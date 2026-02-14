De cara al fin de semana largo, el Tren Sarmiento no funcionará el sábado 14 ni el domingo 15 de febrero. Así lo informó la empresa estatal Trenes Argentinos, que explicó que la medida se debe a obras de renovación del señalamiento en la zona de vías.

Ads

La interrupción será total durante ambos días en el ramal Once - Moreno, uno de los más utilizados por vecinos del oeste bonaerense que viajan diariamente hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, desde las 00.00 del lunes 16 hasta las 18.00 del martes 17, el servicio circulará con cronograma de feriados y recorrido limitado entre Haedo y Moreno. Es decir, no llegará a Once.

Ads

⚠️Les recordamos que por obras , el servicio #Once – #Moreno circulará con modificaciones durante el fin de semana largo:



🔴Sábado 14/2 y domingo 15/2

Servicio INTERRUMPIDO.



🟠Lunes 16/2 hasta el martes 17/2 a las 18h

Recorrido LIMITADO #Haedo – #Moreno. — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) February 13, 2026

Según el detalle oficial, el primer tren de Moreno hacia Haedo saldrá a las 04.05 y el último a las 22.20. Desde Haedo a Moreno, el primero partirá a las 05.45 y el último a las 00.36.

Quienes necesiten consultar el cronograma completo pueden hacerlo a través de los canales oficiales de Trenes Argentinos.

Ads

Qué obras se están realizando

Desde la empresa indicaron que, por las características de los trabajos, será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que impide el funcionamiento normal del servicio.

Las tareas incluyen el tendido de cables troncales en tres salas técnicas ubicadas a la altura de Ciudadela, en Liniers (paso a nivel Barragán) y en la zona de la Cabina Talleres.

Además, se avanzará en los nuevos pasos bajo nivel de la calle Lorca, entre Caballito y Flores, y de Yrigoyen, entre Villa Luro y Liniers, junto con trabajos de renovación del tendido ferroviario en la estación Once.

Ads

El Sarmiento es una de las líneas clave para la movilidad del oeste de la provincia de Buenos Aires. La interrupción impactará especialmente en los pasajeros que utilizan el servicio para trasladarse hacia Capital Federal durante el fin de semana largo.