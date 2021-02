Grabois difundió en redes sociales un mensaje en el que señalaba a Mantegazza -Frente de Todos- como el responsable de impedir el ingreso de los 21 trabajadores a la planta de reciclado de San Vicente y de ordenar "la primera represión del año".

Rápidamente el Intendente le salió al cruce: "No nos van a explicar cómo gobernar los que hacen negocios con la pobreza en nombre de la militancia social y movilizan con micros de la Ciudad de Buenos Aires".

En la discusión intervino Insaurralde, quien señaló, en respaldo de Mantegazza: "ostó mucho recuperar un municipio desbastado como San Vicente” y valoró el “esfuerzo enorme” que el intendente peronista está haciendo para “ponerlo de pie. Nada se soluciona con patoterismo y viejas prácticas trasladando gente desde CABA. Con humildad y diálogo, así se fortalecen las democracias.

"Martin, yo entiendo que tengas que defender a la corporación de intendentes pero no nos engañemos, la orden la dio Mantegazza y fue él quien echó a 21 compañeros/as de la planta. Tus argumentos son idénticos al gorilaje. Nosotros peleamos por los de abajo, contra cualquier que los ataque", replicó Grabois, quien salió herido de la discusión, ya que poco después publicó un tuit apuntando a políticos y periodistas: "A todos los políticos y periodistas, de aquí y allí: que expliquen donde estan las ganancias de los negocios que supuestamente hago con la pobreza, se retracten o me denuncien. Si no, son viles mentirosos que mienten a sabiendas porque quieren acallar a los que luchan", dijo Grabois.