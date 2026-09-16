El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, recorrió distintas localidades del interior bonaerense, donde mantuvo encuentros con intendentes, productores, empresarios, comerciantes, docentes y vecinos. La agenda incluyó visitas a sectores productivos y educativos y terminó en Coronel Suárez, con un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce el gobernador Axel Kicillof.

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En Chivilcoy, Alberti, Mechita y Bragado, Espinoza abordó distintas problemáticas vinculadas con la producción, el empleo, la educación y la infraestructura. Uno de los ejes de sus intervenciones fue la necesidad de pensar el desarrollo de las economías regionales con una mirada de largo plazo y una mayor articulación entre el campo, la industria y el transporte.

Durante su visita a la Escuela Agraria N°1 de Alberti, el dirigente puso el foco en las dificultades que atraviesan los jóvenes del interior para continuar sus estudios y, posteriormente, permanecer en sus localidades.

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“Los chicos terminan la escuela y muchas veces no se pueden quedar a estudiar en su lugar porque no hay facultades, se tienen que ir a otras ciudades y ya no vuelven. No hay jóvenes en el interior, porque no les damos posibilidades”, sostuvo.

Espinoza también vinculó la educación con la generación de empleo y el desarrollo local. “Tiene que haber una gran inversión en educación y hay que generar empleo, es la única forma”, afirmó.

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El rol del ferrocarril y la producción

En Mechita, la recorrida tuvo como eje la infraestructura ferroviaria y su relación con la actividad agropecuaria. Allí, Espinoza planteó la necesidad de recuperar una planificación que permita conectar la producción con los principales centros de comercialización.

“No hay una Argentina posible sin ferrocarriles para sacar la producción del sur bonaerense y del oeste”, señaló. Y agregó que el esquema debería contemplar el traslado “desde el campo, el transporte hacia el tren, y desde el tren el transporte hacia los puertos”.

En Bragado, en tanto, uno de los temas abordados fue la situación de los pequeños y medianos productores rurales. Espinoza sostuvo que el aumento de costos de producción impactó sobre la rentabilidad del sector.

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“Perdieron el 50% de la rentabilidad, prácticamente lo que aumentaron el gasoil, los insumos, los fertilizantes”, afirmó durante su paso por la localidad.

El recorrido terminó en Coronel Suárez, donde el dirigente participó de un plenario del Movimiento Derecho al Futuro, con presencia de referentes de la Sexta Sección Electoral.

Durante el encuentro, Espinoza volvió a referirse a la necesidad de articular el desarrollo del campo con la industria y las nuevas tecnologías. “No hay Argentina posible sin campo, no hay Argentina posible sin industria y sin las nuevas tecnologías”, expresó.

En el cierre del plenario, además, reivindicó la necesidad de “volver a prestigiar la política” y destacó el rol de Kicillof dentro del espacio. “El mejor de todos nosotros para prestigiar a la política es Axel Kicillof”, afirmó.

De esta manera, la recorrida de Espinoza por el interior bonaerense combinó una agenda vinculada a la producción, la educación y la infraestructura con una actividad política junto al espacio que conduce Kicillof, en una nueva señal de articulación territorial del MDF en la provincia.