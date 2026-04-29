El diputado nacional de Unión por la Patria, Sebastián Galmarini, cuestionó con dureza la presentación que realizará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso y anticipó un clima de tensión en el recinto.

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“No tengo ninguna expectativa. Va a venir a hacer su show, no va a responder nada y van a intentar provocar para retomar su estrategia de polarización. Si alguien grita algo o dice algo, se dan por víctimas y riesgo Kuka, etcétera”, afirmó el sanisidrense.

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En declaraciones a Clarín, el legislador fue más allá y apuntó contra el manejo del oficialismo durante este tipo de exposiciones. “Es imposible controlar un circo donde las cámaras las administran los oficialismos y nosotros carecemos de orden político”, sentenció.

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Las declaraciones se dan en la previa del primer informe de gestión de Adorni en la Cámara de Diputados, en medio de un clima político marcado por cruces entre oficialismo y oposición.

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