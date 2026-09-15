Tres Arroyos realizará la 3° Fiesta del Turismo Rural en San Francisco de Bellocq; Moreno, la Fiesta Provincial del Plantín Floral; Monte Hermoso, 32°Fiesta de la Primavera y Brandsen, 9°la Fiesta Galleta de Campo. El Pueblo Turístico Pardo de Las Flores, y Laprida celebrarán un año más de su fundación.Bolívar y General Las Heras proponen mirar e imaginar con la 3° Fiesta del Turismo Rural en Urdampilleta, y la Expo Herense 2026.



FIESTAS POPULARES



CAPITÁN SARMIENTO (La Luisa)

11° Fiesta Provincial de la Pasta Frola

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 19 y domingo 20, a las 11:00, en el predio del Club Unión Labradores de La Luisa.

Descripción: Artesanos, emprendedores, patio gastronómico, música en vivo y la elección de la mejor pastafrola. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Capitán Sarmiento.



LAPRIDA

137º Aniversario de Laprida

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 19 y domingo 20, a las 12:00, en el Parque del Bicentenario, av. Pereyra y 25 de Mayo.

Descripción: Sábado, peña del aniversario con artistas y propuestas locales y de la región, y cierre con baile campero. Domingo, acto protocolar con la participación de instituciones de la comunidad, desfile institucional y fogones. Apertura de la jornada a cargo de la Orquesta Municipal y cierre musical con Natalie Pérez y Los Palmeras. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Laprida.



LAS FLORES (Pueblo Turístico Pardo)

150º Aniversario de Pardo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 19 y domingo 20, a las 11:00, en la plazoleta Pablo Lámaro, predio de la Estación Museo Adolfo Bioy Casares.

Descripción: Sábado, desfile gaucho y cierre musical con Los Charros. Domingo, “chacarerazo” y presentación de Los Jóvenes Musiqueros. Patio gastronómico y asado criollo, feria de artesanos y emprendedores. Entrada gratuita. Organizan la Delegación Municipal de Pardo y la Municipalidad de Las Flores. Pardo pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA



TRES ARROYOS (San Francisco de Bellocq)

3° Fiesta del Turismo Rural

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 19, a partir de las 9:00; y domingo 20, desde las 9:30; en el predio La Estación.

Descripción: Conferencias sobre turismo rural, espectáculos para toda la familia, talleres, visitas guiadas, paseo de artesanos y emprendedores, carros gastronómicos y stands institucionales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tres Arroyos.



AZUL (Cacharí)

130º Aniversario de Cacharí

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 19, a las 11:00; y domingo 20, a las 13:00, en el predio El Ombú.

Descripción: Juegos camperos, feria de artesanías, patio gastronómico, parrilla y cantina. Artistas locales, zonales y bandas folclóricas. El sábado cerrará con gran baile popular y el domingo, con torta gigante y destrezas criollas. Entrada gratuita. Organiza la Delegación junto con la Municipalidad de Azul.



MORENO

Fiesta Provincial del Plantín Floral

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 19 al lunes 21, de 10:00 a 20:00, en la Plaza Dr. Buján, Justo Daract 1541, Paso del Rey.

Descripción: Exposición y venta de plantas, flores, plantines, macetas, accesorios, tierra y todo para el jardín y la huerta. Charlas, puestos informativos, talleres, ferias y sorteos, actividades culturales y artísticas, música y muestras de danza. Sábado, cierre con la presentación de Peteco Carabajal. Moreno, capital provincial del Plantín Floral. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Moreno.



MONTE HERMOSO

32° Fiesta de la Primavera

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 19 y domingo 20, a partir del mediodía, en la Plaza Parque.

Descripción: Propuestas gastronómicas, actividades culturales a partir de las 16:00, bandas locales y regionales desde las 18:00. El sábado actuará Cruzando el Charco y el domingo, Guasones. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte Hermoso.



BRANDSEN (Oliden)

9º Fiesta de la Galleta de Campo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 20, desde las 11:00, en el predio de la Estación Oliden, Ruta 36 KM 77.

Descripción: A las 11:00, apertura del Patio Gastronómico, paseo de artesanías y emprendimientos; a las 13:00, espectáculos folclóricos con Patria y Tradición, Mauri del Plata, Caporales Rales, La Cincha, La Descokada, cierre con Perla Negra. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Oliden y la Municipalidad de Brandsen.



BERISSO

49º Fiesta Provincial del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 20, desde las 14:00, en el Club Almafuerte, 8 y 156 Norte.

Descripción: 11° Concurso de Comidas Típicas “Los Sabores de Berisso”, en el marco de la 49° Fiesta Provincial del Inmigrante. Veinte participantes elaborarán un plato que represente a una colectividad o una historia transmitida de una generación a otra.

Entrada gratuita. Organiza Sabores de Berisso con el apoyo de la Municipalidad de Berisso.





► EVENTOS GASTRONÓMICOS



LUJÁN

Festival Pinta

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 21, a las 13:00, en el Parque San Martín.

Descripción: Especial día de la Primavera y del Estudiante, con espectáculos musicales de Camionero, Mujer Cebra, Señorita Miel, Mango Blu y Lutuaria. Además, food trucks, ferias y juegos. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Juventudes de la Municipalidad de Luján.





►EVENTOS CULTURALES



BOLÍVAR (Urdampilleta)

6º Encuentro y 1º Expo Rodante

Fecha, hora y lugar: Viernes 18 al domingo 20, desde la mañana, en el Predio del Ferrocarril de Urdampilleta.

Descripción: Con la participación de quince empresas, entre fabricantes de casas rodantes, equipamiento y firmas especializadas en distintas soluciones y asesoramientos, para quienes buscan iniciar o mejorar su experiencia de viaje. Inscripción arancelada. Organizan la Municipalidad de Bolívar, la Delegación de Urdampilleta, la Dirección de Turismo de Bolívar con el auspicio de Avin Ice.



LOBOS

Rock al Parque 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 19 y domingo 20, desde el mediodía, en el Parque Ingeniero Hiriart.

Descripción: Bandas de rock locales, feria de emprendedores y patio de comidas. En caso de lluvia se reprograma para el 26 y 27 de septiembre. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura del Municipio de Lobos.



PINAMAR

10° Fin de Semana del Bienestar Mundial

Fecha, hora y lugar: Viernes 18, desde las 16:00; sábado 19, a las 6:00 y domingo 20, a partir de las 10:00, en distintos espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Evento que se celebra de manera simultánea en 190 países, con el propósito de acercar el bienestar a toda la comunidad a través de charlas, meditaciones, música en vivo, clases de yoga, reiki y talleres. Actividad gratuita. Organizado por Espacio Calma con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.



TORNQUIST

Sierra Suena

Fecha, hora y lugar: Sábado 19, desde las 15:00; y domingo 20, a las 13:00, en el Club Atlético Ventana, Ruta 72, Km 12,5.

Descripción: Patio cervecero, espacio gastronómico, food trucks, paseo de artesanos y productores, parque de diversiones y actividades para toda la familia. Tocarán La Delio Valdez, Tambo Tambo, Lo Luiggi, Aye Reguera, Delorean, Fondo Blanco, Radio Robot, Dúo Heredero, Os Birretes y Dúo Paredes Molina. Cantina a cargo de Bomberos Voluntarios y Club Atlético Ventana. A beneficio de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos. Entrada arancelada, menores de 12 años y personas con CUD ingresan gratis. Organizan la Municipalidad de Tornquist, instituciones locales y el Club Atlético Sierra de la Ventana.



CORONEL DORREGO (Oriente)

Fiesta de la Antorcha Estudiantil 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 20, desde las 10:00, en el Parque Centenario (Predio de la Fiesta de la Primavera).

Descripción: Desfile de antorchas, presentación de carrozas, elección de los reyes, espectáculos, participación de instituciones y espacios destinados a comercios, artesanos y productores. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Civil Centro de Exalumnos Nivel Secundario de Oriente con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Dorrego.



GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

66º Caravana de la Primavera

Fecha, hora y lugar: Domingo 20, a las 8:00, en la Parroquia San José, Matheu 3349.

Descripción: Bajo el lema “Juntos, levantemos la mirada”, bicicleteada por la ciudad que partirá desde calle Matheu, hacia av. Independencia y Juan B. Justo hasta la costa, con destino al Centro Scout Mar del Plata. Regreso por la costa hasta la av. Luro. Culminará en el monumento a San Martín. Inscripción: $4.000. Organiza Oratorio Juvenil Pequeño Mundo con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón.



GUAMINÍ

Encuentro de Autos Over Wheels

Fecha, hora y lugar: Domingo 20, a partir de las 9:00, en el Balneario Cochicó.

Descripción: Cantina, feria Oikos, Dj en vivo, torneos de fútbol tenis y penales. Entrada arancelada.Organiza Over Wheels con el acompañamiento de la Municipalidad de Guaminí.



NAVARRO

6° Retro Picnic

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 20, a las 11:00, en la laguna de Navarro.

Descripción: Jornada que cuenta con una variada propuesta para celebrar en familia desde DJ 's, feria de vinilos, foodtrucks, baile ochentoso y la Feria Inspirarte y Emprender. Entrada arancelada (ingreso al camping). Organiza la Municipalidad de Navarro.





► EVENTOS DEPORTIVOS



NECOCHEA

Torneo de Natación Adaptada “Todos al Agua”

Fecha, hora y lugar: Sábado 19, a las 15:00; domingo 20, a las 10:00,en el gimnasio y natatorio Palestra.

Descripción: Sábado, a las 15:00, acto central; a las 15:30, inicio de competencias; a las 19:00, cierre de la primera jornada, y a las 21:00, cena y baile. Domingo a las 10:00 comienzo del certamen y a las 13:00, finalización del torneo y entrega de premios. Entrada gratuita. Organiza la Escuela Municipal y la Asociación Civil Todos al Agua con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea



CORONEL SUÁREZ

Dua Revancha Coronel Suárez

Fecha, hora y lugar: Domingo 20, a las 10:00, en el Playón del Ferrocarril – Piñeyro, Coronel Suárez.

Descripción: Tres kilómetros de running; veinte de ciclismo; y nuevamente tres de running. Modalidad postas. Actividad arancelada. Inscripción: www.bahiacorre.com.ar Organiza Desafíos del Sudoeste, acompaña la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Coronel Suárez.





►VISITAS GUIADAS



BERISSO

Visita guiada: Viñedo + Bodega

Fecha, hora y lugar: Sábado 19, a las 11:00; el punto de encuentro se informa al momento de la inscripción.

Descripción: Circuito guiado por el viñedo perteneciente a uno de los productores socios de la cooperativa, con información acerca del cultivo en la zona. Traslado a la cooperativa donde se explicará el proceso de elaboración de vinos. Incluye degustación de tres vinos y de conservas regionales. Reservas al (221) 5249934. Actividad arancelada. Organiza la Cooperativa de la Costa de Berisso con el acompañamiento de la Municipalidad de Berisso.





►FERIAS Y EXPOSICIONES



LOMAS DE ZAMORA (San Justo)

19º Feria del Libro de MTZ

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Hasta el lunes 21, de 12:00 a 20:00; en la plaza San Martín, Arieta 3100.

Descripción: Editoriales, talleres, charlas, música, baile, concursos y muestras. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lomas de Zamora.



MALVINAS ARGENTINAS

ENTRADA GRATUITA

7º Feria del Libro de Malvinas Argentinas

Fecha, hora y lugar: Hasta el lunes 20. Horarios: Lunes a viernes de 9:00 a 20:00, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 21:00, en el Palacio Municipal, av. Pte. Perón 4276.

Descripción: Más de sesenta stands, conferencias y charlas, actividades educativas y culturales, y entretenimiento para las infancias. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de Malvinas Argentinas y la Fundación El Libro.



ESCOBAR (Belén de Escobar)

11º Feria del Libro de Belén de Escobar

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 17 y viernes 18, de 9:00 a 20:00; sábado 19, de 12:00 a 20:00, en Colón y Ameghino.

Descripción: Editoriales, librerías, emprendimientos culturales y bibliotecas populares. Presentaciones de libros, paneles y charlas temáticas con autores locales y disertantes. Propuestas artísticas y recreativas para toda la familia. Entrada gratuita.

Organiza la Municipalidad de Escobar.



SALLIQUELÓ

Expo Rural

Fecha, hora y lugar: Jueves 17 al lunes 21, en diferentes horarios, en la Asociación Rural de Salliqueló.

Descripción: 70º Exposición Ganadera, 30º Concurso de Terneras y Vaquillonas, 46º Concurso de Novillos, charlas y talleres. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Rural de Salliqueló.



CHACABUCO

46º Expo Rural Chacabuco

Fecha, hora y lugar: Viernes 18 al domingo 20, desde las 12:00, en la Sociedad Rural de Chacabuco, H. Yrigoyen y Ruta N° 7.

Descripción: Exposición y remates de hacienda, ovinos y animales de granja, maquinaria agrícola, tecnología, empresas locales y regionales, emprendedores y artesanos, actividades ecuestres, pato y propuestas para acercar a los chicos al mundo del caballo, bicicleteada y actividades para bikers, cata de vinos y quesos de oveja, patio gastronómico, sector de juegos infantiles, after rural viernes y sábado. El sábado, espectáculo musical con Juanra y la Sincopa. Entrada arancelada. Organiza la Sociedad Rural de Chacabuco.



GENERAL LAS HERAS

Expo Herense 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 18 al domingo 20, en el predio del Estadio Municipal.

Descripción: Puestos de emprendimientos y artesanías, patio gastronómico y espectáculos artísticos locales y regionales. Viernes, presentación de Los Totoras. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Las Heras.



GENERAL MADARIAGA

71° Expo Rural de General Madariaga

Fecha, hora y lugar: Viernes 18 al domingo 20, desde las 10:00, en la Feria N°1, ex ruta 56 km 4.

Descripción: Viernes, con entrada gratuita, juras, apertura de comercio con gastronomía, artesanías e industria y visita de instituciones educativas. A las 18:00, charlas técnicas. Sábado, acto inaugural, entrega de premios, almuerzo oficial. A las 13:00, espectáculos artísticos con Fátima Gomez, Ballet Municipal, Renacer Criollo, Jirón Gaucho, Las Flores Del Pago, Los Juárez, La Simpleza y Rumba De Mar. Remate de Toros, Vaquillonas. Domingo, aparte campero, remate de aves, prueba de riendas. Espectáculos con Sofía Montenegro, Ballet Municipal, Renacer Criollo, Jirón Gaucho, Las Flores del Pago, Barra Libre y Nestor Buide. Organiza la Asociación Rural de Madariaga.



SAAVEDRA

83° Expo Ganadera, Comercial e Industrial - 18°Expo de Caballo Criollos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 18 al domingo 20, a las 9:00, en el predio ferial, Ruta Nacional 33, acceso a Saavedra.

Descripción: Food trucks, artesanos, emprendedores, exhibición de maquinaria, inflable para las infancias y jura y premiación de animales. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Rural de Saavedra con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.



PINAMAR

Expocar

Fecha, hora y lugar: Sábado 19, a las 12:00, en av. Bunge y av. Del Libertador.

Descripción: Exposición estática de autos deportivos, clásicos, tuning, TC, sector UTV, experiencias DRIFT, feria de artesanos y DJ’s. Entrada gratuita. Organizado por Musumeci Group Producciones con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.



TRES DE FEBRERO (Villa Bosch)

Sabores Del Mundo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 19 y domingo 20, 10:30 a 23:30, en la Plaza Manzanares, Juan XXIII y Santos Vega.

Descripción: Comidas típicas de colectividades, artesanos y emprendedores, juegos y propuestas para toda la familia, bandas tributo y shows en vivo. Entrada gratuita. Organizan Sabores del Mundo y la Municipalidad de Tres de Febrero.



ALMIRANTE BROWN (Ministro Rivadavia)

Sabores de MI Pueblo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 20, de 11:00 a 17:00, en Sandoval entre Ramos Mejía y Lahille.

Descripción: Edición aniversario con feria de artesanías, exposiciones, visitas por el casco histórico, gastronomía regional, música y danzas en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Almirante Brown



Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.

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