con el ministro en la sede del Palacio de Hacienda para conocer los detalles, que fueron anunciados esta tarde por el propio Massa.

Para mí el salario no es ganancia, es remuneración, es el esfuerzo que hace cada trabajador.

Hemos decidido enviar al Congreso nacional una ley que elimina la cuarta categoría de impuesto a las ganancias, para todos los trabajadores y jubilados de la Argentina

Tenemos que terminar con la locura del médico que no quiere hacer una guardia más porque la pierde en Ganancias, del docente que tiene un segundo o tercer trabajo, pierde su esfuerzo en Ganancias

Esperamos que tal como lo dijeron en las redes, aquellos opositores, que no hoy no nos permiten cobrarle impuesto a quienes tienen su plata en el extranjero, al menos se dignen a aceptar que los trabajadores no paguen más el impuesto a las Ganancias

Lo que estamos tratando es de marcar el sendero claro, de que mi presidencia va a estar marcada por la recuperación del salario y el ingreso en la Argentina

Argentina le está cobrando impuestos a bienes que llegan del extranjero, esa mejor recaudación más la mejora en el consumo, y la recaudación que genera, van a servir para financiar la eliminación del Impuesto a las Ganancias

Como hace 10 años vengo planteando y buscando formas para eliminar Ganancias, es que hemos tomado la decisión por decreto de impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos.

Solo van a quedar 80 mil gerentes de empresa o jubilados de privilegio pagando impuestos a las Ganancias, los trabajadores no pagan más impuesto a las Ganancias, que quede claro.