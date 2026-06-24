El cierre de la sesión ordinaria, la primera del Senado en el año, estuvo enmarcado en el fuerte discurso de Mario Ishii por no tratar sobre tablas los proyectos de emergencia alimentaria y sanitaria que hace semanas viene impulsando.

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“Es una situación que no puede esperar. He presentado dos proyectos y lo que ha pasado en labor parlamentaria es que no hemos tenido los dos tercios para poder hacerlo. Yo pienso que esto amerita una urgencia, porque al ser una emergencia no puede esperar”, comentó. Además, acusó al gobernador Axel Kicillof de frenar su impulso.

Y agregó: “Está por encima de todo lo que uno pueda pensar, por encima de toda la política. La discusión política está tapando los desastres que hay en el conurbano, donde se está incendiando. Y es un problema que le compete a la provincia y le compete a la nación. Quiero decirles que no me interesan ni los colores, me interesa la emergencia, que no sé cuánto tiempo más va a durar, porque el hambre y los hospitales saturados, desbordados de gente”. En ese sentido mencionó colas en hospitales, ollas populares, “más de 80 en cada distrito” con “cola de gente buscando comida”.

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Esto no es un problema de partidos políticos es una situación social que les compete a todos, nacional y provincial



Hoy tuvimos sesión ordinaria luego de 6 meses, pedí la palabra para hablar de la situación social que atraviesa la provincia, pero las disputas políticas no… pic.twitter.com/Ha9xp5Ustj — Mario Ishii (@ishiiargentina) June 24, 2026

“Los invito a caminar un poco por el conurbano para ver la realidad. Yo pienso que este cuerpo somos representantes del pueblo. No somos empleados de los ejecutivos”, puntualizó.

Allí señaló que “cuando este tema se tenía que tratar sobre tablas, el gobernador (Axel Kicillof) no quiso que se tratara sobre tablas”. “Yo le invito al gobernador que camine un poco por el conurbano. No lo ha hecho”, agregó. En ese instante, la vicegobernadora Verónica Magario le recordó el tiempo de 5 minutos con el que debía finalizar su alocución y el micrófono se terminó cortando.

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Luego intervino Sergio Berni, jefe de bloque del Senado: “Pido que su compañero pueda terminar de expresar lo que estaba diciendo. No me parece correcto que en este recinto se le corte el micrófono a nadie. Así que le pido encarecidamente, y si no, lo mociono, que cada compañero que tenga que hablar, diga todo lo que tenga que decir”.

Berni vs Kicillof hace un rato. pic.twitter.com/BCg1dAx5pI — Alan Longy (@AlanLongy) June 24, 2026

“Nosotros no tenemos prisa, no tenemos apuro. Hace 6 meses que no funcionamos, así que me parece que hay mucha gente que tiene ganas de hablar, de expresarse hoy y siempre. Así que me parece que lo dejo a consideración, que siga hablando el compañero y después tendremos tiempo para seguir hablando”, pidió Berni. Su moción fue rechazada y continuó con una alocución propia, donde terminó criticando al gobernador Axel Kicillof. De vuelta, Magario le cortó el micrófono y Berni terminó hablando a viva voz pese a la interrupción.

Fue un nuevo cruce con Magario, ya que al comienzo de la sesión también le recriminó su gestión en los últimos meses y la falta de convocatoria al recinto.

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