El intendente de Laprida Pablo Torres (Frente de Todos) confirmó que dio positivo para coronavirus y que solo tiene pérdida de olfato, un síntoma leve que atribuyó a que fue inoculado e inmunizado con las dos dosis de la vacuna Sputnik V.

"Quiero informarles que este mediodía descubrí que había perdido el sentido del olfato. No había tenido otros síntomas relacionados con covid en los días anteriores, salvo un resfrío (lo que no es considerado síntoma covid). Al detectar la perdida de olfato consulté inmediatamente a los médicos del hospital quienes en horas de la tarde me realizaron un test rápido que dio como resultado positivo", adelantó el jefe comunal.

Asimismo Torres explicó que no tiene "ningún padecimiento físico salvo la pérdida de olfato, es decir estoy en condiciones normales de salud. Tengo la vacuna aplicada en sus dos dosis, lo que sin dudas debe ser el motivo de que no sienta ningún tipo de molestia".

Según había consignado días atrás, al funcionario le aplicaron la segunda dosis de la vacuna el 26 de enero, es decir, hace 25 días, un lapso suficiente para generar inmunidad.

El jefe comunal lapridense dijo que mantendrá "el aislamiento que corresponde por indicación médica hasta el 26 de febrero inclusive, tiempo en el cual seguiré trabajando en forma remota desde mi domicilio".

LaNoticia1.com había entrevistado a la experta en vacunas e investigadora principal de CONICET, Daniela Hozbor, y abordó esta cuestión del contagio de los vacunados: “La infección es el ingreso del patógeno. En este caso, es un virus que se llama SARS-CoV 2. Cómo ingresa, dónde va, cómo se replica, es infección. Después lo que está asociado al daño de nuestra salud, que nos aparezcan signos y síntomas, es enfermedad. Fiebre, decaimiento, problemas respiratorios sería la enfermedad. Lo que va a pasar es que el virus puede ingresar pero tenemos la respuesta inmune para que no desarrolle la enfermedad”.

Sobre si las vacunas previenen la infección o la enfermedad, la especialista respondió: "Lo que está demostrado hasta ahora es que previenen enfermedad, enfermedad severa y muertes. Infección todavía no está demostrado, es lo que también se busca. Eso sería lo mejor de todo. Igual evitar la enfermedad y casos severos es muy bueno".

Torres se suma a los otros 24 intendentes bonaerenses que dieron positivo como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora); Mayra Mendoza (Quilmes), Gustavo Menendez (Merlo), Mario Secco (Ensenada) y Néstor Grindetti (Lanús).

Además de Javier Iguacel (Capitán Sarmiento); Martín Yeza (Pinamar), Esteban Santoro (General Madariaga), Walter Torchio (Carlos Casares), Alberto Gelené (Las Flores), Gustavo Notararigo (Saavedra), Esteban Reino (Balcarce) y Osvaldo Cáffaro (Zárate).

También Guillermo Pacheco (Pellegrini), Maximiliano Suescun (Rauch), Héctor Olivera (Tordillo), Matías Rappallini (Maipú), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Fabián Blanstein (interino de Las Flores), Camilo Etchevarren (Dolores), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Esteban Sanzio (Baradero), Eduardo Campana (Villegas) y José Luis Zara (Patagones).