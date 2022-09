"Los concejales del PRO en Juntos por el Cambio de las ciudades de la provincia de Santa Fe exigimos al presidente Alberto Fernández el pedido inmediato de renuncia al ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, ante la insostenible situación que se vive en las ciudades y pueblos de nuestra región, que desde hace tres años sufre las consecuencias de los incendios en las islas jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, dañando de manera irreparable los humedales y la salud de todos los habitantes de nuestra zona", indicaron mediante un comunicado.

Y arremetieron: "La pasividad de las gestiones del presidente Fernández y los gobernadores Bordet y Perotti nos llevan a hacer público el pedido de remoción de un funcionario que se ha mostrado inoperante ante la magnitud del desastre".

"Del mismo modo solicitamos el retorno del Ejército a la zona de quemas, el refuerzo y rotación de los brigadistas que están combatiendo las llamas, la llegada de aviones hidrantes, el apoyo de los gobiernos locales al personal que está trabajando en los frentes de fuego y el compromiso de la Justicia Federal de Entre Ríos para resolver esta catástrofe", finalizaron.

Vale destacar que los incendios en el delta afectan no sólo a la Provincia de Santa Fe, sino también al territorio bonaerense. De hecho, semanas atrás, el humo llegó a Capital Federal. No obstante, las diferentes administraciones no han podido paliar la situación.