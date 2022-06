por Christian Thomsen Hall

En diálogo con LaNoticia1.com, Fernando Gray se mostró muy crítico del Gobierno nacional. Dijo que hay un "hay un desfase entre lo que discute el Ejecutivo y lo pasa en la calle". Reprochó que en pandemia hubo ministerios que "estuvieron dos años cerrados" y opinó que "un país no se gestiona desde la casa". Además, calificó de "grave" la pelea de Alberto- Cristina y fue por eso resolvió no concurrir más a los actos: "No voy a ver como hablan una hora y media con discursos vacíos, mientras todos están sentaditos y aplaudiendo. Discúlpenme pero no me busquen para eso". También cargó contra La Cámpora y aseguró que Máximo Kirchner tomó el PJ "por asalto". Habló de la falta de gasoil y del gas en las escuelas. Y tras su reunión en el Vaticano, confesó la opinión del Papa Francisco sobre la situación del Gobierno.

Estamos atravesando una etapa económica muy frágil. ¿Cómo estás viendo este momento del país?

Tengo mucha preocupación porque veo que en nuestro propio gobierno hay dos facciones que plantean dos posturas. Y la verdad es que yo no estoy en ninguna de esas dos posiciones. Yo estoy con la gente con quien me toca interactuar todos los días, que tiene una agenda inmensa de temas, y ve como hay dos sectores que se pelean y no solucionan las cosas. Mi preocupación pasa porque tenemos una agenda muy grave, que hay que resolver urgente, y que está vinculada a la inserción, al empleo, a la producción, a las tarifas de los servicios públicos, a la seguridad y a la educación.

Vos sos un experto en comunicación recibido en la UBA. ¿El problema del Gobierno es político o comunicacional?

Yo creo que hay un problema político serio, que conlleva a un problema de gestión. Y todo eso arrastra a un problema en la provincia de Buenos Aires, que no es ajena a estos avatares. Esto hace que estemos enfrascados en cuestiones que se alejan de la agenda cotidiana de la gente. Cuando voy a un barrio nadie me pregunta qué pasa en la Corte Suprema o en el Consejo de la Magistratura. Me preguntan qué pasa con la escuela, con la inflación, con el empleo o con las obras. Hay un desfase entre lo que se está discutiendo en nuestro Gobierno y lo que está pasando en la calle. Y que pase esto en un gobierno peronismo es preocupante.

¿Qué opinás del rol que están teniendo los intendentes bonaerenses en este momento del Gobierno?

Este es un momento en que hay que estar metido de lleno en el territorio, como hacía Néstor Kirchner. Estamos en una etapa en la que los jubilados no llegan a fin de mes, el 50% de la población no come carne, las pymes tienen cientos de trabas. Por eso no queda otra que estar en el territorio. Yo vengo de tener por la mañana una reunión por una obra, ahora voy a juntarme con vecinos de un barrio, más tarde tengo un encuentro con los veteranos de Malvinas y a la noche tengo dos actividades más en la Comuna. Creo que es momento de estar lo más cerca posible de los vecinos y no alejarse de la agenda de la gente. Esto que digo es fundamental.

¿Por qué hace mucho tiempo no se te ve en los actos públicos del Gobierno? Actos donde sí se ven otros intendentes bonaerenses…

A mi no me busquen por rencillas políticas. Yo estoy para trabajar, no estoy para actos vacíos de contenido. Permanentemente veo que se hacen actos políticos, todo el tiempo. En los últimos seis meses saqué la cuenta de cuántos actos había y cuánto tiempo me insume ir a mi a cada acto. Si yo hubiese ido a todos los actos que hicieron en esta primera mitad del año, habría desatendido 15 días mi gestión. Y yo no puedo estar ausente medio mes en el distrito. Yo he participado de muchísimos actos con Néstor y con Cristina donde se hacían anuncios que se concretaban, donde a la semana del lanzamiento ya se estaban ejecutando las obras. Pero ahora los actos están vacíos de gestión y de política.

Decías que esta disputa también afecta a la Provincia y a los municipios. En el caso de Esteban Echeverría, ¿cómo está impactando?

Acá en Esteban Echeverría estamos con temas de arrastre desde hace dos años y esas son las cosas que realmente me preocupan mucho. Tenemos que mirar hacia dentro. Y también digamos las cosas como son, porque hubo ministerios completos que estuvieron dos años literalmente cerrados con teletrabajo o home working. Hasta hubo funcionarios de primera línea que trabajaron desde su casa. Y no se puede gobernar un país en crisis gestionando desde la casa.

Hablaste de actos y eso me remite a la última presentación de Cristina Kirchner, en el que ofreció un extenso discurso. ¿Qué opinás de todo lo que dijo?

Yo siempre voy a estar agradecido a Néstor y Cristina porque hemos hecho cosas importantes. Hemos hecho obras de cloacas, un hospital. Hicimos cosas realmente trascendentes. Pero la realidad es que ahora no estamos para dar discursos de una hora y media. Discúlpenme pero no voy a participar de ningún acto donde estén hablando una hora y media cada uno. Porque si el presidente habla una hora y media, y la vicepresidenta habla otra hora y media, son 3 horas de acto. Y discúlpenme pero no podemos estar tres horas escuchándonos entre nosotros.

Pero hay otros intendentes bonaerenses que no tienen problema en ir y quedarse todo el tiempo que sea necesario…

Bueno, a mi me parece que no da. Yo veo por televisión o por las redes que hay actos donde todos están sentados en banquetas, todos sonriendo y aplaudiendo entre ellos. Y la realidad de la gente es totalmente otra. Yo creo que tenemos que estar preocupados por la verdadera agenda, que es la de la gente, solucionando todos sus temas. No estamos para aplaudirnos entre nosotros en los actos políticos. Tenemos que estar a la altura de la circunstancia y darnos cuenta que la ciudadanía argentina está esperando algo más de nosotros.

Okey. Pero hoy, ¿quién marca esa agenda? ¿Alberto, Cristina, el peronismo, La Cámpora? Porque parece que cada uno hace la suya…

Acá hay un problema político serio entre la presidenta y la vicepresidenta. Y lo tienen que arreglar ellos. El presidente tiene que ordenar y poner las cosas en su lugar. Hay funcionarios provinciales que critican al presidente. Eso el presidente lo tiene que ordenar de inmediato. Un funcionario de un gabinete provincial no le puede faltar el respeto a un presidente y mucho menos decirle lo que tiene que hacer. Yo jamás permitiría que un funcionario de mi gabinete critique al gobernador de la Provincia. Y el gobernador no debe permitir que sus funcionarios critiquen al presidente y mucho menos que le digan lo que tiene que hacer. Si esto no se ordena, pasa lo que está pasando.

Calculo que te referís al “Cuervo” Larroque, que fue durísimo con Alberto. Y a Sergio Berni, que pidió que "el que trajo al borracho que se lo lleve"...

Sergio dijo algunas cosas, es cierto, pero eso se ordenó enseguida. Pero todo el resto, la verdad que no. La Cámpora no le puede decir al presidente de la Nación lo que tiene que hacer. La Cámpora es una organización dentro del Frente de Todos. Y no es la más ni la menos importante, es una organización más. Y como tal tiene que respetar la investidura del presidente, sea quien sea. Y más si es del mismo sector político. Las críticas se tienen que dar en otro ámbito. Y esto no lo digo por defender a nadie. Porque el presidente también tiene que ordenar. Si no lo ordena él, ¿quién lo va hacer? Esto que está pasando yo no lo vi nunca en ningún gobierno. Y hasta pasa desapercibido por la oposición, que lo deja pasar de largo, porque está dividida y enfrascada en sus propia y feroz interna.

Te quiero llevar a los temas de coyuntura provincial y uno de los problemas grandes es la falta de gasoil. ¿Cómo impacta esto en tu municipio?

La falta de gasoil es un tema de la agenda diaria de nuestros vecinos y vecinas. El nuestro es un distrito en el que hemos focalizado logística, distribución, informática y comunicación. Tenemos las tres empresas más importantes de distribución de alimentación del país, de electrodomésticos, de informática. Este es un distrito de producción, de pymes. Y hoy tenemos este problema inédito del gasoil. A un vecino o emprendedor que hace flete no le importa si el que está en Energía es de La Cámpora, es de Alberto, de Cristina o de Máximo. Le importa que pueda tener combustible para poder salir a trabajar. Y el Gobierno nacional está errando con la discusión.

Ustedes, desde el municipio de Esteban Echeverría, ¿brindaron algún tipo de auxilio a las empresas en medio de este contexto?

Durante varios años hemos hecho grandes obras de infraestructura con el apoyo del gobierno nacional, en su momento con Néstor, Cristina y los gobernadores que han pasado. Hemos completado el 74% de cloacas, duplicamos la cantidad de agua, hicimos pasos bajo nivel, un hospital modelo y un montón de obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Y por otro lado, dispusimos que toda empresa nueva que viene a instalarse al municipio y emplea a gente local, durante cinco años no pague ningún tipo de tasa. Así logramos traer empresas importantes como Molinos, Frávega o Musimundo. Inclusive trajimos Adidas, que después se fue durante el gobierno de Macri por la apertura indiscriminada de importaciones.

La falta de gas en las escuelas es otro problema que está golpeando fuerte a los establecimientos educativos del territorio bonaerense…

Con respecto a este tema, nosotros trabajamos durante todo el verano e hicimos obras en 40 escuelas. Es cierto que después de la pandemia se deterioraron muchos edificios. Pero en Esteban Echeverría tenemos todas las escuelas habilitadas y en funcionamiento. Esto no quiere decir que estén todas perfectas porque son 150 colegios y siempre nos faltan obras. Pero trabajamos junto con la comunidad educativa, con los gremios y las organizaciones. Ahora estamos ejecutando más de 20 obras y en agosto arrancamos con el censo en todas las escuelas vinculado a gas, electricidad e infraestructura básica. Este trabajo lo hacemos con dos universidades nacionales, con lo cual, durante agosto, septiembre y octubre, vamos a estar chequeando todas las instalaciones de gas. Y en paralelo estamos licitando para trabajar todo el verano y adelantarnos al ciclo lectivo 2023.

Representaste a la Argentina en distintos organismos internacionales y hace un mes mantuviste una reunión con el Papa. ¿Qué opina él de lo que está pasando?

Con el Papa Francisco somos miembros de ‘Mercociudades', que es una red que nuclea a 364 ciudades de latinoamérica. Hasta diciembre de este año estoy en la presidencia y esto me ha llevado a participar de distintos eventos, como en la ONU, con el Banco Mundial y con el Papa. Lo que me preocupa es que por momentos, Argentina está fuera del mundo, porque tenemos un país con una muy baja calidad de seguridad jurídica. Creo que el mundo va para un lado y nosotros vamos por otro. Tenemos que fortalecer las instituciones, dar certezas para que las empresas vengan a invertir y generar empleo, porque hoy ven con preocupación lo que pasa en nuestro país. Y el Papa está preocupado por la juventud, por el avance de la droga, por la pobreza. Yo lo vi muy metido en los temas latinoamericanos.

Fuiste el último gran defensor de la institucionalidad del PJ bonaerense y eso te llevó a un enfrentamiento con Máximo Kirchner. ¿Cómo está ese tema hoy?

Yo defiendo mi partido y defiendo mi país, país en el que quiero vivir. Hace más de dos años, cuando el gobierno nacional y provincial tenía más del 70% de aprobación, dije que si seguíamos actuando de esa manera íbamos a poner en riesgo la próxima elección. Y la elección la pusimos en riesgo y la perdimos en la provincia de Buenos Aires. Y hay sectores del Frente de Todos que no han tomado nota que perdimos la elección. Y todo siguió como si nada, sin hacer autocrítica, sin reflexionar. Cuando decidieron tomar por asalto el PJ yo dije que iba a ir hasta las últimas instancias.

Frente a este caso vos acudiste a la Justicia. ¿En qué instancia se encuentra el caso? ¿Y cómo ves la gestión de Máximo al frente del PJ bonaerense?

En forma inédita la Corte Suprema de la Nación ha tomado nuestro caso y deberá resolverlo. Acá lo que hay que entender es que las cosas hay que hacerlas como corresponde: hay que llamar a una interna y hay que votar. Y acá nadie votó. El nuevo justicialismo lo que ha hecho fue desairar al presidente de la Nación, renunciar a la banca de la presidencia del bloque en Diputados, votar en contra el principal proyecto del oficialismo y ponerse en la vereda de enfrente. Es todo lo contrario a lo que ha hecho siempre el PJ de la Provincia de Buenos Aires cuando hubo un gobierno peronista. Acá se hicieron cosas forzadas y será el tiempo el que se encargará de ordenarlas.

Frente a ese autoritarismo demostrado por Máximo Kirchner, no hubo muchos que se animaron a plantarse. De hecho, creo que quedaste solo en esa lucha…

Yo recibo muchísimos llamados, muchísimas adhesiones y muchísimos mensajes de whatsapp de todos los niveles. Yo no juzgo a nadie, cada uno sabe lo que hace y lo que no hace. Y todos tenemos responsabilidades por acción o por omisión. Lo que sí digo es que yo soy un dirigente político. Y yo no estoy puesto por la lapicera ni por el dedo de nadie. Tengo el honor de que mis vecinos me apoyan mayoritariamente y todos los días rindo examen. Ahora, soy un dirigente político, y los verdaderos dirigentes políticos expresan su opinión y actúan en consecuencia. Y yo expreso mi opinión y actúo en consecuencia.