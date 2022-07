El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, “bancó” la llegada de Silvina Batakis al ministerio de economía, pero se reservó las felicitaciones. Jugando con la frase que puso de moda Cristina Kirchner le pidió que “agarre la lapicera”.

“Querida Silvina Batalis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, expresó Grabois.

Con este mensaje se diferenció del gobernador Axel Kicillof y los intendentes bonaerenses que sí la felicitaron. Si bien utilizó palabras cálidas como “querida”, le señaló una primera medida económica como el Salario Básico Universal.