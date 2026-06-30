Todas las fiestas, eventos culturales, gastronómicos de la semana en la provincia de Buenos Aires.

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FIESTAS POPULARES

BALCARCE

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9° Fogarata de San Juan

ENTRADA GRATUITA

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Fecha, hora y lugar: Sábado 4, desde las 15:00, en el Club Deportivo Los Pinos.

Descripción: Jornada recreativa con taller de danzas nativas, presentaciones artísticas, exposiciones, sorteos y encendido de la fogarata. Entrada gratuita. Organiza Club Deportivo Los Pinos con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: http://balcarce.gob.ar/events/

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BOLÍVAR (Urdampilleta)

113º Aniversario Urdampilleta

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 4, a las 10:00, en la Plaza San Martín.

Descripción: Por la mañana, izamiento de la Bandera; a las 16:00, acto protocolar; a las 20:00, en la Sociedad Española, peña folclórica con la presentación de Ballet Nativa, la Agrupación Folklórica Urdampilleta, Juan Ustarroz y Sandra Santos. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Urdampilleta y la Municipalidad de Bolívar.

Más información: www.instagram.com/delegaciondeurdampilleta/ - www.facebook.com/profile.php?id=100064487898837 - www.instagram.com/bolivarmunicipio/ - www.facebook.com/bolivar.municipio

BRANDSEN (Gómez)

143° Aniversario de Gómez

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 9:30, en la localidad de Gómez.

Descripción: Misa, en la capilla Nuestra Señora de Luján; acto protocolar, en la plazoleta Malvinas Argentinas; desfile tradicionalista, sobre calle Trucco; espectáculos musicales, paseo de artesanías y peña, en el Centro de Fomento Unión Vecinal de Gómez. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Gómez y la Municipalidad de Brandsen.

Más información: www.instagram.com/brandsen.municipio/ - www.instagram.com/turismo_brandsen_/ - www.facebook.com/profile.php?id=100069348903649

DAIREAUX

116° Aniversario de Daireaux

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, desde las 13:30, en calle Pellegrini frente a Plaza Guglieri.

Descripción: Acto Central y desfile tradicionalista con la participación de instituciones locales; a las 21:00, en la Sala San Martín, Noche de la Autonomía con la presentación del grupo Rayces, Clara Straccia y Luis Piriz. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Daireaux.

Más información: www.instagram.com/prensa_municipal_daireaux/ - www.facebook.com/deportesdx

SALADILLO

32º Fiestas Patrias Saladillo

Fecha, hora y lugar: Miércoles 8 al domingo 12, desde las 8:00, en la Sociedad Rural de Saladillo.

Descripción: Actividades criollas como pialadas, ruedas de criadores, pruebas de riendas, montas especiales; campeonato de truco, baile popular y espectáculos folclóricos. Entrada arancelada. Organiza Fiestas Patrias con el acompañamiento del Municipio de Saladillo.

Más información: https://fiestaspatriassaladillo.org.ar/ - www.instagram.com/fiestaspatrias1/ -

BARADERO (Villa Alsina)

17º Fiesta del Locro y la Empanada

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 12:00, en el Predio Estación de Trenes.

Descripción: Celebración por el Día de la Independencia con espectáculos artísticos, música en vivo, feria de artesanías, comidas típicas, carros gastronómicos y venta de porciones de locro y empanadas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.instagram.com/turismobaradero/ www.instagram.com/fiestalocroylaempanadaoficial/

CARMEN DE ARECO (Tres Sargentos)

Fiesta de la Maquinaria Agrícola 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 11:00, en el Club Social y Deportivo, Ruta 7, KM 153.

Descripción: Acto protocolar, desfile de maquinarias, talleres municipales, almuerzo en el Club de Tres Sargentos (con tarjeta paga), música, danza, feria y puestos de expositores. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_carmendeareco/ - www.facebook.com/municipalidadcarmendeareco

LOBOS

15° Fiesta del Locro Popular

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 11:00, en avenida Alem.

Descripción: Acto protocolar, desfile de delegaciones e instituciones, feria de artesanías, puestos gastronómicos y peña folclórica. Se elaborarán más de mil porciones de locro para compartir en un gran almuerzo criollo. La recaudación de las ventas será destinada a instituciones de bien público de la comunidad. Organiza la Municipalidad de Lobos junto con instituciones locales y vecinos.

Más información: https://www.instagram.com/turismolobos/ - https://www.facebook.com/lobos.turismo

GENERAL LA MADRID

1º Fiesta del Locro Lamadritense

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, desde las 10:00, en la plaza San Martín.

Descripción: Desfile cívico-tradicionalista y apertura de la fiesta, 11° Pericón Nacional con la participación de distintas agrupaciones folclóricas; se compartirán, de manera gratuita, porciones de locro popular elaboradas por instituciones locales desde hace dos décadas. En la plaza, paseo gastronómico con preparación de platos criollos en vivo (guiso de lentejas, empanadas y escabeche de vizcacha); emprendimientos, producción de artesanías en vivo y puestos de comida. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General La Madrid junto a instituciones locales.

Más información: www.instagram.com/prensalamadrid/ - www.facebook.com/profile.php?id=100066450880207

EVENTOS GASTRONÓMICOS

MERCEDES

7º Paseo del Vino

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3 y sábado 4, de 18:00 a 23:00, en el Teatro Argentino Julio Gioscio.

Descripción: Viernes, circuito de degustación, apertura del patio gastronómico y espectáculos musicales de artistas locales; sábado, degustaciones dirigidas, presentación de bodegas, espectáculos artísticos de cierre y paseo de emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mercedes y bodegas locales.

Más información: www.instagram.com/munimercedes/ - www.facebook.com/munimercedes

SAAVEDRA (Pigüé)

Fiesta del Aligot

Fecha, hora y lugar: Sábado 4, desde las 20:30, en la Confitería París.

Descripción: Noche del tradicional aligot aveyronés con propuestas de gastronomía francesa, sorteos y espectáculos de Velour en vivo. Esta celebración se suma al corredor gastronómico distrital "Tradición y Sabores”. Entrada arancelada. Cupos limitados. Organiza Amicale de Intercambio Pigüé con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: www.instagram.com/munisaavedrapigue/ - www.facebook.com/MuniSaavedraPigue

EVENTOS CULTURALES

AVELLANEDA

Universo Ciruelo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3 de julio al lunes 3 de agosto, de 15:00 a 21:00, en el Centro de Experimentación Audiovisual de Avellaneda, Colón 1133.

Descripción: Muestra del reconocido ilustrador Ciruelo Cabral, con exposiciones, proyecciones, talleres, charlas y workshops. El CEA se transformará en un espacio de encuentro con la imaginación, el arte y la aventura a través de dragones, seres mitológicos y universos extraordinarios. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Avellaneda.

Más información: www.instagram.com/munideavellaneda/ - www.facebook.com/municipalidad.avellaneda

LA PLATA

4º La Plata Cómic

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3 al domingo 5, de 12:00 a 20:00, en el Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7.

Descripción: Invitados especiales, espectáculos en vivo, concurso de cosplay, atracciones, puestos de merch, artist alley, comics y mangas, espacios temáticos, área gamer, realidad virtual, sector medieval y k-pop. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/laplatacomicoficial/ -

www.instagram.com/laplata.ciudadcultural/ - www.facebook.com/LaPlataCiudadCultural

www.facebook.com/profile.php?id=100057348315608

RAUCH

Rauch Desfila

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 11:00, en avenida Belgrano entre Rivadavia y avenida San Martín.

Descripción: Celebración por la independencia nacional con desfile de instituciones locales, Feria Manos Creativas, con la participación de artesanos y elaboradores; Feria Vagar, música y gastronomía. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Rauch.

Más información: www.instagram.com/munirauch/ - www.facebook.com/MuniRauch

EVENTOS DEPORTIVOS

VEINTICINCO DE MAYO

Súper Enduro Buenos Aires 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 4 y domingo 5, desde la mañana, en el Circuito del Autoclub 25 de Mayo.

Descripción: Dos jornadas a puro motociclismo con la participación de pilotos de toda la región. Organiza la FEDEMOT y A.A.M.M. Invita la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de 25 de Mayo.

Más información: www.instagram.com/deportes_25m/ - www.facebook.com/municipalidad25demayo

BERISSO

15º Carrera Cross Aventura

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 9:00, en la Cooperativa del Vino de la Costa de Berisso.

Descripción: Circuito con distancias de 10 kilómetros, Competitivo Cross aventura y 4, participativo. Premios a los 5 primeros de la categoría General en los 10 kilómetros y por categorías cada 5 años. Actividad arancelada. Organiza Círculo de Atletas Platense con el acompañamiento de la MUnicipalidad de Berisso

Más información: www.instagram.com/cavplatense/ - www.instagram.com/municipiodeberisso/

BRANDSEN

Rural Trail - Duatlón

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 11:00, en La Posta de Tavo.

Descripción: Modalidades y distancias en 15 kilómetros, Rural Trail y Duatlón de tres secuencias de corrido, 6 kilómetros Run; 25, MTB y 2,5 Run. Inscripción arancelada. Organizado por JK Sports con el acompañamiento de la Municipalidad de Brandsen.

Más información: www.instagram.com/jk_sports_race/ - www.instagram.com/brandsen.municipio/ - www.facebook.com/municipalidadbrandsen

CHACABUCO

Rural Bike Chacabuco

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 9:30, en el Paraje Los Sauces.

Descripción: Distancias de 20 kilómetros, participativa; 40, promocional y 60, competitiva. Inscripción: $26.500. Organiza la Municipalidad de Chacabuco.

Más información: www.instagram.com/diredeporteschacabuco/ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100044452574732...

DAIREAUX

Campeonato 6 Ciudades

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 14:00, en la estación del ferrocarril.

Descripción: Cuarta fecha de la maratón en el marco del 116º Aniversario de la ciudad, en las distancias de 10 y 5 kilómetros y una correcaminata de 2,5. Inscripción arancelada. Organiza la Municipalidad de Daireaux.

Más información: www.instagram.com/stories/direcciondedeportesdaireaux/ - www.facebook.com/deportesdx - www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=ev&e=723

DOLORES

Eco Trail Dolores 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 8:00, en el Parque Termal Dolores.

Descripción: Recorrido a través de senderos, bosques, cruce de arroyos y campos. Distancias de 16, 22, 5 y 10 kilómetros. Inscripción arancelada. Organiza I Love Runn con el acompañamiento de la Municipalidad de Dolores.

Más información: https://ecotrail.run/dolores-2/

NECOCHEA (Quequén)

NQ City Maratón “Tu Ciudad, tu Desafío”

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 10:00, sobre la avenida Quequén.

Descripción: Prueba principal, 5 kilómetros (circuito 100% asfalto) y distancia integración, 2 kilómetros (ideales para caminantes y principiantes). Inscripción arancelada: acortar.link/BmC129 (incluye kit para corredores e hidratación). Importantes premios. Organiza el Club Defensores, NQ City Maratón con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/nq.citymaraton/ - (1) Instagram www.instagram.com/necocheatur/ - www.facebook.com/NecocheaTur - (2262) 570922

PINAMAR

Pinamar Corre 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 11:00, desde Bunge y Marco Polo.

Descripción: Distancias de 15 y 8 kilómetros en un entorno de naturaleza, arena y mar. Inscripción arancelada. Organiza la Asociación de Atletas Master Pinamar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: www.instagram.com/aampi2021/

TIGRE

Carrera Comunidad de Tigre

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 10:00, en Pasteur y Las Heras.

Descripción: Carrera edición El Talar, destinada a vecinos, en las distancias de 5 y 2 kilómetros. Actividad gratuita. Inscripción a través del siguiente link: acortar.link/YthcJB Organiza Municipalidad de Tigre.

Más información: www.instagram.com/p/DZVaMn3J42l/

LEANDRO N ALEM (Vedia)

2º Carrera de las 4 Avenidas

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 15:00, desde la ciudad de Vedia.

Descripción: En las distancias de 4 kilómetros, participativo y 8, competitivo. El circuito recorrerá las avenidas históricas, incluyendo la avenida Alem. Inscripción: $15.000, con medalla finisher. Habrá premios para la clasificación general y por categorías. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Leandro N. Alem.

Más información: www.instagram.com/p/DY42U20mT3x/ - www.facebook.com/municipioleandroalem

LUJÁN

4º Carrera de la Virgen

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 11:00, desde la Basílica de Luján.

Descripción: Carrera solidaria con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. Inscripción arancelada en http://nucleoeventos.ar/.../carrera-de-la-virgen-hoy-por...

Incluye remera oficial, kit, medalla finisher, en las tres distancias, y seguro del corredor. Cada participante debe entregar 5 alimentos no perecederos al retirar el kit. Sin ellos, no se entrega el material. La donación es para comedores de la zona. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/deportes.lujan/ - www.facebook.com/deporteslujan

FERIAS Y EXPOSICIONES

LAS FLORES

7° Exposición Nacional del Ave de Raza

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Miércoles 1 al sábado 4, desde las 8:00; domingo 5, a las 9:00, en la Sociedad Rural de Las Flores, Presidente Perón y Ruta 30.

Descripción: Miércoles, a las 8:00, jura de aves; viernes, a las 10:00, apertura oficial y sábado, a las 20:00, cena de gala, espectáculos y entrega de premios. Entrada gratuita. Organiza la Comisión Avícola del Sur del Salado con el acompañamiento de los municipios de Las Flores, Rauch, Ayacucho y la Sociedad Rural Argentina.

Más información:https://lasflores.tur.ar/.../7ma-exposicion-nacional-de.../

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.