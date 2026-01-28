El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, ratificó su apoyo al gobernador Axel Kicillof y tomó distancia del kirchnerismo.

“El kirchnerismo no es peronismo. Es socialismo del siglo XXI. Para mí, Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes”, afirmó.

También se refirió a la interna del PJ bonaerense y expresó su apoyo a Sofía Mackay, concejal del Movimiento Derecho al Futuro que lidera el gobernador. “Es joven, tiene proyección y está dentro del espacio de Kicillof. Me parece lógico acompañarla para que lidere el PJ local”, dijo, aclarando que él se mantiene en su espacio local, Villegas en Movimiento.

Sobre el cierre, Alegre dejó una definición que resume su mirada de gobierno. “Yo me levanto todos los días pensando qué hacer para transformar la realidad. No en qué decir. Nuestro deber es trabajar y comunicar lo que hacemos”, concluyó en declaraciones a Radio Actualidad.

Estas declaraciones de Alegre se posicionan como antagónicas a las expresiones que brindó recientemente el intendente de Pehuajó (otro distrito de la Cuarta Sección Electoral), Pablo Javier Zurro.

En las últimas horas Zurro lanzó duras críticas contra algunos sectores del Partido Justicialista de la provincia, a los que calificó abiertamente de “cagones” y “traidores”. “La interna peronista para mí está en segundo plano. En primer plano es tratar todos los días que este gobierno de corruptos se vaya y Cristina libre”, sostuvo.