FIESTAS POPULARES

CORONEL PRINGLES

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78° Fiesta Anual Tradicionalista

Fecha, hora y lugar: Jueves 26 al domingo 29, en distintos horarios y espacios físicos de la ciudad.

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Descripción: Espectáculos musicales y de danzas en la segunda semifinal clasificatoria para el Festival de Jesús María por la Provincia de Buenos Aires, y la última clasificación para Jesús María en Tropillas Entabladas. Entrada arancelada. Organiza la Asociación El Fogón de los Gauchos con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Pringles.

Más información: www.instagram.com/fogondelosgauchos/ www.instagram.com/multimediopringles/

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BERISSO

23º Fiesta del Provinciano

ENTRADA GRATUITA

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Fecha, hora y lugar: Jueves 26 al sábado 28, desde las 18:00; domingo 29, a partir de las 17:00, en diferentes espacios físicos de Berisso.

Descripción: Jueves, elección de embajadora y embajador del provinciano y presentación de categorías infantiles y juveniles, en el Teatro Cine Victoria. Viernes, apertura de la fiesta, actuación del grupo municipal de Danzas Folklóricas de Berisso y Los Maldo; a las 20:00, encuentro literario y espectáculo de Los Hermanos Herrera, en el Centro de Residentes Santiagueños. Sábado, festival de música y danza en el playón Municipal. Domingo, Pericón Nacional y desfile de centros tradicionalistas y santos patronos, sobre av. Montevideo de calle 8 a 12; y último día con propuestas en el playón municipal. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berisso.

Más información: www.instagram.com/municipiodeberisso/ www.facebook.com/municipiodeberisso

LOBOS

55º Pre Cosquín Sede Lobos 2027

Fecha, hora y lugar: Sábado 28 y domingo 29, en el Cine Teatro Italiano.

Descripción: Sábado competencia en el rubro música con el jurado integrado por Federico Siciliano y Ángela Irene. Domingo, categoría danza con el jurado conformado por Silvina Lafalce y Facundo Posse. Los ganadores participarán del 67º Festival Nacional de Folklore de Cosquín que se realizará en enero de 2027 en la Plaza Próspero Molina. Organizan la Municipalidad de Lobos, el Cine Teatro Italiano de Lobos y la Comisión Municipal del Folklore de Cosquín.

Más información: Cultura Lobos

LUJÁN

31º Peregrinación a Luján en Bicicleta

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, en diferentes horarios y puntos de salida.

Descripción: Participan más de 4 mil ciclistas de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país bajo el lema “Sí a la bici, no a las adicciones”. Llegada estimada a la Basílica de Luján: 12:30. Puntos de salida: consultar aquí. Actividad gratuita. Organiza Peregrinación a Luján en Bicicleta con la colaboración de municipios bonaerenses.

Más información: Peregrinación a Luján en Bicicleta

TRENQUE LAUQUEN

Festejos por el Día de la Tradición

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, desde las 10:00, en el predio ex Tres de Fierro, calles Macaya y Mirabelli, en la Ampliación Urbana.

Descripción: Pruebas de destreza criolla mujeres y menores, almuerzo rienda general a 8 metros; y clásico a 10 metros. Entrada: $5.000. Organiza Marcelo Luengo con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trenque Lauquen.

Más información: Municipio de Trenque Lauquen

EVENTOS CULTURALES

LA PLATA

21° Festival de Cine Latinoamericano

Fecha, hora y lugar: Jueves 26 al domingo 29, en distintos horarios y espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Difusión y promoción del cine independiente regional, nacional e internacional con talleres, conferencias y seminarios. Habrá distintas categorías de competencias de largometrajes y cortometrajes, muestras paralelas y proyección de obras audiovisuales, de diversos géneros y formatos. Cronograma: consultar aquí. Entrada gratuita. Organiza equipo independiente del FESAALP con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Más información: fesaalp.com / Instagram FESAALP

CHASCOMÚS

Chascomús Metal Fest

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, de 18:00 a 00:00, en el Anfiteatro Municipal de Chascomús.

Descripción: Espectáculos musicales con Tobi Ferreyra, Indio Rico, Hermanos Nápoli, Punición y Aer Totem. Musicalización de la jornada completamente en vinilo a cargo de Oigan Oigan. Food trucks con variedad de comidas y cerveza tirada. Entrada gratuita. Se reciben alimentos no perecederos, juguetes y ropa en buen estado a beneficio del comedor Sueños y Esperanza. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: Turismo Chascomús

PINAMAR

El Bosque Viste de Moda

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a las 17:00, en el Vivero Pinamar S. A. av. Shaw y Florentino Ameghino, Pinamar Norte.

Descripción: Experiencia de Alta Costura entre Pinos, con diseñadores, marcas, modelos, profesionales de la moda, invitados especiales, medios de comunicación y referentes del sector. La propuesta busca que cada detalle dialogue con el entorno natural: música, ambientación, gastronomía y una cuidada producción audiovisual. Actividad arancelada con reserva previa al (2267) 475302. A total beneficio de la Cooperadora del Hospital de Pinamar.

Más información: Agenda de Pinamar

PINAMAR

Lanzamiento de Temporada 2026/2027

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, desde las 18:00, en el anfiteatro de Bunge y playa.

Descripción: Apertura de temporada con espectáculos musicales a cargo de Una Manteca e Iván Noble. Además, feria de emprendedores, artistas pintando en vivo y presentación de la agenda de verano. Entrada gratuita. Se recomienda llevar reposera. Organiza la Municipalidad de Pinamar.

Más información: Municipalidad de Pinamar

SAN ISIDRO (Beccar)

Nochecitas en San Isidro

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, de 18:00 a 22:00, en el Corredor Rolón, av. Rolón entre Juan B. Justo y Julián Navarro.

Descripción: Propuesta gastronómica, música en vivo al aire libre y emprendedores. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Isidro.

Más información: Municipalidad de San Isidro

SAN ANDRÉS DE GILES

Esperando el 30

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 16:00, en el Parque Municipal; lunes 30, a las 8:30, en la Plaza San Martín.

Descripción: Música, gastronomía y feria en el marco del aniversario de la ciudad. Cantina principal a cargo de la Cooperadora del Hospital San Andrés. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Andrés de Giles.

Más información: Municipio de San Andrés de Giles

SUIPACHA

2º Chacarerazo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, de 12:00 a 21:00, en la Plaza Balcarce de Suipacha.

Descripción: Folklore, música con Flor de Ceibo, Fulklore y Los Cata; clase abierta de chacarera con Roberto Zaccardi; gran ronda chacarera con Male, Bate y Juan. Cierre con Juanjo Abregu. Además, feria de artesanos y patio gastronómico. Entrada gratuita. Organiza Ludmila González y Paula Cruz con el acompañamiento de la Municipalidad de Suipacha. Evento previsto para el 1/11, reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: Municipalidad de Suipacha

EVENTOS GASTRONÓMICOS

TANDIL

5° Kermesse Rural y 4° Concurso de Asado

Fecha, hora y lugar: Sábado 28 y domingo 29, desde las 10:00, en el Paseo de Los Españoles, Dr. Saavedra Lamas 151.

Descripción: En esta edición, el concurso incorpora una dinámica de evaluación que contempla tanto el resultado gastronómico como la ceremonia del asado. Habrá también una feria de emprendedores rurales, degustaciones, juegos para la familia y espectáculos en vivo. Organiza la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación y la Dirección de Asuntos Agropecuarios de la Municipalidad de Tandil. Evento previsto para 24 y 25/10, reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.tandil.tur.ar

EVENTOS DEPORTIVOS

TRES ARROYOS (Claromecó)

11º Enduro del Atlántico

Fecha, hora y lugar: Viernes 27 al domingo 29, desde las 8:00, en las playas y en la pista de motos de Claromecó.

Descripción: Viernes, apertura de actividades y recepción de equipos. Sábado, entrenamientos oficiales, verificaciones técnicas y reconocimiento del circuito. Domingo, jornada principal de competencia y entrega de premios. Participan pilotos nacionales e internacionales en distintas categorías, incluyendo motociclismo, cuatriciclismo, Supercross y SuperQuads. Inscripción arancelada. Cronograma: Enduro del Atlántico. Organiza Asociación Alta Velocidad con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: Turismo Tres Arroyos

FLORENCIO VARELA

12° Maratón San Jorge

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a partir de las 9:00, en el Arco de San Jorge.

Descripción: Prueba atlética con distancias de 4 kilómetros para mayores de 12 años y de 1 kilómetro para chicos de 5 a 11 años. Se reprograma en caso de lluvia. Preinscripción a través del siguiente link: varela.gob.ar/concursosycompetencias/. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Florencio Varela.

Más información: Deportes y Recreación de Florencio Varela

LA COSTA (San Bernardo)

3º Backyard Ultra La Costa

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a las 7:00, en el Parador Municipal San Bernardo.

Descripción: Competencia con un circuito de 6,7 kilómetros que combina playa, asfalto y costa. Actividad arancelada. Organiza Backyard Ultra La Costa con el apoyo de la Municipalidad de La Costa.

Más información: Backyard Ultra La Costa

LA PLATA

Primer Duatlón por Malvinas

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 9:00, en el Parque Ecológico.

Descripción: Duatlón que se realiza con distancias de 6, 12 y 3 kilómetros individual y postas mixtas; y 6 kilómetros de cross. Inscripción a través del siguiente link: acortar.link/Q8KlWL. Actividad arancelada. Organiza el Círculo de Atletas Veteranos Platenses, CECIM La Plata y el Grupo Malvinas con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

Más información: Carrera por Malvinas / La Plata Capital

AZUL

Triatlón Olímpico Ciudad de Azul 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 6:30, en el Balneario Municipal de Azul.

Descripción: Triatlón con 1,5 kilómetros de natación, 40 de ciclismo sin drafting y 10 de pedestrismo. A las 12:00, entrega de premios. Actividad arancelada con cupos limitados. Organiza Triatlón Olímpico Azul con el apoyo de la Municipalidad de Azul, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Bonaerense de Triatlón y sponsors locales.

Más información: Municipio de Azul

MALVINAS ARGENTINAS

7º Yo Corro en Malvinas

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 6:00, en el Palacio Municipal, av. Pte. Perón nº 4276.

Descripción: Competencia con distancias de 10 y 3 kilómetros y circuito Kids. A las 6:00, entrega de remera hasta agotar stock; 7:30, entrada en calor; 8:00, largada general; 9:45, largada carrera Kids; 10:30, premiación. Actividad gratuita. Organiza la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Malvinas Argentinas.

Más información: www.malvinasargentinas.gob.ar/circuito-malvinas-2026

TANDIL

Campeonato Open Bonaerense XCO 2026: 6ta. fecha

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, desde las 9:45, en el circuito Paseo de los Pioneros.

Descripción: Última fecha y cierre de temporada del Campeonato Open Bonaerense de XCO, competencia en formato Cross Country Olímpico (XCO). Actividad arancelada. Organiza Perfil Extremo con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información: perfilextremo.com/project/open-xc/

BAHÍA BLANCA (General Cerri)

Cross Running Solidario - #Yocorroporlasavesplayeras

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 10:00, en el predio del Sindicato de Petroquímicos.

Descripción: Carrera con dos circuitos de 5 y 12 kilómetros con el objetivo de concientizar sobre la conservación de las aves playeras. También habrá charlas sobre especies y el Estuario de Bahía Blanca; observación de aves, stands de diferentes y música en vivo. Inscripción arancelada. Participan la Reserva Provincial de Usos Múltiples Bahía Blanca, Bahía Falsa y Verde, la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca, y la EESN°17. Organiza Cree Ser con el acompañamiento del Puerto de Bahía Blanca, la Municipalidad de Bahía Blanca y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Más información: Yo corro por las aves playeras

VISITAS GUIADAS

LOBOS

Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a las 16:00, en la Oficina de Turismo, av. Alem y 9 de Julio.

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad, durante el cual descubrir edificios históricos, las costumbres de pueblo y las historias de vecinos que hacen de Lobos un lugar con identidad propia. Actividad gratuita con inscripción previa en: acortar.link/tNwWUo. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: Turismo Lobos - (2227) 500405.