En medio del sacudón político que provocó el lanzamiento electoral de Cristina Kirchner, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, publicó un video en su cuenta de Instagram donde apuntó directamente contra Mauricio Macri, Héctor Magnetto y la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo con nombres y apodos: “Gato Macri, ratón de Magnetto, dejen de presionar a la Corte por lo de Cristina”, lanzó.

“Esto no es una amenaza, es una advertencia”, fue la frase con la que comenzó su mensaje, grabado de forma casera y con tono desafiante. En un clima de creciente tensión dentro del peronismo por la situación judicial de la expresidenta, Zurro sumó leña al fuego: “No hay que despertar pasiones que nos lleven a cuestiones complejas en la Argentina. La vida es un boomerang, va y viene”.

La reacción del jefe comunal llegó horas después de que Cristina Kirchner reapareciera públicamente en Corrientes, donde advirtió que podrían meterla presa tras anunciar su candidatura a diputada por la Tercera Sección Electoral. La expresidenta vinculó esa posibilidad directamente a la causa Vialidad y acusó a la Corte de responder a presiones políticas.

Zurro se hizo eco del planteo. Con su estilo frontal, afirmó que “son muchos los que piensan como yo, aunque no todos lo dicen”, y remató con otra frase que no pasó desapercibida: “No hay que despertar la ira del pueblo”.

El video fue publicado este sábado cerca de las 19.30, en plena repercusión del acto que encabezó Cristina en Paso de los Libres, donde también habló el intendente local Martín “Tincho” Ascúa, quien desafió al presidente Javier Milei con una frase que levantó polémica: “Vamos a meterle la motosierra en el culo”.

En ese mismo evento, Cristina sostuvo que su lanzamiento como candidata desató una embestida judicial. “Anuncié mi candidatura y me quieren meter presa. Todo esto con editoriales que dicen que estoy acabada. Pero si estoy tan acabada, ¿por qué no compiten y ganan?”, se preguntó.

Puede interesarte

Mientras desde sectores libertarios como el mediático “Gordo Dan” salieron a responder con provocaciones -“Le gano caminando”, dijo sobre una eventual interna con la exmandataria-, el mensaje de Zurro fue leído como un respaldo sin rodeos a la líder del kirchnerismo y un claro llamado de atención hacia los sectores del poder judicial y mediático.

“Actuemos a justicia, actuemos con la Constitución”, pidió el intendente, con una advertencia final que dejó flotando en el aire: “Espero que hayan escuchado mi consejo”.