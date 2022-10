El intendente de La Plata, Julio Garro, acompañó a Diego Santilli en una recorrida. “Estamos trabajando en construir una alternativa superadora al kirchnerismo en la Provincia”, remarcaron.

Al respecto, el jefe comunal enfatizó: “Queremos potenciar el trabajo de quienes apuestan por la Provincia, porque nuestra provincia está llena de talento humano y recursos para crecer, pero para que puedan hacerlo necesitan de un Estado que los acompañe, que los empuje para adelante, no que les ponga cada vez más trabas como ha pasado en los últimos años”.

“Esa va a ser nuestra prioridad en territorio bonaerense con Diego: apoyar al que emprende e invierte, bajar impuestos, estar al lado de las Pymes, el campo y la industria”, agregó.

En esa línea, Santilli recalcó: “Queremos una provincia que apuntale la inversión privada, que genere certezas y una hoja de ruta concreta de cómo vamos a generar trabajo, cómo vamos a bajar los índices de delito, cómo vamos a mejorar la competitividad, cómo vamos a aumentar las exportaciones, cómo vamos a bajar impuestos y potenciar a las Pymes, el campo y la industria”.

A su vez, apuntó: “Kicillof es el hombre invisible, está ausente y no gobierna la Provincia. Ha empeorado todos los problemas estructurales. Kicillof es el reflejo de Alberto Fernández: no hay gestión, no hay plan, no hay rumbo y no hubo en casi 3 años ninguna transformación relevante y profunda. Los bonaerenses viven cada vez peor”.