Durante un acto con Alberto Fernández en el que inauguraron una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti, el jefe comunal peronista de José C. Paz, Mario Ishii, afirmó: “Es mentira que no hay laburo. La gente consigue trabajo, solo hay que dejar de ser parásito, hay que ponerse a laburar es la única forma de salir”.

Luego, apuntó directamente contra las organizaciones sociales: “En este país la gente no está pudiendo salir a trabajar por la cantidad de planes sociales que hay. No quieren laburar y encima cortan y piden mas beneficios de los que ya tienen. Falta mano de obra porque no se consigue gente por los planes sociales".

Ante esto, desde sus redes sociales, Juan Grabois, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) le contestó con un mensaje lapidario que recordó el hecho con el que Ishii saltó a la fama en plena pandemia: una discusión con empleados municipales a cargo del servicio de ambulancias en la que admite su complicidad en la venta de droga.

“Quizás lo que a algunos les molesta es que con la organización comunitaria y la economía popular no consiguen tantos soldaditos para regentear pasillos ni choferes para repartir falopa”, publicó Grabois.

Y agregó a continuación: "Si quieren que sea más cuidadoso con lo que digo a los gobernantes, sean más cuidadosos cuando estigmatizan a los humildes".