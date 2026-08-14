Luego de que el peronismo comenzara a avanzar hacia una mesa política de unidad, el senador bonaerense Mario Ishii cuestionó a la dirigencia y reclamó una renovación del espacio.

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“Con los mismos dirigentes, las mismas estrategias y la misma forma de conducir que nos llevaron a las últimas derrotas, el resultado será el mismo. Nadie puede pretender conducir eternamente un movimiento sin una autocrítica profunda”, lanzó el representante de la Primera sección.

De esta forma Ishii se expresó con cautela tras la cumbre que reunió a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Massa se reunieran en un hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de a gobernadores y jefes parlamentarios del peronismo.

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Ante este escenario, el propio Ishii cuestionó a los interlocutores que integraron la comitiva y alentó una renovación de los nombres que conducen el espacio para enfrentar a La Libertad Avanza. “El peronismo no puede seguir esperando resultados distintos haciendo siempre lo mismo. El liderazgo no se hereda ni se impone; se renueva con resultados, con participación y con el respaldo de la gente”, sostuvo.

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El peronismo no puede seguir esperando resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Con los mismos dirigentes, las mismas estrategias y la misma forma de conducir que nos llevaron a las últimas derrotas, el resultado será el mismo. Nadie puede… pic.twitter.com/b8HrY72gHf — Mario Ishii (@ishiiargentina) August 14, 2026

El paceño ha mantenido rispideces dentro del bloque justicialista y se ha enfrentado al sector del Gobernador Kicillof. En junio, durante la primera sesión ordinaria del año del Senado bonaerense, Ishii culpó directamente a Kicillof por no habilitar el debate de los proyectos de su autoría sobre emergencia sanitaria y alimentaria y, además, invitó al mandatario provincial a “caminar” el Conurbano.

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La protesta parlamentaria derivó en una respuesta de la mano derecha de Kicillof y ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien reafirmó que el Ejecutivo trabaja diariamente para fortalecer el acceso a una alimentación digna. “Nosotros queremos agradecer la preocupación que puedan tener algunos legisladores por estos temas. Nosotros todas las semanas y todos los días tenemos esa preocupación y gestionamos todos los días en ese sentido”, sentenció Bianco en su arremetida.

Por último, la mano derecha de Kicillof optó por cerrar su respuesta con una indirecta contra el propio Ishii, que intentó arrinconar a Gobernación con dos propuestas que hubiesen significado asumir falencias en la gestión provincial. “Las leyes pueden ayudar, pueden establecer un marco, pero si somos todos amigos. Si el poncho no aparece, difícil que el chancho chifle”, sentenció.