Como ocurrió días atrás en el ministerio de Economía, jefes comunales de la provincia de Buenos Aires del peronismo junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, se movilizaron este miércoles hacia el Ministerio de Capital Humano.

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Allí le reclamaron a la ministra Sandra Pettovello el envío de fondos adeudados por el Gobierno nacional destinados al servicio alimentario de millones de chicos.

Milei hacete cargo, menos Adorni y más alimentos.



Con intendentes bonaerenses fuimos a Capital Humano para presentarle a la ministra Pettovello un reclamo por la deuda de más de $220.000 millones que el gobierno nacional mantiene con la Provincia por el Servicio Alimentario… pic.twitter.com/SFcAFLnN6Q — Andrés Larroque (@larroqueandres) April 29, 2026

En dicho reclamo, se incluía la entrega de una nota firmada por jefes comunales y autoridades de la administración de Axel Kicillof. Sin embargo, por decisión de Pettovello la Policía Federal mantuvo cerradas las puertas de la Casa Patria Libertad, sede de la cartera.

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Tras la movilización, Larroque planteó la necesidad de “visibilizar una situación que es acuciante” y añadió: “Es una crisis económica y social que se da en la Argentina, que golpea particularmente a la provincia de Buenos Aires. Una provincia productiva que está padeciendo este modelo y que no cuenta con el acompañamiento de la nación”.

Además, señaló que la deuda que mantiene el gobierno de Milei en materia de alimentos asciende a 220 mil millones de pesos.

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Sin embargo, la sede a la que marcharon a llevar la nota de reclamo no sólo estaba cerrada sino que tenía un gran cartel con críticas a la gestión de Axel Kicillof. “Intendentes diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”, rezaba el texto sobre un cartel de 2 por 3 metros que tapaba una puerta.

El desfinanciamiento de los programas de la provincia de Buenos Aires es de exclusiva responsabilidad de esa jurisdicción.

Dirigirse a quien corresponda.@JMilei pic.twitter.com/2ZlLlyM5mJ — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) April 29, 2026