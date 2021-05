El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, advirtió sobre el peligro que representa para la región del sur de la provincia de Buenos Aires que la ciudad de Bahía Blanca haya pasado a fase 3. "Nosotros tenemos pocos casos activos, no nos podemos quejar. Hay un estado muy presente en el cumplimiento de los protocolos pero no nos podemos confiar, ni escupir para arriba. La región está muy complicada", dijo a Radio Provincia.

"En Dorrego hubo más de 40 casos ayer, Bahía Blanca con más de 400 casos, 13 muertos y nosotros con una relación social y comercial muy importante. Si le va mal a Bahía Blanca le va mal a la región", señalo Dichiara. Y ese contexto, denunció: "Ha pasado algo inédito, parece que Bahía Blanca ha mentido en sus datos entregados a la Provincia de Buenos Aires para subir de fase, o sea volver a fase 3".

El jefe comunal aclaró que su crítica "no es nada personal, ni contra alguien en particular". "Me parece que tenemos que tener más empatía por el otro y dejar la política de lado. A mí no me gustan las grietas", subrayó. Por último, Dichiara expresó que no hay que tener "miedo en tomar medidas". "Al que se enoja porque tiene que cerrar el comercio hay que hacerle entender que va a cerrar pero no se va a morir", concluyó.