Todas las fiestas, eventos culturales, gastronómicos de la semana en la provincia de Buenos AIres.

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​ FIESTAS POPULARES

​ AZUL

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210° Aniversario de la Declaración de la Independencia

ENTRADA GRATUITA

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Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 15:00, en av. Perón desde av. 25 de Mayo hasta calle Burgos.

Descripción: Miércoles, a las 22:00, velada patriótica en el Teatro Español. Jueves, acto protocolar y desfile cívico, militar y tradicionalista; a las 16:00, Pericón Nacional. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Azul.

Más información: www.instagram.com/educacionyculturaazul/ -

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www.facebook.com/azulesturismo - www.instagram.com/azul_esturismo/

​ BALCARCE

150º Aniversario de la Fundación de Balcarce

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, desde las 10:00, sobre calle 16, entre calles 15 y 17.

Descripción: Acto protocolar; desfile tradicional con la participación de establecimientos educativos, fuerzas de seguridad, instituciones intermedias, entidades deportivas, agrupaciones tradicionalistas, vehículos históricos, maquinarias y otras organizaciones representativas de la comunidad. Danzas tradicionales a cargo de cuerpos de baile locales, artesanías y puestos gastronómicos del Fondo de Fortalecimiento Institucional. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Balcarce.

Más información: www.instagram.com/balcarcemunicipio/ - www.facebook.com/municipiodebalcarce

​ BARADERO (Villa Alsina)

17º Fiesta del Locro y la Empanada

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 12:00, en el Predio Estación de Trenes.

Descripción: Celebración por el Día de la Independencia con espectáculos artísticos, música en vivo, exhibición de autos de colección, feria de artesanías, comidas típicas, carros gastronómicos y venta de porciones de locro y empanadas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Baradero. Más información: www.instagram.com/turismobaradero/ www.instagram.com/fiestalocroylaempanadaoficial/

​ CARMEN DE ARECO (Tres Sargentos)

Fiesta de la Maquinaria Agrícola 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 11:00, en el Club Social y Deportivo, Ruta 7, KM 153. Descripción: Acto protocolar, desfile de maquinarias, talleres municipales, almuerzo en el Club de Tres Sargentos (con reserva), música, danza, feria y puestos de expositores. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_carmendeareco/ - www.facebook.com/municipalidadcarmendeareco

​ GENERAL JUAN MADARIAGA

27º Encuentro de Payadores

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 21:00, en la pulpería La Cruz del Sur.

Descripción: Espectáculo de payadores con Emanuel Gabotto, David Tokar, Luis Genaro, Juan Lalanne y Cristian Méndez. Servicio de cantina. Entrada arancelada: $10.000 (en venta en la Casa de la Cultura). Organiza la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.instagram.com/madariagamunioficial/ - www.facebook.com/MadariagaMuni

​ LOBOS

15° Fiesta del Locro Popular

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 11:00, en avenida Alem.

Descripción: Acto protocolar, desfile de delegaciones e instituciones, feria de artesanías, puestos gastronómicos y peña folclórica. Se elaborarán más de mil porciones de locro para compartir en un gran almuerzo criollo. Lo recaudado será destinado a instituciones de bien público de la comunidad. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lobos e instituciones locales y vecinos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/ - www.facebook.com/lobos.turismo

​ CHASCOMÚS

4° Fiesta Criolla

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, de 12:00 a 17:00, en avenida Presidente Alfonsín y Mendiola.

Descripción: Acto protocolar por los 210 años de la Independencia, más de doscientas parejas bailarán el Pericón Nacional con música a cargo de la Banda Municipal. Desfile de caballos y carruajes, peña folclórica, artesanías tradicionales y puestos gastronómicos de las cooperadoras escolares. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus - www.facebook.com/chascomustur

​

TORDILLO (General Conesa)

Festejos por el 210° Aniversario de la Independencia

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 10:30, en la plaza San Martín.

Descripción: Desfile institucional, cívico y tradicionalista con delegaciones invitadas de toda la región; feria de artesanías, emprendimientos gastronómicos y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tordillo.

Más información: www.instagram.com/tordillomunicipio/ - www.facebook.com/tordillomunicipio

​ SALADILLO

32º Fiestas Patrias Saladillo

Fecha, hora y lugar: Jueves 9 al domingo 12, desde las 8:00, en la Sociedad Rural de Saladillo.

Descripción: Actividades criollas como pialadas, ruedas de criadores, pruebas de riendas, montas especiales; campeonato de truco, baile popular y espectáculos folclóricos. Entrada arancelada. Organiza Fiestas Patrias con el acompañamiento del Municipio de Saladillo.

Más información: fiestaspatriassaladillo.org.ar/ - www.instagram.com/fiestaspatrias1/

​ BERISSO

23º Fiesta Provincial del Vino de la Costa

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 al domingo 12, desde la mañana, en el Gimnasio Municipal de Berisso.

Descripción: Espectáculos artísticos, venta y exposición de producción local, gastronomía regional, cultura y el histórico Vino de la Costa. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Production de la Municipalidad de Berisso, la Cooperativa de la Costa y las Facultades de Ciencias Agrarias y Forestales, Ciencias Exactas y Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. La Cooperativa de la Costa de Berisso pertenece al programa Vinos Buenos Aires de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.instagram.com/municipiodeberisso/?hl=es www.instagram.com/p/DZaAQ29Owyc/?hl=es

​ ALBERTI (Plá)

3º Fiesta de la Carneada Tradicional y Kermese de Campo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, desde las 10:30, en la localidad de Plá, RN5, entre RP 51 y RP 46.

Descripción: Demostración de carneada tradicional con cuatro equipos de trabajo, cantina de campo a cargo de la Sociedad de Fomento de Plá, feria, juegos y exposiciones, peña folclórica y baile de campo. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Fomento Plá y la Municipalidad de Alberti.

Más información: www.instagram.com/fiestacarneadaenpla/ - www.facebook.com/profile.php?id=61564529906502

​ PILAR (Zelaya)

9º Fiesta Provincial del Locro

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a partir de las 10:00, en Vicente Arroyo 800, Zelaya.

Descripción: Espectáculos folclóricos en vivo, gastronomía criolla, paseo de artesanías y gran concurso de cocineros para elegir el mejor locro. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad del Pilar.

Más información: www.instagram.com/municipiopilar/ - www.facebook.com/municipiopilar

​ SAN ANDRÉS DE GILES (Solís)

132° Aniversario Fiestas Fundacionales de Solís

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, desde las 10:00, en la plaza de la Independencia.

Descripción: Acto protocolar, misa, desfile gauchesco y de instituciones. Desde las 12:00, patio de comidas, destreza gaucha, danzas folclóricas y música en vivo en el Predio el Palenque, avenida 25 de Mayo y Pueyrredón. Entrada gratuita. Organizan el Club Social y Deportivo Solís, Centro de Jubilados, Agrupación Gaucha el Palenque, Iglesia Dios de Milagros, Bomberos Voluntarios y Raíces de Solís con el acompañamiento de la Municipalidad de San Andrés de Giles.

Más información: www.instagram.com/municipiosag/ - www.facebook.com/MunicipioSAG

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EVENTOS GASTRONÓMICOS

​ GENERAL LA MADRID

1º Fiesta del Locro Lamadritense

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, desde las 10:00, en la plaza San Martín.

Descripción: Desfile cívico-tradicionalista y apertura de la fiesta 11° Pericón Nacional, junto a agrupaciones folclóricas; se compartirán, de manera gratuita, porciones de locro popular elaboradas por las instituciones locales desde hace dos décadas. En la plaza, paseo gastronómico con platos criollos en vivo (guiso de lentejas, empanadas y escabeche de vizcacha); emprendimientos, producción de artesanías en vivo y puestos de comida. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General La Madrid junto a instituciones locales.

Más información: www.instagram.com/prensalamadrid/ - www.facebook.com/profile.php?id=100066450880207

​ LINCOLN

Gran Vaquillona con Cuero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, desde las 9:00, en el Parque General San Martín.

Descripción: Folklore en vivo, grupos de danzas locales, feria y paseo de artesanías. Gastronomía con el gran desafío de la Vaquillona con Cuero, cocida a fuego lento durante 12 horas y los mejores cortes de carne preparados a la vista. Entrada: gratuita. Organiza A Pura Leña con el acompañamiento de la Municipalidad de Lincoln.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/ - www.facebook.com/TurismoLincoln

​ MARCOS PAZ

Fiesta de la Empanada Criolla

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, desde las 13:00, en el Paseo de la Estación, calle Belgrano y 25 de Mayo.

Descripción: Degustación y venta de empanadas, concurso a la mejor empanada criolla, espectáculos artísticos, feria de artesanos y emprendedores. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz/ - www.facebook.com/municipiomarcospaz

​ BARADERO

1º Fiesta del Alfajor de Baradero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, de 11:00 a 19:00, en la Plaza Mitre.

Descripción: Participación de más de cuarenta productores alfajoreros de todo el país, elección del mejor alfajor, espectáculos en vivo y puestos gastronómicos. Entrada gratuita. Organizan Campeonato Argentino del Alfajor en conjunto con el Municipio de Baradero.

Más información: www.instagram.com/campeonatoargentinoalfajorok/ - www.instagram.com/municipiodebaradero/ - www.facebook.com/MunicipalidaddeBaradero

​ EVENTOS CULTURALES

​ NECOCHEA

4° Encuentro de Peñas Folclóricas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, desde las 14:00, en el Club Huracán, avenida 58 y calle 75.

Descripción: Agrupaciones folclóricas locales y regionales, emprendimientos y servicio de cantina. Leonel Carli, cantante necochense, interpretará el himno nacional. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur - www.facebook.com/NecocheaTur

​ LUJÁN

Monet Inmersivo

Fecha, hora y lugar: Martes a domingos de julio, de 10:00 a 18:00, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador.

Descripción: Experiencia multisensorial con proyecciones en 180° de las obras más emblemáticas de Monet, uno de los grandes maestros del impresionismo. Entradas en la boletería del Museo. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan

​ SAAVEDRA (Arroyo Corto)

Día de la Independencia en Arroyo Corto

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 9:00, en la Plaza 9 de Julio.

Descripción: Tedeum en la iglesia Nuestra Señora del Carmen y acto protocolar; a las 10:00, desfile cívico-militar sobre avenida Casey; paseo gastronómico, feria de artesanías y espectáculos musicales con Los Cura Malal, José Palma y Valentín, Amparo Sol y Fer Córdoba. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Arroyo Corto y la Municipalidad de Saavedra.

Más información: www.instagram.com/turismosaavedrapigue/ -

www.instagram.com/delegacion.arroyocorto/ - www.facebook.com/delegacion.arroyocorto - (2923) 496016 (Delegación)

​ RAUCH

Rauch Desfila

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 11:00, en avenida Belgrano, entre Rivadavia y avenida San Martín.

Descripción: Celebración por la independencia nacional con desfile de instituciones locales, Feria Manos Creativas, Feria Vagar, música y gastronomía. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Rauch.

Más información: www.instagram.com/munirauch/ - www.facebook.com/MuniRauch

​ GENERAL LA MADRID

1° Encuentro de Artesanos y Manualistas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 y sábado 11, a partir de las 11:00, en el Club Barracas.

Descripción: Con distintas disciplinas de la artesanía bonaerense como textil, crochet, espejos, cuchillería, velas, cuero, títeres, sahumerios, cerámica, macramé, alambrismo, fieltro, frivolite, juegos de madera, hierro, pintura en vivo, yeso, encordado, porcelana fría, hierro reciclado, cestería nórdica y marroquinería. Danzas folclóricas y árabes. Entrada gratuita. Organiza la agrupación De Raíz Artesanal con el acompañamiento de la Municipalidad de General La Madrid.

Más información: www.instagram.com/p/DZcyGjpu7Q6/ - www.instagram.com/prensalamadrid/

​ LANÚS

Expo Comics: Cultura Pop y Medieval

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 y sábado 11, de 13:00 a 19:00, en el Centro Cultural Leonardo Favio, avenida 25 de Mayo 131, Lanús Oeste.

Descripción: Historietas y fanzines de los mejores autores, sector Medieval con recreacionismo histórico para viajar en el tiempo-; editoriales, esculturas, concurso de dibujo y desfile Cosplay. Podés ir personificando a tu héroe favorito. Entrada gratuita. Organización privada con el acompañamiento de la Municipalidad de Lanús

Más información: www.instagram.com/expo.comics/

​ LEZAMA

Festival Patrio

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 20:30, en el Complejo Cultural General San Martín.

Descripción: Junto a la Escuela de Danzas Raíces Argentinas, Arnaldo Olmos, el Grupo de Danzas Tusuy, el Estudio de Canto Perro Verde, Achalay Tinkuy, Diego Seal, Takiri Trío y el Coro Polifónico Municipal. Entradas anticipadas, $8.000 y en boletería, $10.000. A beneficio de la parroquia Cristo Rey. Organiza la parroquia Cristo y la Subsecretaría de Cultura y Promoción Turística de la Municipalidad de Lezama.

Más información: www.instagram.com/culturalezama - www.facebook.com/CulturaMunicipalidadLezama

​ LEANDRO N. ALEM (El Dorado)

Fiesta Patria en el Museo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, desde las 12:00, en el patio del Museo.

Descripción: Presentación de artistas en vivo, feria de emprendedoras, intervención artística junto a jóvenes de Envión y cantina de la Capilla San Luis Gonzaga. Entrada gratuita. Organiza el Museo Histórico El Dorado y la Municipalidad de Leandro N. Alem.

Más información: www.instagram.com/museoeldorado/ - www.facebook.com/museoeldorado.ok

​ SAAVEDRA (Pigüé)

3° Festival Folclórico

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a partir de las 20:00, en el Club Independiente de Pigüé.

Descripción: Noche de música, tradición y encuentro con la participación de artistas como Desde el Alma, La Entramada, Sixto y Cantores Pigüé. Servicio de cantina. Valor de la entrada, $12.000. Organizan el Club Independiente Pigüé y el Centro Criollo El Pegual con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: www.instagram.com/turismosaavedrapigue/ - www.instagram.com/elpegualpigue/

​ CORONEL SUÁREZ

Suárez Moda & Diseño

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, de 16:00 a 22:00, en el Mercado Municipal de las Artes Jorge Luis Borges.

Descripción: Vidriera del talento suarense. Exposición y venta de productos exclusivos de emprendedores locales, desfiles, música en vivo y patio gastronómico. Organizan las direcciones de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Coronel Suárez junto con productores locales.

Más información: www.instagram.com/suarezturismo - www.facebook.com/suarezturismo

​ EVENTOS DEPORTIVOS

​ LEANDRO N ALEM (Vedia)

2º Carrera de las 4 Avenidas

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 15:00, desde la ciudad de Vedia.

Descripción: El circuito recorrerá las avenidas históricas, incluyendo la avenida Alem, en las distancias de 4 kilómetros, participativo y 8, competitivo. Inscripción: $15.000, con medalla finisher. Habrá premios para la clasificación general y por categorías. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Leandro N. Alem.

Más información: www.instagram.com/p/DY42U20mT3x/ - www.facebook.com/municipioleandroalem

​ LUJÁN

4º Carrera de la Virgen

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 11:00, desde la Basílica de Luján.

Descripción: Carrera solidaria con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. Inscripción arancelada en http://nucleoeventos.ar/.../carrera-de-la-virgen-hoy-por...

Incluye remera oficial, kit, medalla finisher, en las tres distancias, y seguro del corredor. Cada participante debe entregar 5 alimentos no perecederos al retirar el kit, que serán destinados a comedores de la zona. Sin ellos, no se entrega el material. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/deportes.lujan/ - www.facebook.com/deporteslujan

​ ADOLFO ALSINA (Carhué)

9º Vuelta al Lago Epecuén

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 5:30, en el Lago Epecuén.

Descripción: En esta edición, parte del circuito incluye un suelo especial: la “nieve salada”, un manto de cristales de sal que se forman en invierno. Distancias: Ultra Vle 60k (vuelta completa al Lago), Vle Postas 2 X 30 kilómetros (vuelta al Lago en equipo de postas de 2 integrantes), Vle Medio Maratón 21 kilómetros y Vle Aventura 11 kilómetros. En todas las modalidades, correrán entre las ruinas del pueblo. Inscripción arancelada. Organiza la Municipalidad de Adolfo Alsina.

Más información: http://vueltalagoepecuen.com/

​ BALCARCE (Los Pinos)

3 horas Rally Endurance

Fecha hora y lugar: Domingo 12, a las 9:00, en la Reserva Fundación Fangio.

Descripción: Competencia con una duración de tres horas para las categorías competitivas, y una hora y media para las categorías promocionales. Actividad arancelada. Organiza la Asociación Bomberos Voluntarios de Balcarce con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: balcarce.gob.ar/event/3hs-rally-endurance/ www.kmitodoapulmon.com.ar/

​ CHASCOMÚS

Rural Bike Gándara

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 8:00, en la Estación Gándara.

Descripción: Competencia en distancias de 30 kilómetros, promocionales y 60, competitiva. Inscripción: $40.000. Cierre de inscripción: Viernes 10 de julio. Organiza Desafío MTB Chascomús y la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/desafiomtbchascomus/ - www.facebook.com/226810750505359?ref=NONE_xav_ig_profile_page_web

​ EZEIZA

Canning Corre 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 8:30, en avenida Félix Aguilar 2349.

Descripción: Carrera solidaria Canning – Ezeiza en dos distancias: 10 kilómetros, competitivos y 5, participativos sobre asfalto. Inscripción arancelada en: http://www.corredoresdezonasur.com/.../canning_solidaria... All finalizar la carrera principal, se hará la carrera de las infancias con la familia, de índole participativo, sin costo ni inscripción previa. A total beneficio de la Escuela Agropecuaria N°1 de Ezeiza con la colaboración de la Municipalidad de Ezeiza, y el Rotary Club Canning.

Más información: www.instagram.com/educacionydeportesezeiza/

​ GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

Carrera Aniversario de la Prefectura Naval “Uniendo Escolleras”

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 9:00, en el Puerto Mar del Plata, avenida De Los Trabajadores 851.

Descripción: Carrera a beneficio de la ONG Palestra, bajo el lema Uniendo las Escolleras, en las distancias de 12 y 7 kilómetros, competitiva y de 4, correcaminata participativa. Inscripción en: www.okeventos.com.ar/uniendo-escolleras/. Actividad arancelada. Organiza Prefectura Mar del Plata y ONG Palestra con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón.

Más información: www.instagram.com/prefecturanaval/ - www.turismomardelplata.gob.ar/pdf/guia.pdf

​ LINCOLN

Maratón 161° Aniversario de Lincoln

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 8:30, en la pista de atletismo del Parque Municipal General San Martín.

Descripción: Competencia de running en el marco del mes anniversary de Lincoln, en los circuitos urbanos de 4 y 8 kilómetros. Inscripción arancelada. Organiza la Asociación de Atletismo de Lincoln, con acompañamiento de la Dirección de Deportes y auspicio de la Asociación Civil Carnaval Artesanal Linqueño la Municipalidad de Lincoln.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/ - www.facebook.com/MuniLincoln/ - www.lincoln.gob.ar/?q=content/se-viene-la-maraton-161deg-aniversario-lincoln

​ VISITAS GUIADAS

​ LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

Visita Guiada Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, a las 14:00, en avenida XV y calle 1.

Descripción: Recorrido por los senderos de la reserva entre bosques de pinos y eucaliptos, para descubrir su biodiversidad. Actividad gratuita. Organiza la Secretaría de Turismo del Partido de La Costa.

Más información: lacosta.tur.ar/guiadas/ - www.instagram.com/turismolacosta/ - www.facebook.com/turismolacostaoficial

​ LA PLATA

Especial Memoria

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 15:30, en el Museo de Arte y Memoria (MAM), calle 9 entre 51 y 53.

Descripción: Recorrido porespacios marcados durante el terrorismo de Estado en La Plata, para reflexionar sobre lo que signifció la última dictadura. Incluye el Monumento a la Noche de los Lápices, el Colegio Nacional, el MAM, la Casa Mariani-Teruggi, la Ex Comisaría 5ta. y otros sitios de memoria. Duración aproximada: 2 horas. Inscripción: acortar.link/H0qrdi Actividad gratuita. Organiza el Ente Municipal de Turismo de La Plata.

Más información: https://turismo.laplata.gob.ar/walking-tours.html - www.instagram.com/turismo.laplata/

​ FERIAS Y EXPOSICIONES

​ MAIPÚ

35º Feria del Libro Local

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 6 al domingo 12, 9:00 a 20:00, en la Biblioteca Municipal.

Descripción: Feria del libro en el marco del 60° aniversario de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo, para promover la lectura, la cultura y la participación de instituciones, artistas y escritores. Entrada gratuita. Organiza la Biblioteca Municipal y la Municipalidad de Maipú.

Más información: www.instagram.com/p/DZxeeq_R0NR/

​ SAN PEDRO

Feria Municipal de Emprendedores

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 y sábado 11, desde las 14:00, en el Paseo Público Municipal.

Descripción: Música en vivo con la presentación de Florcita de Cedrón (grupo de danzas folklóricas), Marita Sbert y Carlos Ferreyra (tango), Alma Comercial, The Cowboys Stomp, y Roberto Taddei. Artesanías, emprendimientos, carros gastronómicos y Calle Patria con el tradicional Concurso de Vidrieras. Importantes premios. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Pedro.

Más información: www.instagram.com/turismo_cultura_sanpedro/ - www.facebook.com/direccionturismoycultura