Galmarini cruzó a Adorni antes de su informe en el Congreso: "Va a venir a hacer su show y no va a responder nada"
El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria cuestionó la exposición del jefe de Gabinete en Diputados y anticipó que evitará responder preguntas en un clima de fuerte tensión política.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Sebastián Galmarini, cuestionó con dureza la presentación que realizará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso y anticipó un clima de tensión en el recinto.
“No tengo ninguna expectativa. Va a venir a hacer su show, no va a responder nada y van a intentar provocar para retomar su estrategia de polarización. Si alguien grita algo o dice algo, se dan por víctimas y riesgo Kuka, etcétera”, afirmó el sanisidrense.
En declaraciones a Clarín, el legislador fue más allá y apuntó contra el manejo del oficialismo durante este tipo de exposiciones. “Es imposible controlar un circo donde las cámaras las administran los oficialismos y nosotros carecemos de orden político”, sentenció.
Las declaraciones se dan en la previa del primer informe de gestión de Adorni en la Cámara de Diputados, en medio de un clima político marcado por cruces entre oficialismo y oposición.
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