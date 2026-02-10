Los municipios bonaerenses vivirán el fin de semana extra largo de carnaval con música, creatividad, diseño y construcción de carrozas coloridas, trajes únicos y muñecos gigantes que impactan al público.

En Las Flores y Chascomús, las infancias serán las protagonistas en el 54° Corsolandia y el Carnaval Infantil.

También se realizarán carnavales en Villa Gesell, a orillas del Atlántico, y en Labardén, General Guido, en un entorno rural imperdible.

LINCOLN

Carnaval Artesanal de Lincoln 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6 al domingo 8; sábado 14 al lunes 16, a las 21:00, en avenida 25 de Mayo y avenida Massey.

Descripción: Con más de 100 años de historia el Carnaval Artesanal de Lincoln vuelve a sorprender con desfiles de carrozas gigantes, muñecos realizados con la técnica de cartapesta, comparsas y atracciones mecánicas. Espectáculos en vivo con amplia variedad de géneros: cuarteto, cumbia, trap, rock y ska y presentaciones de Valentina Márquez, Mario Luis, Rusherking, La Kermesse, Max Carra y Los Caligaris. Cantinas y puestos gastronómicos. Entrada gratuita. Lincoln fue declarada en 1994 Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Organiza Agencia de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: https://carnavalincoln.com/ – www.instagram.com/carnavalincoln/?hl=es

ENSENADA

14º Carnaval de la Región

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15 y lunes 16, desde las 20:00, sobre avenida Horacio Cestino, desde La Merced hasta avenida Bossinga.

Descripción: Comparsas, murgas y cuerdas de candombe con desfile de pasistas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Ensenada con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/prensaensenada/ – www.facebook.com/prensamunicipalidadensenada

GUAMINÍ

Carnaval del Arte y la Alegría

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, a las 20:00, en el corsódromo de avenida Gregorio García Pereyra.

Descripción: Fiesta de la Espuma, desfile de carrozas, carros de ingenio, carros dicharacheros, comparsas y murgas. Entrada general por persona: $8.000 anticipada y $10.000 el día de carnaval. Entrada anticipada: https://serviciosweb.guamini.gob.ar/ Con la entrada se participa por el sorteo de un auto 0KM (se sortea el domingo 15 con las entradas de todas la noches), kits de pesca y camping, bicicletas. Ingreso gratuito para menores de 12 años, personas con discapacidad más un acompañante y vecinos de Guaminí. Con la misma entrada pueden ingresar todas las noches. Organiza la Municipalidad de Guaminí.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.guamini/ – www.facebook.com/municipalidad.guamini – www.instagram.com/p/DTeIiLmDAW1/ – www.facebook.com/turismo.guamini

VEINTICINCO DE MAYO

Carnaval de 25 de Mayo

Fecha, hora y lugar: Sábados 14, 21 y 28 de febrero, a las 22:00 y domingo 1 de marzo, a las 20:00, en el boulevard Valmarosa del Parque Laguna Las Mulitas.

Descripción: Desfile de comparsas, batucadas, pasistas y carrozas. El predio tiene una capacidad para seis mil espectadores, cuenta con sectores VIP, sillas, mesas y servicio de gastronomía. Entrada arancelada. Organiza la Comisión Organizadora del Carnaval con el acompañamiento de la Municipalidad de 25 de Mayo.

Más información: https://carnaval25demayo.com.ar/ – https://www.instagram.com/carnaval25demayo

DOLORES

7º Carnaval del Sol

Fecha, hora y lugar: Del jueves 12 al lunes 16, por la tarde, en el Corsódromo Antú Kawin.

Descripción: Presentación de las comparsas Kuyén, representando al Club Independiente; Sayén, por el Club Sarmiento y Sheg Yenú, por el Club Ever Ready. Jueves 12 y domingo 15, Carnaval Tradicional con batucadas y agrupaciones; Carnaval de noche, Termas de día: Relax en el Parque Termal 2×1+ 25% off y 4 cuotas sin interés con Banco Provincia. Entrada gratuita los días 6, 7, 8 y 13 de febrero. El resto de los días, entrada arancelada: $2.000 para locales y $3.000 para visitantes. Jubilados 50% de descuento. Personas con discapacidad, ingreso y estacionamiento gratuito presentando el CUD. Importante: solo pago en efectivo tanto para entradas como para cantinas. Organiza la Municipalidad de Dolores.

Más información: www.instagram.com/carnavaldelsoldolores/ www.facebook.com/CarnavalDolores

GENERAL VIAMONTE (Los Toldos)

Carnaval de Los Toldos 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 al lunes 16, a las 22:00, en avenida San Martín.

Descripción: Cinco noches para disfrutar del trabajo, la creatividad y la pasión de las comparsas y carrozas locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Viamonte.

Más información: www.instagram.com/carnavalviamonte/ – www.facebook.com/carnavaldelostoldos – www.instagram.com/generalviamonte/ – www.facebook.com/viamontemunicipio

TORNQUIST (Pueblo Turístico – Saldungaray)

Carnaval en Saldungaray 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábados 14 y 21 y domingo 15, a partir de las 21:00, sobre la avenida Juan B. Gil, Saldungaray.

Descripción: Sábado 14, desfile de carrozas, elección de la reina y servicio de cantina; 01:30, baile en el club con una entrada de $ 5.000 pesos. Domingo 21, desfile de carrozas y música; sábado 21, quema de Rey Momo, entrega de premios y baile en el club. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Saldungaray y la Municipalidad de Tornquist. Saldungaray pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza el Club Social Porteño de Saldungaray.

Más información: www.instagram.com/saldungaray.delegacion/ – www.facebook.com/profile.php?id=61576198395694

CHASCOMÚS

Carnaval Infantil

Fecha, hora y lugar: Del viernes 13 al lunes 16, a las 20:00, en el Corsódromo, avenida Presidente Alfonsín entre Ricchieri y Mendiola.

Descripción: Desfile comparsas, carrozas, disfraces y murgas. Habrá un sector principal de escenario para espectáculos artísticos y una zona destinada a gastronomía y a la promoción de organizaciones locales. Participan organizaciones comunitarias barriales, colectivos artísticos locales y clubes recreativos y deportivos. En caso de condiciones meteorológicas adversas, algunas actividades se extenderán al martes 17. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información:www.instagram.com/turismochascomus – www.facebook.com/chascomustur –

GENERAL ARENALES

Arenales es Carnaval 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 14 al domingo 16, a partir de las 22:00, en avenida Mitre entre Curuchet y avenida Llanos y avenida Sarmiento y avenida Ameghino.

Descripción: Tres noches de música, color, comparsas, y batucadas. Entrada gratuita. Organiza el Grupo de Trabajo del Carnaval con el auspicio de la Municipalidad de General Arenales.

Más información: www.instagram.com/arenales.es.carnaval/ –

www.instagram.com/gobiernogeneralarenales/ – www.instagram.com/gobiernogeneralarenales/ – www.facebook.com/gobiernomunicipalgralaarenales

AZUL

Carnaval Azul 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y lunes 16, a las 21:00; domingo 15, a partir de las 18:00, en el Balneario Municipal.

Descripción: Comparsas, batucadas, baterías, cuerdas de tambores y cuerpos de baile de la Ciudad de Azul. Domingo, Carnaval Infantil; lunes, cierre con la quema del momo y baile abierto a la comunidad. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Azul. Más información: www.instagram.com/municipiodeazul/ – www.facebook.com/municipiodeazul

NECOCHEA

2º Desfile de Máscaras

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, de 19:00 a 22:00, desde avenida 2 y 87.

Descripción: Evento que celebra la llegada del carnaval con desfiles, música, murgas y actividades artísticas para toda la familia. Se invita a vecinos y turistas a participar con sus propias máscaras y disfraces. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/direcciondeculturaneco/?g=5 – www.facebook.com/NecocheaTur

LAS FLORES

54º Corsolandia

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábados 21 y 27; domingos 22 y 28, de 20:00 a 22:00, en la avenida General Paz entre Alem y Avellaneda.

Descripción: 54 ediciones del Carnaval Infantil. Desfile en categorías individual, individual bebé, dupla, automotor, carroza, gauchesco, grupal menor y grupal mayor. Entrada gratuita. Organizan la Comisión Directiva de Corsolandia y la Municipalidad de Las Flores.

Más información: https://lasflores.tur.ar/calendario/ – www.instagram.com/turismolasflores/ – www.facebook.com/lasflorestur

CAPITÁN SARMIENTO

Carnavales 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 15 y lunes 16, a partir de las 20:00, en la calle Centenario, próximo a la estación de tren.

Descripción: Premio a la mejor carroza y al disfraz más creativo, elección del rey y la reina del carnaval, puestos y espectáculos gastronómicos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Capitan Sarmiento.

Más información: https://www.instagram.com/culturacapitansarmiento/

BRANDSEN

Carnaval

Fecha, hora y lugar: Del sábado 14 al lunes 16, a partir de las 21:00, en avenida Mitre desde Larrea hasta Azcuénaga.

Descripción: Participan comparsas y murgas locales. Invitada especial: Mari Mari. Patio gastronómico, espuma y DJ todas las noches al finalizar el desfile de carnaval. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Brandsen.

Más información: https://www.instagram.com/turismo_brandsen_/ https://www.brandsen.gob.ar/

MAGDALENA

Carnaval

Fecha, hora y lugar: Sábados 14, 21 y 28, en Atalaya; domingos 15 y 22, en Bavio; viernes 13, en Vieytes; lunes 16 y martes 17, en la ciudad cabecera de Magdalena.

Descripción: Participación de comparsas de la región, bailarinas, máscaras sueltas y espectáculos artísticos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Magdalena.

Más información: https://www.instagram.com/p/DT0KxgIEi3t/ – https://www.instagram.com/municipalidad_de_magdalena/

VILLA GESELL

Carnavales

Fecha, hora y lugar: Domingo 15 y lunes 16, desde las 20:00, en el Anfiteatro del Pinar.

Descripción: Comparsas locales e invitadas, espectáculos musicales, puestos gastronómicos, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: https://www.gesell.tur.ar/eventos/carnaval-villa-gesell-2026-DA49BF14D0 – https://www.instagram.com/villageselltur/?hl=es

GENERAL GUIDO (Labarden)

Carnavales en Labarden

Fecha, hora y lugar: Del viernes 13 al domingo 15, desde las 21:00, en la plaza del pueblo.

Descripción: Desfiles de máscaras, carrozas y malabaristas. Presentación de comparsas Beleza, Alexpama, Colibrí y Aljibera. Espectáculos artísticos con Citroen Show, Diamante II, Anabella y Banda libre y DK Fran Mastronardi. Patio cervecero, puestos gastronómicos y paseo de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Guido.

Más información: https://www.instagram.com/generalguidomunicipalidad/ – https://www.instagram.com/generalguidomunicipalidad/

TRENQUE LAUQUEN

Baile de Carnaval

Fecha, hora y lugar: Lunes 16, a partir de las 20:00, en la Plaza San Martín.

Descripción: Música en vivo. Presentaciones de la Vejentud Murguera, la Comparsa Yasi Purá y reconocidas bandas de cumbia: La BanDeja Cumbia (San Vicente), Cumbia a Fondo (General Villegas) y cierre con TRU-LA-LÁ. Entrada libre gratuita. Organiza la Municipalidad de Trenque Lauquen.

Más información: https://www.instagram.com/p/DUItnV6j3Ty/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ== – https://www.instagram.com/trenquelauquen/ – www.trenquelauquen.gov.ar

QUILMES

Carnavales con memoria

Fecha, hora y lugar: Domingo 15 y lunes 16, de 17:00 a 24:00, en el Parque de la Ciudad, Quilmes.

Descripción: Murgas locales, puestos y muestras por la memoria, juegos para las infancias, patio gastronómico y actividades para disfrutar en comunidad. Entrada gratuita. Organizado por Abuelas de Plaza de Mayo en conjunto con la Municipalidad de Quilmes.

Más información: https://www.instagram.com/quilmesmunicipio/ – www.quilmes.gob.ar

DAIREAUX

Carnaval

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, por la noche, en avenida Rova y avenida 9 de Julio.

Descripción: Dos noches de puro carnaval con espectáculos, premios y sorpresas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Daireaux con el acompañamiento de la Comisión de Apoyo Carnavales Deroense.

Más información: www.daireaux.gob.ar – https://www.facebook.com/daireaux.prensa.municipal/

PUAN (Felipe Solá y Villa Iris)

Carnavales

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, desde las 20:00, en avenida San Martín, Felipe Solá; domingo 15, a partir de las 20:00, en boulevard San Martín, Villa Iris.

Descripción: Presentación de la comparsa Marí Marí en ambas localidades.

Desfile de murgas, carrozas y participación de la comparsa Ritmo Imponente de Punta Alta. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Puan.

Más información:

https://www.instagram.com/direct/t/118903189505615/?hl=es

https://www.facebook.com/TurismoPuan

LOBOS (Salvador María)

Carnaval 2026

Fecha, hora y lugar: Lunes 16 de febrero, a partir de las 20:00, en las calles de Salvador María.

Descripción: Concurso de disfraces y sorteos. Presentaciones de El Colo y la Banda Fest, Lalo y Pety y cierre con El Bocha Lobosco. Bono contribución de $3.000. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lobos.

Más información:

www.instagram.com/turismolobos – www.facebook.com/lobos.turismo

SAAVEDRA (Goyena, Saavedra y Pigüé)

Carnaval 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 20:00, frente a la Sociedad Española, Goyena; domingo 15, a las 20:00, en el Ferro, Saavedra y lunes 16, a las 19:00, en el Galpón, Pigüé.

Descripción: Sábado, en Goyena, feria de artesanías, DJ Fito, servicio de cantina, premios para carrozas e individuales y presentaciones artísticas. Domingo, en Saavedra, servicio de cantina, quema del Rey Momo, premios a disfraces y espectáculos musicales. Lunes, en Pigüé, murgas, baile popular, bandas locales, manualistas y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Saavedra.

Más información: https://www.instagram.com/munisaavedrapigue/?hl=es

https://www.facebook.com/MuniSaavedraPigue

SALADILLO

Carnaval 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, a las 21:00, en el centro de la ciudad.

Descripción: Comparsas, batucadas, murgas, puestos gastronómicos, cantina, emprendimientos, premios y un gran cierre musical. Llevar reposera. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Saladillo.

Más información: https://www.instagram.com/p/DUYYtnUjjer/?img_index=3

https://www.facebook.com/munisaladillo