Te dejamos el cronograma semanal de fiestas provinciales, eventos culturales y actividades dentro de la provincia de Buenos Aires.



FIESTAS POPULARES

BERISSO

48º Fiesta Provincial del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3 al domingo 5, desde el mediodía, en diferentes espacios físicos de Berisso.

Descripción: El viernes, elección del embajador provincial del inmigrante a las 20:00 en la Carpa del Inmigrante y el sábado, la de la embajadora provincial del inmigrante, a la misma hora y lugar. Los tres días desde las 12:00, se desarrollará el festival de colectividades, con patio gastronómico y paseo de artesanías en el Centro Cívico. Entrada gratuita. La fiesta continuará los días 10, 11 y 12 de octubre, finalizando con el desfile de clausura. Organiza la Municipalidad de Berisso, la Asociación de Entidades Extranjeras local, con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/municipiodeberisso/ - Municipio de Berisso - www.instagram.com/fiestaprovincialdelinmigrante/ - Fiesta Provincial del Inmigrante

EXALTACIÓN DE LA CRUZ (Los Cardales)

32º Fogata de Los Cardales

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, por la tarde; sábado 4, desde las 10:00, en la Plaza Mitre.

Descripción: El viernes habrá espectáculos en vivo y patio de comidas. El sábado, a las 10:00, la maratón Fogata Los Cardales. El recorrido de 5 kilómetros que combina asfalto con tierra, y otro de 10 kilómetros por caminos de asfalto, tierra y campo se traviesa con dificultad. Inscripción arancelada. Por la tarde, comienza la Fiesta del Fuego, con encendido de la fogata. Además, espacios para las infancias con espectáculos, sorteos y chocolatada y muestra de danzas. Evento sujeto a condiciones climáticas. Entrada gratuita. Organiza el Grupo Fogata Los Cardales, el Centro Cultural Cardales con el apoyo de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.

Más información: www.instagram.com/fogatadeloscardales/ - Fogata De Los Cardales

FLORENCIO VARELA

5° Fiesta de la Flor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, de 11:00 a 21:00; sábado 4, de 10:00 a 21:00; y domingo 5, de 10:00 a 20:00; en el Parque Recreativo Municipal, av. Thevenet y Alfonsina Storni.

Descripción: Variedad de plantas y flores, macetas, servicios de paisajismo, gastronomía, emprendimientos locales, charlas, talleres y espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Se suspende en caso de lluvia. Organiza la Municipalidad de Florencio Varela.

Más información: Secretaria De Industria Y Desarrollo Productivo

JUNÍN (Morse)

28º Fiesta Nacional del Cosechero

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, a las 18:00; sábado 4, desde las 08:30; domingo 5, a partir de las 10:30 en la ex Casa Fernández y otros espacios físicos de Morse.

Descripción: El viernes, fogón de apertura y espectáculos musicales con Sin Copa, Los Bagualeros y La Bonita. El sábado, prueba de riendas para redomones y mansos, clasificación para la Fiesta del Talar en General Madariaga, apertura de exposición artesanal y de emprendedores, peña y festival folclórico, elección de la embajadora de la fiesta. El domingo, exposición de autos y motos, desfile de maquinarias de trabajo, instituciones y centros tradicionalistas, y números musicales en el escenario mayor. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Civil Morse a Toda Máquina, la Delegación Municipal de Morse con el auspicio de la Municipalidad de Junín.

Más información: www.instagram.com/fiestanacionaldelcosechero/ - Fiesta Nacional Del Cosechero Morse -www.instagram.com/delegacionmorse/ - www.facebook.com/profile.php?id=61552361429274

SAN ANTONIO DE ARECO

19º Atada de los Pagos de Areco

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, a las 18:00; sábado 4, a las 09:30; y domingo 5, a las 10:30, en el Rectorado de la UNSada y otros espacios físicos de la ciudad.

Descripción: El viernes, charla sobre restauración y recuperación; el sábado por la mañana, acto inaugural de la 19º Atada de los Pagos de Areco y la prueba de presentación. A las 13:00, Pescante Pic; a las 14:30, prueba de conos y, a las 20:00, baile de campo inaugural por el mes de la tradición. El domingo a las 10:30, paseo de carruajes por el pueblo, a las 13:00 el almuerzo y la entrega de premios en el Parque Criollo. Organiza la Municipalidad de San Antonio de Areco.

Más información:www.instagram.com/turismoareco/ - Municipalidad de San Antonio de Areco

LUJÁN

51° Peregrinación Juvenil a Luján

Fecha, hora y lugar: Sábado 4 y domingo 5.

Descripción: Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, miles de peregrinos caminarán hacia la basílica, desde distintos puntos del país. La columna principal, con la imagen cabecera réplica de la Virgen, saldrá el sábado 4 a las 10:00 desde el Santuario de San Cayetano (Liniers) para transitar junto a los peregrinos, durante 60 kilómetros hasta llegar a destino. El domingo 5, el arzobispo de Buenos Aires presidirá la tradicional Misa central de las 7:00, en la Plaza Belgrano, a las puertas de la Basílica. Actividad gratuita. Organiza la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de la Arquidiócesis de Buenos Aires con el apoyo de la Municipalidad de Luján y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: https://peregrinacionlujan.org.ar/ - https://santuariodelujan.org.ar/

ESCOBAR

62º Fiesta Nacional de la Flor

Fecha, hora y lugar: Del sábado 4 al domingo 12, de 09:00 a 19:00 en el predio Ciudad Floral, Mateo Gelves 1051.

Descripción: En el pabellón Túnel Inmersivo se presentarán propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo. El sábado 11 a las 19:00,desfile de carrozas y al día siguiente elección de los 62° Embajadores Nacionales de la Flor. Este año el girasol será la flor representativa: símbolo del sol, el amor y la admiración, la felicidad, la vitalidad y la energía en todo occidente. En otras culturas, como la china, significa larga vida y buena suerte. Entrada arancelada: Mayores de 10 años: $10.000, jubilados y pensionados y vecinos de Escobar: $8.000. Personas con discapacidad y menores de 10 años, gratis. Organiza la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Flor y la Municipalidad de Escobar con la participación de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/fiestanacionaldelaflor - Fiesta Nacional de la Flor

SAAVEDRA (Pigüé)

15º Vuelta al Cerro Cura Malal

Fecha, hora y lugar: Sábado 4, a las 16:00 y domingo 5, a las 08:00 en el Parque Municipal.

Descripción: Rally Cross con desniveles en un circuito mixto, 30% por senderos entre las sierras y 70% por caminos rurales sinuosos, donde se podrá desarrollar la máxima velocidad. Distancias: competitiva 70 kilómetros y promocional 40 kilómetros. Esta edición, además, incorpora las categorías Damas juveniles y Caballeros juveniles. El sábado de 16:00 a 18:00 se realizarán las acreditaciones y la entrega de kits en el Parque Municipal. A las 17:00 se llevará a cabo el circuito Kids. El domingo de 08:00 a 10:00 se entregarán kits y charla técnica. A las 11:00, largada por categorías y distancias. Actividad arancelada. Organiza Pigüé Bike con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/.../15-vuelta-al-cerro.../

ADOLFO ALSINA (San Miguel Arcángel)

122° Aniversario de San Miguel Arcángel

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 11:00, en la cancha parroquial.

Descripción: Comidas típicas, danzas alemanas, murga, feria de emprendedores, espectáculos en vivo y baile popular con el Grupo Coraje. Llevar reposera. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Adolfo Alsina

Más información: www.instagram.com/municipalidadadolfoalsina/ - Municipalidad de Adolfo Alsina

ALMIRANTE BROWN

17º Burzaco Matsuri

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, de 10:00 a 17:00, en av. Japón y av. Monteverde, Burzaco.

Descripción: Música, danzas, gastronomía y espectáculos para toda la familia. Entrada arancelada. Bono contribución $7.000, estacionamiento $4.000, moto $2.500, menores de 10 años, mayores de 70 años y personas con discapacidad sin cargo (presentando certificado). Organiza la Asociación Japonesa de Burzaco con el apoyo de la Municipalidad de Almirante Brown.

Más información: www.instagram.com/matsuriburzaco/ - Asoc Japonesa Burzaco

CAMPANA

Fiesta del Asado de Tira

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, de 11:00 a 14:00, en el Campito de Siderca.

Descripción: Durante esta jornada se llevará adelante el Campeonato Local del Asado de Tira, con el objetivo de promocionar las costumbres y tradiciones de la parrilla local. Inscripción gratuita. Organiza la Municipalidad de Campana

Más información: www.instagram.com/campanagov

Municipalidad de Campana

CORONEL SUÁREZ (Santa Trinidad)

Fiesta de la Kerb

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 5 ,a partir de las 10:00, sobre la avenida Libertad y el anfiteatro Andrés Schwab.

Descripción: Kermesse y venta de tortas en el Jardín N° 902, feria de artesanías, inflables en el anfiteatro, venta de kreppels a cargo de la EES N°5 y patio cervecero en el anfiteatro con las destacadas Volga Bier y Marche Otra. A las 15:00, desfile cívico tradicional sobre la avenida Libertad. Desde las 16:30, en el anfiteatro Andrés Schwab, presentación de los ballets folklóricos La Tranca y Los Isidoreños. Habrá baile con Oro Negro y cierre con Hip Hop alternativo. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal y la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.coronelsuarez.tur.ar/ - Turismo Coronel Suárez

MAGDALENA (Vieytes)

1º Fiesta Criolla de la Mujer Rural

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 5, de 08:00 a 22:00, en el predio de la Estación del Ferrocarril de Vieytes.

Descripción: Desfile de inauguración, Aparte Campero Femenino,más de 40 puestos de productores y productoras, puestos institucionales, actividades criollas y talleres.. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Magdalena con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.magdalena.gob.ar/ - www.instagram.com/Municipalidad_de_Magdalena - Municipalidad de Magdalena

PUAN (Darregueira)

119° Aniversario de Darregueira

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 18:30, en plaza Melin Alhué.

Descripción: Acto protocolar, reconocimientos, fiesta de colectividades, presentaciones artísticas y la participación especial de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”, de Coronel Suárez. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Puan

Más información:www.instagram.com/p/DOyHYEpDgzQ/ - Municipio de Puan

RIVADAVIA (América)

115º Aniversario de la Creación del Partido de Rivadavia

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, en el predio Galpón Cultura y Deporte de América.

Descripción: Actividades culturales, patio de comidas, ferias de emprendimientos y espectáculos en vivo con Los Tipitos, Los Reyes del Cuarteto y artistas locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Rivadavia.

Más información: www.instagram.com/municipalidadrivadavia/ - Municipalidad de Rivadavia

VILLA GESELL

26° Fiesta Nacional de la Brótola

Fecha, hora y lugar: Viernes 5, desde las 10:00, en las playas de Villa Gesell.

Descripción: El evento convoca a cerca de mil personas aficionadas a la pesca deportiva, que competirán por importantes premios y sorteos. El área de pesca abarca desde Paseo 105 a Paseo 127 y de Paseo 130 a Paseo 140. Actividad arancelada. Organiza Club de Pesca, Caza y Náutica de Villa Gesell con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.gesell.tur.ar - Secretaría de Turismo Villa Gesell - www.instagram.com/villageselltur

BRAGADO

54º Fiesta Nacional del Caballo

Fecha, hora y lugar: Del miércoles 8 al domingo 12, en diferentes horarios y espacios físicos de Bragado.

Descripción: El miércoles, homenaje a Gato y Mancha con relatos y danzas en el Museo Municipal. El jueves a las 20:00, charla “A 100 años de la hazaña épica”, con canto surero y danzas tradicionales en el Salón Blanco municipal. El viernes a las 18:30, inauguración oficial de la fiesta con fogones, grupos de danza, artistas locales y la presentación de Los del Fuego en la plaza principal. El sábado desde las 10:00, destrezas criollas, aparte campero y entrevero de tropillas en el campo de destreza don Abel Figuerón. A las 19:00, en la plaza principal, elección de la embajadora de la celebración y espectáculos musicales. El domingo a las 10:00, baile tradicional y paseo criollo. A partir de las 13:30, destrezas, jineteada con importantes premios y espectáculos folklóricos en el escenario mayor. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de Bragado con la participación de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Programación: www.instagram.com/p/DOqyLiEjYNf/?img_index=1

Más información: www.instagram.com/fdcbragado/ - Fiesta del Caballo

EVENTOS GASTRONÓMICOS

GENERAL BELGRANO

Festín Edición Kilómetro del Alfajor ENTRADA GRATUITA Fecha, hora y lugar: Sábado 4 y domingo 5, de 12:00 a 21:00, en el predio Juan Dobos. Descripción: Degustaciones exclusivas, masterclass con referentes de la pastelería y chocolatería, stands de venta al público y un espacio donde los más chicos podrán armar su propio alfajor. Además, espectáculos en vivo de música y danzas, patio gastronómico, juegos sorteos. Entrada gratuita. Organizado por Kilómetro del Alfajor Argentino en conjunto con la Municipalidad de General Belgrano.

Más información: http://www.instagram.com/.../direccion.../generalbelgranotur

MERCEDES

7º Festival de Cerveceros Mercedinos

Fecha, hora y lugar: Sábado 4 y domingo 5, desde las 12:00, en el Parque Municipal.

Descripción: Patio cervecero con elaboraciones artesanales locales.

Entrada arancelada. Organizan productores de cervezas locales y la Municipalidad de Mercedes.

Más información: www.instagram.com/cervecerosmercedinos/ - cerveceros.mercedes.gob.ar

LOBOS

Gran Lechonada en Antonio Carboni

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 5, a partir de las 10:00, en el predio del ferrocarril.

Descripción: El sabor y la tradición del campo en un mercado artesanal, con artistas en vivo, ballets folklóricos, gastronomía rural, desfile de centros tradicionalistas e instituciones locales, y servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza el Club Social Cultural y Deportivo A. Carboni, Jardín N° 906, Escuela N° 15, Bomberos Voluntarios, Escuela N° 36, Salón Parroquial, Gauchos del Salado, Escuela Agropecuarias con el apoyo del Municipio de Lobos.

Más información: www.instagram.com/p/DOJC2uLkb8M/?img_index=1 - Cultura Lobos

GENERAL MADARIAGA

8° Motoasado

Fecha, hora y lugar: Sábado 4 y domingo 5, desde la mañana, en el predio Fiesta Nacional del Gaucho.

Descripción: Exposición de motos, gastronomía, espectáculos en vivo y sorteos de motos. Sábado a las 15:30, caravana de motos por la ciudad, saliendo desde el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho. Food truck y patio cervecero. Entrada gratuita. Bono colaboración $15.000. Importantes sorteos. Organiza Caminantes de la Ruta y Honda Pighetti Motos con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.turismo.madariaga.gob.ar

www.instagram.com/turismomadariaga

Madariaga, El pago Gaucho - www.instagram.com/motoasado_/ - Motoasado Gral Madariaga

EVENTOS CULTURALES

AZUL

19° Festival Cervantino de la Argentina

Fecha, hora y lugar: Del viernes 3 al sábado 11, en distintos horarios y espacios de la ciudad.

Descripción: Apertura, sábado en el Parque Municipal Domingo Faustino Sarmiento, con feria de emprendedores, gastronomía, música en vivo y la presentación de institutos de danzas. Durante la semana se realizarán actividades comunitarias, educativas, de artes escénicas, literatura, charlas y deporte. Entradas gratuitas y aranceladas.Organiza la Municipalidad de Azul junto con el Comité Directivo Azul, Ciudad Cervantina.

Más información: www.instagram.com/cervantinoazul/ - Festival Cervantino de Argentina

CHASCOMÚS

4º Narrar Hoy

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, a las 14:00; sábado 4, a las 10:00; y domingo 5, a las 14:00; en el Teatro Brazzola, la Casa de Casco, el Centro Cultural Vieja Estación, La Sala, escuelas y plazas.

Descripción: Talleres para liberar la creatividad, librería rodante, fogón de historias con anécdotas bajo las estrellas, espectáculos de artistas nacionales e internacionales. El objetivo del evento es conectar a narradores profesionales y cuentacuentos espontáneos para que sean más las personas que descubran el poder de la palabra. Organiza Abremundos, la Municipalidad de Chascomús con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/culturaabiertachascomus/ -Chascomús Cultura Abierta

ZÁRATE

2° Festival de Jazz de Ezeiza

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3 y sábado 4, a las 19:00, en el Teatro Municipal - Centro Cultural Amigo Néstor, Avellaneda 27.

Descripción: Artistas en vivo, clínicas y charlas. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Ezeiza

Más información: www.instagram.com/culturadeezeizaok/ - Secretaría de Cultura - Ezeiza Municipio

VEINTICINCO DE MAYO

2º edición del 25 Moto Rock

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, a las 18:30; sábado desde el mediodía, y domingo 5, a las 16:00, en el predio del Club de Pesca del Parque Laguna Mulitas.

Descripción: Con la presentación de más de cuarenta bandas locales y regionales, motos y food trucks. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Veinticinco de Mayo.

Más información: www.instagram.com/municipalidad25demayo/ - Municipalidad 25 de Mayo - www.instagram.com/25motorrock/ -

LOBERÍA

2° Cabalgata Ana Beker

Fecha, hora y lugar: Sábado 4, al mediodía en la Escuela nº 31; y domingo 5, a las 08:30, en El Moro.

Descripción: En homenaje a la amazona de las Américas, partirá el sábado por la mañana desde la Escuela nº 31 de la Floresta, rumbo a la Escuela n° 4 de El Moro. Allí se celebrará la peña La Gaucha Rubia, con música y un gran baile campero. El domingo, a las 08:30, la cabalgata saldrá desde El Moro para llegar a Lobería en donde se desarrollará el festival Ana Beker. Organiza la Escuela Primaria n° 31 junto al Museo Histórico de Lobería con apoyo de la Municipalidad de Lobería.

Más información: www.instagram.com/muniloberia/ - Municipalidad de Lobería - www.instagram.com/cabalgataana/

PILA

Fiesta de la Primavera en Pila

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 4, desde las 16:00, en la plaza General San Martín.

Descripción: Festejos por el día de la primavera con talleres creativos a partir de la conexión con la naturaleza Mini Huerta y dibujos de la primavera, espectáculos en vivo, Djs, Dibujados, Las Locas + Uno, El Bery Jake Mate, La Farola. Apertura de Coreo Kid y la Cumbia de Pilito, personajes itinerantes en zancos y monociclos, patio gastronómico, emprendimientoslocales y sorteos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pila con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/turismopila - Municipalidad de Pila

MERLO

5° Fantástico y Medieval

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 4 y domingo 5, desde las 12:00, en la Casa de la Cultura, av. Calle Real y Padre Espinal.

Descripción: Ambientación de época, personificaciones, gastronomía, feria y charlas. Entrada gratuita. Organiza la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Merlo.

Más información: www.instagram.com/merlocultura/ - Subsecretaría de Cultura de Merlo

MONTE (San Miguel del Monte)

Festival Florecer

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 4 a las 10:00 y domingo 5 a las 11:00, Casa de la Cultura, calles Plaza España y Volveré

Descripción: Clases de yoga y biodanza, charlas de Ayurveda, nutrición y astrología, baño sonoro y mantra, actividades para las infancias y talleres vivenciales. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura de Monte.

Más información: www.instagram.com/culturamonte/ - Cultura Monte Enrique Uzal

SAN NICOLÁS

1º Festival de Jazz San Nicolás

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 4 y domingo 5, en diferentes horarios y sedes de San Nicolás de los Arroyos.

Descripción: Reunirá a reconocidos artistas locales, nacionales e internacionales como The Bad Plus,Chris Cain & Nasta Super Band, Hugo Fattoruso & Barrio Sur, Nicolás Sorín con el Ensamble Bill Evans, Lito Vitale Trío, Javier Malosetti, Mono Fontana y Yamile Burich, en las sedes Teatro San Nicolás, Villa Rocca, Esquina Menchaca, Colegio de Abogados y Auditorio Casa del Acuerdo. Entrada gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de cada locación. Organiza el grupo Desa con el apoyo de la Municipalidad de San Nicolás. Programación: https://descubrisannicolas.com.ar/agenda

Más información: www.instagram.com/jazzsannicolas/

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

65° Caravana de la Primavera

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 08:00, desde la parroquia San José, Matheu 3349.

Descripción: Tradicional caravana en bicicleta, presidida por la imagen de la Virgen María, sobre la avenida Independencia hacia el Faro de la ciudad, que culmina en el Monumento al General San Martín. La primera parada será en el Centro Scout Mar del Plata, donde se podrá compartir un almuerzo. Actuarán bandas en vivo. Actividad gratuita. Bono contribución a beneficio: $3000. Organiza Oratorio Juvenil Pequeño Mundo con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón. Evento previsto para el 21/09 que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/caravanamdp/ - CARAVANA DE LA PRIMAVERA - www.instagram.com/turismomardelplata/ - Turismo Mar del Plata

EVENTOS RELIGIOSOS

GENERAL ALVARADO (Miramar)

1° Peregrinación a Mar del Sur - Fiesta Patronal Santa Teresita

Fecha, hora y lugar: Sábado 4, a las 07:30, desde la parroquia San Andrés.

Descripción: Primera peregrinación desde Miramar a Mar del Sud, en el marco de la Fiesta Patronal de Santa Teresita. Podrán participar personas mayores de 18 años y menores acompañados de sus padres. Inscripción: un alimento no perecedero. Organizada por la Comunidad de Santa Teresita, Mar del Sud con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: www.instagram.com/miramararg/?hl=es- Turismo Miramar www.miramar.tur.ar

EVENTOS DEPORTIVOS

CHASCOMÛS

Desafío MTB Chascomús 2025 - 4ta Fecha

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 08:00, en el Parque de Los Libres del Sur.

Descripción: Cuarta fecha en modalidad individual en las categorías Principiante 16 kilómetros, Promocional 28 y Competitiva 44 (damas y caballeros, subdividida por edades). Acreditación desde las 08:00; largada a las 10:00. Inscripción: $30.000. Pre inscripción: $15.000 por transferencia, resto en efectivo (incluye kit, servicio de salud, seguro y chip). Estacionamiento sobre calles Lastra y Muñiz. Organiza Desafío MTB Chascomús con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok/ -www.facebook.com/profile.php?id=100064269356621 - www.instagram.com/desafiomtbchascomus/ - www.facebook.com/profile.php?id=61555285419770

LA PLATA

20° Maratón de la UNLP Delfor de la Canal

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 5,a las 09:00, desde Plaza Moreno, calle 12 y 53.

Descripción: Distancias de 10 kilómetros competitiva; 5, participativa; y 2, correcaminata. Inscripción hasta el 2 de octubre en onlinerun.com.ar/maratonunl2025. El kit se entregará de 09:00 a 18:00 en el patio del rectorado, entre 47 y 48, con fotocopia del DNI. Actividad gratuita. Organiza la Prosecretaría de Bienestar Universitario y la Dirección General de Deportes de la Universidad Nacional de La Plata con el acompañamiento de entidades públicas y privadas.

Más información: https://unlp.edu.ar/MARATON/

MARCOS PAZ

Maratón Zabala 2025

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 08:30, en Espacio Quinta Devoto

Descripción: Maratón de 12 kilómetros competitivos y 6 participativos, con inscripción previa. Además, propondrá una caminata recreativa de 1 km KID. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: [email protected] - Municipio Marcos Paz - www.instagram.com/municipiomarcospaz

VISITAS GUIADAS

CORONEL PRINGLES

Circuito Rural y Gastronómico

Fecha, hora y rural: Domingo 5, a las 10:00, desde la terminal de ómnibus Malvinas Argentinas.

Descripción: Traslado en minibus para visitar la Expo Feria CEPT N°3, con venta de productos artesanales, almuerzo, recorrida por la casa de campo La Mercedes, merienda y visita por la fábrica de cerveza Garufa, con degustación incluida. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Coronel Pringles.

Más información: www.instagram.com/coronelpringlesturismo/ - Coronel Pringles Turismo - (2923) 512046.

FERIAS Y EXPOSICIONES

ALMIRANTE BROWN (Adrogué)

9º FILAB

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 2 y viernes 3, a partir de las 09:00; sábado 4 y domingo 5, desde las 12:00; en diferentes auditorios instalados en la plaza Almirante Brown, Adrogué.

Descripción: Presentación de libros, conferencias y espectáculos, invitados especiales y las presentaciones de Darío Sztajnszrajber, Cecilia Ce, Marcelo Longobardi, Víctor Hugo Morales, Tamara Tenembaum y Alejandro Dolina. Espectáculo central a cargo de Pedro Aznar. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Almirante Brown con la participación de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Agenda completa: www.educacion.brown.gob.ar/agendafilab

Más información: www.instagram.com/filab.brown/

BAHÍA BLANCA (Villa Bordeu)

141º Expo Rural Bahía Blanca 2025

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, a las 08:00; sábado 4, domingo 5, y lunes 6, desde las 09:00; en el predio de la Sociedad Rural de Bahía Blanca en Ruta 33, Km 8.5, (ex camino Parque Sesquicentenario 1630).

Descripción: Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria, con charlas técnicas, prueba de criollos, maquinarias, feria de stands, gastronomía y productos típicos de la región, espectáculos y actividades para toda la familia. Entrada gratuita el viernes y el lunes. Domingo, $8000. Menores de 12 años, gratis. Organiza la Sociedad Rural de Bahía Blanca. Cronograma: http://www.sociedadruralbb.com.ar/.../2025/09/cronograma.png

Más información: www.instagram.com/sociedadruralbb/ - www.sociedadruralbb.com.ar/

PEHUAJÓ

76° Expo Rural Pehuajó

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3 al domingo 5, desde las 09:00, en el predio de La Sociedad Rural, Pehuajó.

Descripción: Espacio de encuentro, desarrollo y visibilidad para el comercio, la industria, el campo y la cultura local. Durante las tres jornadas habrá charlas, conferencias y talleres, expositores y productores,y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organizan la Cámara de Comercio de Pehuajó y la Sociedad Rural de Pehuajó.

Más información: www.instagram.com/expopehuajo - Expo Pehuajo

TANDIL

53º ExpoTan

Fecha, hora y lugar: Del viernes 3 al domingo 5, desde las 09:00, en la Sociedad Rural, Tandil.

Descripción: Cerca de cuatrocientos expositores en una muestra destinada a negocios, tecnología e innovación, con rondas de negocios multisectoriales, conferencias sobre política y economía, remates físicos y virtuales, y demostraciones en sectores clave como ganadería, lechería, agricultura y tecnología. También habrá asadores, restaurantes y entretenimientos. Espectáculos musicales el viernes desde las 19:00; el sábado a partir de las 16:30; y el domingo desde las 17:00. Entrada arancelada. Organizaciòn de gestión privada en conjunto con la Cámara Empresaria de Tandil, la UNICEN, la Sociedad Rural con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información: www.instagram.com/expotan_tandil/ - ExpoTan - www.expotan.com.ar

BERAZATEGUI

18° LIBRARTE - Feria del Libro de Berazategui

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del sábado 4 al domingo 12, de 15:00 a 21:00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, calle 18 y 148.

Descripción: LibrArte es una de las cinco ferias más importantes del país, donde habrá presentaciones de libros, propuestas con perspectiva de género, charlas y visitas de reconocidos escritores y figuras del ambiente editorial,feria de productores independientes y food truck. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berazategui. Programación: berazategui.gob.ar/librarte

Más información: www.instagram.com/culturabe/ - Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Berazategui

SALADILLO

60º Expo Rural Saladillo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 4, desde las 12:00; domingo 5, a partir de las 09:00, en la Sociedad Rural, Saladillo.

Descripción: Aparte campero, espectáculos folklóricos en el escenario principal, con la presentación de La Junta, Gustavo Madeja y Agustina Velazco, el sábado. El domingo, prueba de riendas de mansos y potros, cuyos ganadores clasifican para la final de la Fiesta Grande de Las Flores. Entrevero de tropillas entabladas. Desde las 16:00, actuarán Catherine Vergnes, Rancho Aparte, Jesús Simonettiy la participación especial de Irupé, academia de danza infantil. Durante el evento se llevará a cabo Expo ITEC (Innovación, Tecnología, Emprendedurismo y Ciencia) con charlas técnicas, talleres y la participación de más de 40 expositores. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad Rural de Saladillo

Más información: www.instagram.com/sociedadruraldesaladillo